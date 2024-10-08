الزيتون المخلل يزيد الوزن - حقيقة أم خرافة؟

MENAFN - Khaberni) خبرني -يقبل الكثؤيرون على تناول الزيتون المخلل، لانه يعد من الأطعمة التي تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، حيث يتردد إنه مفيد للغاية في فقدان الوزن، فما حقيقة ذلك؟





في السياق التالي، يوضح التقرير، فوائد الزيتون المخلل في فقدان الوزن، حسبما جاء في موقع، " healthline.





هل الزيتون المخلل يزيد الوزن؟

بالفعل قد يؤثر الزيتون على الوزن، وذلك بفضل انخفاض السعرات الحرارية به، حيث يحتوي الزيتون الأسود أو الأخضر الكامل على كثافة من السعرات الحرارية تبلغ 1-1.5 سعرة حرارية في كل واحدة، مما يؤدي إلى تعزيز فقدان الوزن، حيث تميل هذه الأطعمة إلى مساعدتك على الشعور بالشبع لفترة أطول وبسعرات حرارية.





كما يحتوي الزيتون أيضًا على دهون صحية غير مشبعة، والتي تختلف عن الدهون المشبعة والمتحولة بسبب تركيبها الكيميائي، حيث تحتوي جميع الدهون على نفس الكمية من السعرات الحرارية، لكن الدهون غير المشبعة تؤثر على جسمك بشكل مفيد، فقد يؤدي استبدال الكربوهيدرات والدهون الأخرى في نظامك الغذائي بالدهون الأحادية غير المشبعة إلى تقليل الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القل، حيث توجد الدهون الأحادية غير المشبعة في الأطعمة مثل الزيتون والمكسرات والأفوكادو والزيوت النباتية.





و تربط بعض الأبحاث الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة مباشرة بفقدان الوزن، حيث قارنت دراسة استمرت 60 يومًا على 32 امرأة الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة مع الأنظمة الغذائية العادية. أدى النظام الغذائي الغني بالدهون الأحادية غير المشبعة إلى فقدان الوزن بما يصل إلى 1.9 كجم، بالإضافة إلى انخفاض كتلة الدهون ومؤشر كتلة الجسم (BMI) ومحيط الخصر.