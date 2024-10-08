الخوف من الولادة يؤثر على نجاح الرضاعة الطبيعية

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- Khaberni) خبرني -أظهرت دراسة فنلندية جديدة أن مدة الرضاعة الطبيعية أقصر من المتوسط بين الأمهات اللاتي يخشين الولادة، بغض النظر عن طريقة الولادة.
وفحصت الدراسة العوامل المتعلقة بالولادة والتي قد تؤثر على نجاح ومدة الرضاعة الطبيعية في السنة الأولى من عمر الطفل.
ولاحظ فريق البحث من مستشفى جامعة كووبيو أن الخوف من الولادة يمكن أن يكون مؤشراً على الحاجة الأكبر لدعم الرضاعة الطبيعية.
وبحسب "مديكال إكسبريس"، تتبع الباحثون بيانات 2521 امرأة ولدن في مستشفى الجامعة، وأثناء الحمل أجبن على استبيانات مختلفة، وبعد بلوغ الطفل عامه الأول أجبن على استبيان عن الرضاعة الطبيعية.
وكان أحد النتائج الرئيسية للدراسة هو الارتباط الملحوظ بين الخوف من الولادة ومدة الرضاعة الطبيعية.
وقالت مايا فاسانين الباحثة الرئيسية: "بالنسبة للأمهات اللاتي يخفن الولادة، كانت مدة الرضاعة الطبيعية، أو بالحليب الاصطناعي، أكثر عرضة بـ 3 مرات لأن تكون أقصر من الموصى بها".
وفي فنلندا، يوصى بالرضاعة الطبيعية لمدة 6 أشهر على الأقل، بما في ذلك 4-6 أشهر من الرضاعة الطبيعية الحصرية.
وهذه هي المرة الأولى التي يلاحظ فيها الباحثون وجود ارتباط بين الخوف من الولادة ونجاح الرضاعة الطبيعية.
وكان للخوف من الولادة ارتباط كبير بمدة الرضاعة الطبيعية، بغض النظر عما إذا كانت طريقة الولادة ولادة طبيعية، أو عملية قيصرية اختيارية أو غير اختيارية، أو ولادة طبيعية بمساعدة الشفط.
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