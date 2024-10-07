(وول ستريت).. هبوط جماعي للأسهم الأمريكية تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 7 - 10 (كونا) -- اكتست الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين باللون الأحمر عند إغلاق تداولاتها في بورصة (وول ستريت) متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة إذ أضرت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة بمعنويات السوق.
وهبطت المؤشرات الرئيسية الثلاثة بشكل جماعي بعد أن خسر (داو جونز الصناعي) 51ر398 نقطة أو 94ر0 بالمئة من قيمته في حين انخفض (ستاندرد آند بورز 500) 13ر55 نقطة أو 96ر0 بالمئة كما تراجع مؤشر (ناسداك المركب) 95ر213 نقطة أو بنسبة 18ر1 بالمئة.
ويواجه المستثمرون في سوق الأسهم الأمريكية تحديات كبيرة بالنظر إلى تزايد المخاطر الاقتصادية في ظل التوترات الجيوسياسية وتغيير المسارات النقدية من قبل الفيدرالي الأمريكي. (النهاية)
ع س ت / ر ج
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