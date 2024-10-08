المالية: صرف رواتب الموظفين يوم غد الأربعاء بنسبة 70%

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب الماضي، غدا الأربعاء، بنسبة 70 % من الراتب وبحد أدناه 3500 شيقل.
وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 70% من الموظفين سيتلقون رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيقل.
وأكدت الوزارة، أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.
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