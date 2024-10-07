رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد حرصه على أفضل العلاقات مع الصين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
اسلام آباد - 7 - 10 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الاثنين حرصه على أفضل العلاقات بين بلاده والصين ورفضه لما أسماه "المؤامرة الشنيعة" لتدمير تلك العلاقات مشددا على أنه لن يتم التسامح معها على الإطلاق.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن ذلك جاء خلال زيارة قام بها شريف الى السفارة الصينية في اسلام آباد للاعراب عن تعازيه بمقتل مواطنين صينيين في هجوم وقع بالقرب من مطار مدينة (كراتشي) في جنوب باكستان.
وأضاف البيان أنه خلال اجتماعه مع السفير الصيني جيانغ زيدونغ أعرب رئيس الوزراء عن حزنه العميق لوفاة المواطنين الصينيين وقال إن حماية أرواح وممتلكات الصينيين في باكستان هي الأولوية القصوى للحكومة.
وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أنه سيشرف بنفسه على التحقيق في الحادث وسيتم تعزيز الترتيبات الأمنية للأجانب في بلاده مؤكدا عزمه على تحديد العناصر المسؤولة عن الحادث ومحاسبتها في أقرب وقت ممكن.
من جهته أعرب السفير الصيني عن امتنانه لرئيس الوزراء على الاستجابة الفورية من جانب حكومة باكستان في أعقاب الحادث ومباشرتها التحقيق فيه كما أعرب عن ثقته بإجراء تحقيق فعال للتعرف الفوري على المتورطين وتقديمهم إلى العدالة في أقرب وقت ممكن.
يذكر أنه قتل ثلاثة أشخاص على الأقل من بينهم مواطنان صينيان وأصيب 11 آخرون في انفجار وقع أمس الأحد بالقرب من مطار (كراتشي) الذي يبعد 14 كيلو مترا عن مركز المدينة. (النهاية)
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