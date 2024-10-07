وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره المصري الوضع في لبنان والحاجة الى تنفيذ قرار مجلس الامن (1701)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 7 – 10 (كونا) -– ذكرت الخارجية الامريكية اليوم الاثنين ان وزيرها انتوني بلينكن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبدالعاطي اليوم الاثنين تطورات الوضع في لبنان والحاجة الى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن رقم (1701).
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في تصريح صحفي
ان بلينكن اكد خلال المكالمة اهمية ان يتولى القادة اللبنانيون معالجة شغور منصب الرئاسة في البلاد بشكل عاجل.
واضاف ميلر ان الجانبين ناقشا الالتزام الأخير للولايات المتحدة بتقديم ما يقرب من 157 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للبنان فيما اكد بلينكن الدعم المستمر للولايات المتحدة للمؤسسات الحكومية اللبنانية بما في ذلك القوات المسلحة اللبنانية.
واوضح ان وزير الخارجية الامريكي أكد الحاجة إلى "التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (1701) لتمكين المدنيين من العودة إلى ديارهم بأمان".
وذكر المتحدث ان بلينكن شكر نظيره المصري على الجهود المستمرة والحيوية التي تبذلها مصر للتوصل إلى ايقاف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح الأسرى وعلى الدور المهم الذي تواصل مصر لعبه لحل الصراع في السودان.(النهاية)
أ م م / ف ا س
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