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مكتب (أوتشا) الأممي يعرب عن قلقه إزاء أوامر الإخلاء لسكان شمال غزة

10/7/2024 11:41:27 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 7 - 10 (كونا) -- أعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الاثنين عن قلقه البالغ إزاء أوامر الإخلاء التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 400 ألف فلسطيني في المناطق الواقعة شمال وادي غزة بالانتقال جنوبا إلى منطقة المواصي.
ونقل المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك عن المكتب الأممي القول إن المواصي منطقة مكتظة وملوثة وتفتقر إلى الخدمات الأساسية التي يحتاجها الناس وأصبحت معزولة بشكل متزايد بسبب إصدار أوامر الإخلاء.
وأضاف دوجاريك أن "جنوب غزة مكتظ تماما ولا يمكنه استيعاب المزيد من الناس وحتى صباح اليوم تشير المعلومات الأولية إلى أن أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل نزحوا داخل شمال غزة".
وأوضح أن الوضع في شمال غزة يزداد سوءا حيث تتعرض المناطق السكنية للهجوم ويتم إصدار أوامر للمستشفيات بالإخلاء ولا يزال التيار الكهربائي مقطوعا.
ونبه دوجاريك إلى أن إصدار الأوامر للمدنيين بالإخلاء "لا يحافظ على سلامتهم إذا لم يكن لديهم مكان آمن للذهاب إليه ولا مأوى ولا طعام أو دواء أو ماء للبقاء على قيد الحياة".
وأشار إلى أن الإمدادات آخذة في النفاد أيضا في الجنوب مع اقتراب موسم الأمطار وقد خصصت سلطات الاحتلال "طريقا واحدا غير آمن لعمال الإغاثة لإحضار الإمدادات من معبر كرم أبو سالم حيث يواجهون أعمالا عدائية نشطة ونهبا مسلحا عنيفا يغذيه انهيار النظام العام والسلامة".
وأكد دوجاريك أن المنظومة الأممية وشركاءها يواصلون تقديم المساعدة المنقذة للحياة للفلسطينيين في غزة أينما استطاعوا.
ولفت المتحدث باسم الأمم المتحدة في هذا الصدد إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قدمت 6ر5 مليون استشارة طبية في جميع أنحاء القطاع منذ 7 أكتوبر من العام الماضي في حين أوصلت إمدادات الدقيق إلى ما يقرب من 9ر1 مليون شخص على جولتين خلال العام الماضي. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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