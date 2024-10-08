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تعازي (الفتاة الجميلة) تجمع أكثر من 12 ألف جنيه إسترليني

10/8/2024 3:11:21 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - توالت التعازي لعارضة أزياء شابة وصفت بـ "الجميلة"، توفيت في منزلها الأسبوع الماضي، فيما أطلقت حملة لجمع التبرعات لعائلتها.

وتم العثور على أندريغا سياوسيلايت، 20 عاماً، ميتة بشكل مأساوي في منزلها في غريت يارموث، نورفولك، يوم الثلاثاء الماضي، وفق "دايلي ميل".


وقد استمعت هيئة التحقيق إلى أن سبب وفاة عارضة الأزياء كان "ضغطاً مميتاً على الرقبة"، وأرجأت المحكمة الجنائية الكبرى، جلسة استماع كاملة إلى العام المقبل، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.

وكانت "تعازي الفتاة الجميلة"، كما أشارت حملة بنفس الاسم، حول أندريغا، التي كانت عارضة أزياء لفساتين الزفاف، باعتبارها "ملهمة" حيث أشاد بها أفراد الأسرة والأصدقاء، وتم جمع أكثر من 12000 جنيه إسترليني حتى الآن من خلال حملة GoFundMe التي أطلقت لمساعدة والدتها في تكاليف الجنازة.

وقال لوكاس جوردان، الذي أنشأ حملة التبرعات: "نحن أقرب أصدقاء أندريغا ونحاول فقط أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة والدتها في تحمل جميع التكاليف المرتبطة التي ستأتي أثناء محاولة منح أندريغا ما تستحقه حقاً".

وأضاف: "أي تبرع صغير أو كبير سيساعد وأي أموال متبقية بعد الجنازة سيتم تقاسمها بين الجمعيات الخيرية التي ساعدت أندريغا، أي شخص يعرف أندريغا سيعرف كم كانت شخصاً رائعاً وكم كانت مصدر إلهام لكل من لمست حياته".

وتم تأجيل جلسة الاستماع الكاملة في وفاة أندريا إلى العام المقبل من قبل كبيرة الأطباء الشرعيين جاكلين ليك.

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