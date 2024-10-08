يوسين بولت وجاري بلاير ينضمّان إلى آي إف إس وشركاء التقنية العالميين خلال فعاليةIFS Unleashed 2024

(MENAFN
- OAK Consulting) الإمارات العربية المتحدة، دبي –07 أكتوبر 2024: أعلنت IFS Unleashed – أكبر فعالية مخصصة للذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي على مستوى العالم – أن العداء يوسين بولت الحاصل على ثماني ميداليات أولمبية ذهبية، وأسطورة الجولف جاري بلاير، سيقدمان الكلمة الرئيسية أمام أكثر من 2,500 شخصًا من العملاء والشركاء وقادة التكنولوجيا والمسؤولين التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم. وتحظى الفعالية بدعم أكثر من 50 جهة راعية وأبرز الشركات العالمية لتكامل النظم، ومن أبرزها تيك ماهيندرا ومايكروسوفت في فئة الرعاة الماسيين.
وينضم العلماء من MIT CISR إلى فعالية IFS Unleashed لتقديم ورش العمل المصممة لمساعدة الحاضرين على قيادة التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، حيث يحصل المشاركون في تلك الورش على شارة المشاركة من مركز MIT CISR – والذي تعتبر IFS أحد الجهات الداعمة له.
ومن أبرز ملامح الجلسة الرئيسية ما يلي:
• يكشف مارك موفات، الرئيس التنفيذي لشركة IFS، عن رؤية الشركة للمستقبل المدعوم بالذكاء الاصطناعي
• يشارك رئيس مجلس إدارة PWC العالمية، محمد كندي، رؤية الشركة لكيفية "تحقيق أقصى قيمة استراتيجية من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي الصناعي في المؤسسة"
• يلقي ستيف لوكاس، الرئيس التنفيذي لشركة Boomi، كلمة رئيسية حول تكامل الذكاء الاصطناعي والبيانات والأنظمة وعن الشراكة الناجحة مع IFS
• تمثل الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات طابعًا بارزًا في الفعاليات بأكملها، حيث تقدم إيما كوكس، قائدة أعمال المناخ العالمية لدى PwC، رؤية المؤسسة حول التغيرات المناخية العالمية وتداعيتها على قطاع الأعمال.
• يقدم ديفيد بلود، الشريك المؤسس في Generation Investment Management، نظرته الفريدة حول الاستثمار المستدام والاستثمار في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.
مشاركة العملاء
يستمتع جمهور قوامه 2500 شخص إلى العديد من عملاء IFS العاملين في مختلف الصناعات فيما يستعرضون مزايا التطبيقات العملية لحلول IFS Cloud وIFS.ai والذكاء الاصطناعي الصناعي في العمل. ومن أولئك العملاء كل من بي إيه إي سيستمز وكونتيننتال ريسورسز وإيركسون وإكسيلون وكيوريج دكتور بيبر وكيمبرلي كلارك وكونيكا مينولتا و خطوط لاتام الجوية ومارس ونستله وتومرا وإكسيل إنيرجي. يقدم العملاء عروضًا تأخذ الحاضرين في رحلة غامرة تبين دور الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والواقع الافتراضي والأتمتة في مواجهة التحديات وتعزيز الكفاءة في القطاعات الصناعية.
عرض قدرات IFS Cloud 24R2 والتحديثات المرتبطة بالحلول
كما تستعرض IFS منتج IFS Cloud 24R2 المرتقب، والذي يتمتع بأحدث قدرات الذكاء الاصطناعي والاستدامة وعدد من المزايا المصممة للقطاعات الصناعية، إلى جانب دراسات الحالة حول العملاء وقصص النجاح. وفي قلب الحدث، يقام معرض بمشاركة أكثر من 50 شريكًا وعميلًا، ويضم مناطق صناعية متخصصة توضح تأثير الذكاء الاصطناعي على الصناعة، بالإضافة إلى مسارات الحلول للعملاء الذين انضموا حديثًا إلى منظومة IFS بعد الاستحواذ على كل من Copperleaf وPoka وUltimo. وتشمل تلك المسارات الصناعية المخصصة قطاعات الطيران والدفاع والتصنيع والطاقة والمرافق والبناء والاتصالات والخدمات، لتقدم مجموعة ثرية من الجلسات بمشاركة عملاء IFS.
في تعليقه على إقامة فعالية Unleashed قال أوليفر بيلجرستوفر، المدير التنفيذي للتسويق لدى آي إف إس: "تجمع فعالية IFS Unleashed أبرز الشركات والقادة في مجالات الابتكار والفكر المستقبلي من جميع أنحاء العالم. ولا بد للشركات من تبني إمكانات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الصناعية كي تتمكن من الحفاظ على تنافسيتها وتحقيق القيمة الاستراتيجية وإدارة التقنيات المتغيرة والامتثال للمتطلبات البيئية والاجتماعي والحوكمة. وفي هذا الصدد، يحظى حاضروا الفعالية بفهم دقيق لكيفية تحقيق القيمة من خلال إمكانات الذكاء الاصطناعي الصناعي، فآفاق المستقبل مفتوحة لمن يسارع بالتكيّف والازدهار."
ومن الجدير بالذكر أن البرامج التدريبية ذات المستوى العالمي تعد من أبرز مكونات الفعالية، حيث يتمكن ممثلو الشركات من المشاركة والحصول على شهادات في الذكاء الاصطناعي، ومن تلقي الدورات التدريبية المتخصصة في حلول IFS لمساعدتهم على الارتقاء بمستوى مهاراتهم وتحول مؤسساتهم وتسريع مسارهم المهني. ويمكن للحاضرين من منظومة شركاء IFS الدولية كذلك حضور قمة شركاء IFS التي تعقد في اليوم الأول.
واستكمالاً لبرنامج التعلم المصاحب للمؤتمر، يستمتع جميع ممثلي الشركات بالأنشطة الفريدة للترفيه والتواصل، ومنها حفل BIG 10 Tailgate، والدخول الحصري إلى Universal Studios Island of Adventure ويوم IFS للجولف بقيادة النجم جاري بلاير.
تقام فعالية IFS Unleashed 2024 في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024 في فندق أورلاندو وورلد سنتر ماريوت. للحصول على التذاكر يرجى من العملاء التحدث إلى ممثلي خدمة العملاء أو زيارة موقع IFS Unleashed.
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