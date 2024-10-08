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المالية: صرف رواتب الموظفين يوم غد الأربعاء بنسبة 70%

10/8/2024 3:12:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آب الماضي، غدا الأربعاء، بنسبة 70 % من الراتب وبحد أدناه 3500 شيقل.

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 70% من الموظفين سيتلقون رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيقل.

وأكدت الوزارة، أن بقية المستحقات القائمة هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.

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