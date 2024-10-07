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(وول ستريت).. هبوط جماعي للأسهم الأمريكية تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط

10/7/2024 11:41:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 7 - 10 (كونا) -- اكتست الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين باللون الأحمر عند إغلاق تداولاتها في بورصة (وول ستريت) متخلية عن بعض المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة إذ أضرت المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة بمعنويات السوق.
وهبطت المؤشرات الرئيسية الثلاثة بشكل جماعي بعد أن خسر (داو جونز الصناعي) 51ر398 نقطة أو 94ر0 بالمئة من قيمته في حين انخفض (ستاندرد آند بورز 500) 13ر55 نقطة أو 96ر0 بالمئة كما تراجع مؤشر (ناسداك المركب) 95ر213 نقطة أو بنسبة 18ر1 بالمئة.
ويواجه المستثمرون في سوق الأسهم الأمريكية تحديات كبيرة بالنظر إلى تزايد المخاطر الاقتصادية في ظل التوترات الجيوسياسية وتغيير المسارات النقدية من قبل الفيدرالي الأمريكي. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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