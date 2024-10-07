الولايات المتحدة تشدد على وجوب بقاء مطار بيروت مفتوحا والطرق المؤدية اليه سالكة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 7 - 10 (كونا) –- شددت الولايات المتحدة اليوم الاثنين على "وجوب بقاء مطار بيروت مفتوحا والطرق المؤدية اليه سالكة" لتمكين الراغبين بمغادرة لبنان من الخروج عبر المنفذ الجوي الوحيد في البلاد بعد سلسلة من الغارات العنيفة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على عدة مناطق لبنانية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في ايجاز صحفي بمقر الوزارة "نعتقد أنه من المهم للغاية ليس فقط أن يظل المطار مفتوحا بل وأن تظل الطرق المؤدية إلى المطار مفتوحة حتى يتمكن المواطنون الأمريكيون الذين يريدون المغادرة ومواطنو البلدان الأخرى من الخروج".
وأضاف ميلر "نريد أن يظل المطار مفتوحا ونريد أن نرى الطرق المؤدية إلى المطار مفتوحة".
وأكد أن "النتيجة التي نريد أن نراها هي التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (1701)".
ويشهد لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية تصاعدت حدتها وبلغت أوجها في ال23 من سبتمبر الماضي مع شن الاحتلال الاسرائيلي غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق اخرى من البلاد مخلفة اضرارا بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)
ر س ر / م ع ح ع
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