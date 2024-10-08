الخوف من الولادة يؤثر على نجاح الرضاعة الطبيعية

MENAFN - Khaberni) خبرني -أظهرت دراسة فنلندية جديدة أن مدة الرضاعة الطبيعية أقصر من المتوسط بين الأمهات اللاتي يخشين الولادة، بغض النظر عن طريقة الولادة.





وفحصت الدراسة العوامل المتعلقة بالولادة والتي قد تؤثر على نجاح ومدة الرضاعة الطبيعية في السنة الأولى من عمر الطفل.





ولاحظ فريق البحث من كووبيو أن الخوف من الولادة يمكن أن يكون مؤشراً على الحاجة الأكبر لدعم الرضاعة الطبيعية.





وبحسب "مديكال إكسبريس"، تتبع الباحثون بيانات 2521 امرأة ولدن في مستشفى الجامعة، وأثناء الحمل أجبن على استبيانات مختلفة، وبعد بلوغ الطفل عامه الأول أجبن على استبيان عن الرضاعة الطبيعية.





وكان أحد النتائج الرئيسية للدراسة هو الارتباط الملحوظ بين الخوف من الولادة ومدة الرضاعة الطبيعية.





وقالت مايا فاسانين الباحثة الرئيسية: "بالنسبة للأمهات اللاتي يخفن الولادة، كانت مدة الرضاعة الطبيعية، أو بالحليب الاصطناعي، أكثر عرضة بـ 3 مرات لأن تكون أقصر من الموصى بها".





وفي فنلندا، يوصى بالرضاعة الطبيعية لمدة 6 أشهر على الأقل، بما في ذلك 4-6 أشهر من الرضاعة الطبيعية الحصرية.





وهذه هي المرة الأولى التي يلاحظ فيها الباحثون وجود ارتباط بين الخوف من الولادة ونجاح الرضاعة الطبيعية.





وكان للخوف من الولادة ارتباط كبير بمدة الرضاعة الطبيعية، بغض النظر عما إذا كانت طريقة الولادة ولادة طبيعية، أو عملية قيصرية اختيارية أو غير اختيارية، أو ولادة طبيعية بمساعدة الشفط.