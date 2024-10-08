شركة تطوير المربع الجديد تشارك في معرض خطوة للتوظيف

(MENAFN
- Weber Shandwick)
الرياض، 7 أكتوبر 2024: شاركت شركة تطوير المربع الجديد - إحدى شركات الصندوق - في معرض خطوة للتوظيف بنسخته العاشرة بالرياض، وذلك في إطار ايمانها بالمواهب والقدرات الوطنية. ويعد المعرض أكبر تجمع مهني يضم أكثر من 873 جهة عمل محلية وعالمية.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية، ممدوح القريشي:" إن مشاركة المربع الجديد كراعي بلاتيني للمعرض إلى جانب الشركات والقطاعات السعودية المختلفة، هدفت إلى استقطاب أفضل المواهب والقدرات البشرية الوطنية الطموحة من الباحثين عن فرص العمل. حيث أطلقنا برنامج خريجي المربع الجديد الخاص بالخريجين والخريجات من أبناء الوطن من الجامعات المحلية والدولية، وذلك لدمجهم وإشراكهم في برامج تدريبية تخصصية ونوعية؛ ليسهموا بعد إتمامهم البرنامج في تحقيق مستهدفات الشركة ودعم خطط ومستهدفات التوطين".
وأشار القريشي إلى التفاعل والاقبال الكبير الذي شهده جناح الشركة بالمعرض من الزوار والمهتمين بالعمل في وقت واصلت فيه المواهب الوطنية من الجنسين تسجيل الاهتمام والرغبة بالانضمام إلى فريق المربع الجديد. حيث استقبلهم فريق الشركة الذي أجاب عن استفساراتهم وآلية التقديم على الفرص الوظيفية المتاحة، وكذلك التعرف على كيفية الانضمام إلى برنامج خريجي المربع الجديد.
الجدير بالذكر أن شركة تطوير المربع الجديد تعمل على بناء وجهة عصرية مفعمة بالحياة دائم في مدينة الرياض، حيث يتناغم فيه الابتكار والتقنية، بالطبيعة والاستدامة، ليبهر العالم ويمهد الطريق لمرحلة جديدة من مستقبل المملكة العربية السعودية المُشرق.
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