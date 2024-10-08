تعازي (الفتاة الجميلة) تجمع أكثر من 12 ألف جنيه إسترليني

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - توالت التعازي لعارضة أزياء شابة وصفت بـ "الجميلة"، توفيت في منزلها الأسبوع الماضي، فيما أطلقت حملة لجمع التبرعات لعائلتها.
وتم العثور على أندريغا سياوسيلايت، 20 عاماً، ميتة بشكل مأساوي في منزلها في غريت يارموث، نورفولك، يوم الثلاثاء الماضي، وفق "دايلي ميل".
وقد استمعت هيئة التحقيق إلى أن سبب وفاة عارضة الأزياء كان "ضغطاً مميتاً على الرقبة"، وأرجأت المحكمة الجنائية الكبرى، جلسة استماع كاملة إلى العام المقبل، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن.
وكانت "تعازي الفتاة الجميلة"، كما أشارت حملة بنفس الاسم، حول أندريغا، التي كانت عارضة أزياء لفساتين الزفاف، باعتبارها "ملهمة" حيث أشاد بها أفراد الأسرة والأصدقاء، وتم جمع أكثر من 12000 جنيه إسترليني حتى الآن من خلال حملة GoFundMe التي أطلقت لمساعدة والدتها في تكاليف الجنازة.
وقال لوكاس جوردان، الذي أنشأ حملة التبرعات: "نحن أقرب أصدقاء أندريغا ونحاول فقط أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة والدتها في تحمل جميع التكاليف المرتبطة التي ستأتي أثناء محاولة منح أندريغا ما تستحقه حقاً".
وأضاف: "أي تبرع صغير أو كبير سيساعد وأي أموال متبقية بعد الجنازة سيتم تقاسمها بين الجمعيات الخيرية التي ساعدت أندريغا، أي شخص يعرف أندريغا سيعرف كم كانت شخصاً رائعاً وكم كانت مصدر إلهام لكل من لمست حياته".
وتم تأجيل جلسة الاستماع الكاملة في وفاة أندريا إلى العام المقبل من قبل كبيرة الأطباء الشرعيين جاكلين ليك.
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