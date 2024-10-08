المربع الجديد يشارك في المعرض الدولي للعقارات والاستثمارات “Real Expo" في ألمانيا

(MENAFN
- Weber Shandwick) الرياض، 7 أكتوبر 2024: تعتزم شركة تطوير المربع الجديد، إحدى شركات الصندوق، المشاركة في المعرض الدولي للعقارات والاستثمار، المقام في مدينة ميونيخ بألمانيا من السابع وحتى التاسع من أكتوبر، وتهدف مشاركة الشركة في هذا المعرض العالمي إلى تسليط الضوء على وجهة المربع الجديد والفرص الاستثمارية الجذابة، التي يقدمها للمستثمرين. ويسعى المربع الجديد إلى إنشاء داون تاون عصري بمعايير عالمية. حيث يوفر مزيجاً فريداً من الابتكار والاستدامة وجودة الحياة. ومن المرتقب أن يستعرض المربع مناطقه النابضة بالحياة، التي تجمع بين التنوع العالمي والتراث السعودي. وسيستضيف المكعب، أحدث الأيقونات العالمية، أفضل التجارب الغامرة للحواس في العالم؛ لإبراز الطابع الحضري لهذه الوجهة.
وقال مايكل دايك، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير المربع الجديد: "يتيح المعرض الدولي للعقارات والاستثمار فرصة لاستعراض رؤية المربع الجديد وتأكيد استعدادنا للتعاون مع المستثمرين. ونحن واثقون أن وجهة المربع الجديد، التي نطورها وفقاً لأعلى المعايير العالمية، تنسجم مع توجهات المستثمرين الباحثين عن فرص في سوق العقارات السعودي، الذي يمتاز بالديناميكية. وأضاف: "يؤدي المربع الجديد دوراً محورياً في تشكيل مستقبل الحياة الحضرية في المملكة وحول العالم. ونحن متحمسون لتعزيز الشراكات الدولية من أجل تحقيق رؤيتنا في إنشاء وجهة نابضة بالحياة، تتيح فرص العيش والعمل والزيارة."
وأشار دايك إلى أن فريق المربع الجديد سيشارك في جلسات مختلفة لاستعراض رؤية الشركة. حيثُ يشارك كارل شيبروفسكي، الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير بجلسة حوارية بعنوان "تخطيط الوجهات وتوفير جودة الحياة ضمن مناطق حضرية سريعة النمو في المملكة العربية السعودية.". كما يشارك توماس هاق، مدير التطوير في الشركة، جلسة بعنوان "مناقشات سعودية" ضمن جناح "استثمر في السعودية"، بالإضافة الى مشاركة سامي العمر، مدير إدارة أول للتطوير في جلسة نقاشية بعنوان "كيف تساهم المشاريع الكبرى في المشهد الاقتصادي للمملكة وتحقيق رؤية 2030 ".
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