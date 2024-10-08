مرشحون للامتحان التنافسي ومنحة الدبلوم بالتربية -أسماء

مرشحون للامتحان التنافسي ومنحة الدبلوم بالتربية -أسماء
التاريخ
10/8/2024 2:25:45 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - دعت وزارة التربية
والتعليم ،اليوم الثلاثاء، عددا من مرشحين لاجراء الامتحان التنافسي.
كما أعلنت الوزارة عن الدفعة السادسة من المرشحين للعام الدراسي الجديد للحصول على منحة لدراسة الدبلوم العالي لإعداد المعلمين الـمنتهي بالتعيين، على نفقة الوزارة.
وتاليا الاسماء والتفاصيل عبر موقعنا:
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