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البيت الأبيض: بايدن يوجه فريقه لمواصلة العمل من أجل ايقاف إطلاق النار بغزة

10/7/2024 11:41:28 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 7 - 10 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين مجددا أن أفضل طريقة لإعادة الإسرائيليين المحتجزين في غزة إلى منازلهم هي التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير للصحفيين إن الرئيس جو بايدن "يوجه فريقه لمواصلة العمل من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس" مضيفة أن "هذا سيكون محور تركيزنا".
وأوضحت جون بيير أن بايدن كان على "اتصال وثيق" طيلة سنة من استمرار حرب الاحتلال على غزة مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو و"من المؤكد أن هذا سيستمر".
وأضافت أن بايدن تحدث مع نتنياهو "أكثر من 12 مرة" خلال سنة واستقبله في البيت الأبيض ومن المقرر كذلك أن يتحدث معه قريبا.
واعتبرت أن هذه الاتصالات والجولات التي قام بها مسؤولون أمريكيون في منطقة الشرق الأوسط هدفها "العمل من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتخفيف المعاناة بغزة".
ومنذ السابع من أكتوبر 2023 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه بشكل مستمر لقطاع غزة متسببا بخسائر واسعة في الأرواح وتدمير هائل للمنازل والأحياء والبنى التحتية بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمساجد وغيرها من أماكن العبادة. (النهاية)

ع س ج / ر ج



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