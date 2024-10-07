البيت الأبيض: بايدن يوجه فريقه لمواصلة العمل من أجل ايقاف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 7 - 10 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الاثنين مجددا أن أفضل طريقة لإعادة الإسرائيليين المحتجزين في غزة إلى منازلهم هي التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير للصحفيين إن الرئيس جو بايدن "يوجه فريقه لمواصلة العمل من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس" مضيفة أن "هذا سيكون محور تركيزنا".
وأوضحت جون بيير أن بايدن كان على "اتصال وثيق" طيلة سنة من استمرار حرب الاحتلال على غزة مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
و"من المؤكد أن هذا سيستمر".
وأضافت أن بايدن تحدث مع نتنياهو "أكثر من 12 مرة" خلال سنة واستقبله في البيت الأبيض ومن المقرر كذلك أن يتحدث معه قريبا.
واعتبرت أن هذه الاتصالات والجولات التي قام بها مسؤولون أمريكيون في منطقة الشرق الأوسط هدفها "العمل من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وتخفيف المعاناة بغزة".
ومنذ السابع من أكتوبر 2023 يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه بشكل مستمر لقطاع غزة متسببا بخسائر واسعة في الأرواح وتدمير هائل للمنازل والأحياء والبنى التحتية بما في ذلك المستشفيات والمدارس والمساجد وغيرها من أماكن العبادة. (النهاية)
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