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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره المصري الوضع في لبنان والحاجة الى تنفيذ قرار مجلس الامن (1701)

10/7/2024 11:41:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 7 – 10 (كونا) -– ذكرت الخارجية الامريكية اليوم الاثنين ان وزيرها انتوني بلينكن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي اليوم الاثنين تطورات الوضع في لبنان والحاجة الى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن رقم (1701).
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي ان بلينكن اكد خلال المكالمة اهمية ان يتولى القادة اللبنانيون معالجة شغور منصب الرئاسة في البلاد بشكل عاجل.
واضاف ميلر ان الجانبين ناقشا الالتزام الأخير للولايات المتحدة بتقديم ما يقرب من 157 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للبنان فيما اكد بلينكن الدعم المستمر للولايات المتحدة للمؤسسات الحكومية اللبنانية بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية.
واوضح ان وزير الخارجية الامريكي أكد الحاجة إلى "التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (1701) لتمكين المدنيين من العودة إلى ديارهم بأمان".
وذكر المتحدث ان بلينكن شكر نظيره المصري على الجهود المستمرة والحيوية التي تبذلها مصر للتوصل إلى ايقاف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح الأسرى وعلى الدور المهم الذي تواصل مصر لعبه لحل الصراع في السودان.(النهاية)

أ م م / ف ا س




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