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الجزائر: مهرجان (وهران) الدولي للفيلم العربي ينظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

10/7/2024 11:41:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 7 - 10 (كونا) -- شهد مهرجان (وهران) الدولي للفيلم العربي في دورته الثانية عشر اليوم الإثنين تنظيم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني بالتزامن مع مرور سنة كاملة على عملية (طوفان الأقصى) من خلال عرض الجزء الأول ضمن عروض المسافة صفر (من غزة إلى وهران).
وتتكون أفلام المجموعة صفر من 22 فيلما تم تصويرها في غزة بواسطة من المخرجين والفنانين العالقين داخل القطاع بعد العملية حيث تروي تجارب لحكايات صانعي أفلام من غزة تم تصويرها بإمكانات محدودة تحت وطأة حرب الإبادة بفلسطين وبقوالب متنوعة بين الروائي والوثائقي والتسجيلي.
وتهدف هذه الأفلام لاستكشاف حكايات خاصة حيث تقدم رؤية فريدة عن الحياة اليومية لسكان غزة ومخاوفهم وسط ظروف معيشية صعبة.
وبدأ هذا المشروع بمبادرة من المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي بهدف إسماع صوت 22 مخرجا سينمائيا من غزة لسرد القصص غير المروية للحرب الحالية حيث أوضح مشهراوي أن هذا المشروع مهم بالنسبة إليه كفلسطيني وسينمائي وكإبن مدينة غزة.
واشترط مشهراوي أن "تكون جميع الحكايات في المشروع لم ترو من قبل لكي تعيش بقيمتها السينمائية وتفتح الطريق أيضا لهؤلاء المخرجين والمبدعين للتدرب لما بعد هذا المشروع ويقدموا سينما راقية دون تنازلات".
وبخصوص التسمية (المسافة صفر) قال مشهراوي "إن هؤلاء المبدعين هم الرواة وهم الحكاية أيضا أي يقومون برواية قصصهم التي عايشوها بأنفسهم ومن المسافة صفر".
وعقب عرض الجزء الأول الذي صفق له الجمهور الحاضر كثيرا وهتف باسم فلسطين مطولا أكد مشهراوي أن "أفلام المسافة صفر تأتي لتعبر أكثر عما يحدث في غزة" مؤكدا أن "فلسطين موجودة في المنافسة على جوائز الأوسكار بفيلم من المسافة صفر إلا أن الهدف ليس المشاركة بل إلقاء الضوء على الإبادة الجماعية والظلم وعلى كل ما يجري في غزة".
وتضمنت قائمة الأفلام المعروضة في الجزء الأول من هذه السلسلة في (سيلفي) للمخرجة ريما محمود و(لا إشارة) لمحمد الشريف و(سوري سينما) لأحمد حسونة و(فلاش باك) لإسلام الزريعي و(صدى) لمصطفى كلاب و(كل شيء على ما يرام) لنضال دامو و(بشرة ناعمة) لخميس مشهراوي و(سحر) لبشار البلبيسي و(المعلم) لتامر نجم و(يوم دراسي) لأحمد الدنف و(أوفرلود) لعلاء إسلام.
يذكر أن النسخة ال12 من مهرجان (وهران) الدولي للفيلم العربي افتتحت يوم الجمعة الماضي بمدينة وهران غربي البلاد بمشاركة أكثر من 60 فيلما من 17 بلدا عربيا منها أكثر من 40 عملا سينمائيا من مختلف الفئات في إطار المنافسة الرسمية. (النهاية)

م ر / ر ج



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