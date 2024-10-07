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الأمم المتحدة تحذر من العواقب الوخيمة على سوريا نتيجة الحرب على لبنان

10/7/2024 11:41:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) جنيف – 7 – 10 (كونا) -- حذرت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا نجاة رشدي اليوم الاثنين من العواقب الوخيمة الممتدة الى سوريا والخسائر البشرية الكبيرة الناتجة عن توسع خريطة الصراع الى لبنان.
ونبهت رشدي في بيان صادر عقب اجتماع طارئ لمجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية الى تدهور الوضع الإنساني خاصة مع أزمة النزوح المتصاعدة وتدفق الآلاف من السوريين واللبنانيين إلى سوريا سيرا على الاقدام وسط خوف وألم شديدين.
وطالبت رشدي بتوفير التمويل العاجل وتحسين وصول المساعدات وحماية العائدين السوريين من أي انتهاكات محتملة لحقوق النسان في بلادهم التي لا تزال تعيش تحت وطأة سنوات من الصراع الدموي والأزمة الاقتصادية الطاحنة مشيرة الى ان العديد من اللاجئين هم سوريون قد فروا سابقا الى لبنان بحثا عن ملجأ.
ودعت الى ضمان احترام القانون الإنساني الدولي ودعم جهود خفض التصعيد وتجنب المزيد من إراقة الدماء فضلا عن عدم تسييس المساعدات الإنسانية مؤكدة على ان الأشخاص الفارين من الصراع يحتاجون أساسا للحماية.
وحثت على وضع حد للعدوان على لبنان بشكل فوري والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وخفض التصعيد في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك سوريا وبما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 والعمل على وقف لإطلاق النار على المستوى الوطني.
وأطلقت الأمم المتحدة في وقت سابق نداء عاجلا للبنان طالبت فيه بتوفير 426 مليون دولار لدعم مليون شخص كما أصدرت نداء طارئا آخر بإجمالي 324 مليون دولار لتوفير الحماية والمساعدة المنقذة للحياة لما يقرب من 400 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا و80 ألف آخرين من المجتمعات المضيفة في سوريا.
وأكدت رشدي ان خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية تهدف إلى منع حوادث تفريق شمل الأسر ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف ضد الأطفال سواء أثناء الرحلة أو في مراكز الاستضافة والمجتمعات المحلية خاصة ان أكثر من نصف العابرين هم من الأطفال. (النهاية)

ا م خ / ر ج



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