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رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد حرصه على أفضل العلاقات مع الصين

10/7/2024 11:41:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) اسلام آباد - 7 - 10 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الاثنين حرصه على أفضل العلاقات بين بلاده والصين ورفضه لما أسماه "المؤامرة الشنيعة" لتدمير تلك العلاقات مشددا على أنه لن يتم التسامح معها على الإطلاق.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن ذلك جاء خلال زيارة قام بها شريف الى السفارة الصينية في اسلام آباد للاعراب عن تعازيه بمقتل مواطنين صينيين في هجوم وقع بالقرب من مطار مدينة (كراتشي) في جنوب باكستان.
وأضاف البيان أنه خلال اجتماعه مع السفير الصيني جيانغ زيدونغ أعرب رئيس الوزراء عن حزنه العميق لوفاة المواطنين الصينيين وقال إن حماية أرواح وممتلكات الصينيين في باكستان هي الأولوية القصوى للحكومة.
وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أنه سيشرف بنفسه على التحقيق في الحادث وسيتم تعزيز الترتيبات الأمنية للأجانب في بلاده مؤكدا عزمه على تحديد العناصر المسؤولة عن الحادث ومحاسبتها في أقرب وقت ممكن.
من جهته أعرب السفير الصيني عن امتنانه لرئيس الوزراء على الاستجابة الفورية من جانب حكومة باكستان في أعقاب الحادث ومباشرتها التحقيق فيه كما أعرب عن ثقته بإجراء تحقيق فعال للتعرف الفوري على المتورطين وتقديمهم إلى العدالة في أقرب وقت ممكن.
يذكر أنه قتل ثلاثة أشخاص على الأقل من بينهم مواطنان صينيان وأصيب 11 آخرون في انفجار وقع أمس الأحد بالقرب من مطار (كراتشي) الذي يبعد 14 كيلو مترا عن مركز المدينة. (النهاية)

س ب ك / ر ج



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