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الولايات المتحدة تشدد على وجوب بقاء مطار بيروت مفتوحا والطرق المؤدية اليه سالكة

10/7/2024 11:41:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 10 (كونا) –- شددت الولايات المتحدة اليوم الاثنين على "وجوب بقاء مطار بيروت مفتوحا والطرق المؤدية اليه سالكة" لتمكين الراغبين بمغادرة لبنان من الخروج عبر المنفذ الجوي الوحيد في البلاد بعد سلسلة من الغارات العنيفة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على عدة مناطق لبنانية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في ايجاز صحفي بمقر الوزارة "نعتقد أنه من المهم للغاية ليس فقط أن يظل المطار مفتوحا بل وأن تظل الطرق المؤدية إلى المطار مفتوحة حتى يتمكن المواطنون الأمريكيون الذين يريدون المغادرة ومواطنو البلدان الأخرى من الخروج".
وأضاف ميلر "نريد أن يظل المطار مفتوحا ونريد أن نرى الطرق المؤدية إلى المطار مفتوحة".
وأكد أن "النتيجة التي نريد أن نراها هي التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (1701)".
ويشهد لبنان منذ أكتوبر من العام الماضي مواجهات عسكرية يومية تصاعدت حدتها وبلغت أوجها في ال23 من سبتمبر الماضي مع شن الاحتلال الاسرائيلي غارات جوية عنيفة مستهدفة بلدات متفرقة في الجنوب ومناطق اخرى من البلاد مخلفة اضرارا بشرية ومادية كبيرة. (النهاية)

ر س ر / م ع ح ع




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