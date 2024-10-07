موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة تصدر قرارا بحل سبع جمعيات نفع عام لعدم التزامها بتعديل أوضاعها القانونية رغم توجيه ثلاثة إنذارات رسمية لها وتوضح أن القرار جاء بعد منحها الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعها وفقا للقوانين واللوائح.

بيروت - وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ بدايته في أكتوبر من العام الماضي إلى 2083 قتيلا و9869 جريحا.

تونس - الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد تظهر فوز الرئيس قيس سعيد بأغلبية ساحقة من الجولة الأولى التي أدلى خلالها نحو ثلاثة ملايين ناخب بأصواتهم.

واشنطن - الولايات المتحدة تشدد على "وجوب بقاء مطار بيروت مفتوحا والطرق المؤدية اليه سالكة" لتمكين الراغبين بمغادرة لبنان من الخروج عبر المنفذ الجوي الوحيد في البلاد بعد سلسلة من الغارات العنيفة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على عدة مناطق لبنانية.

نيويورك - وسائل إعلام محلية تقول إن إعصار (ميلتون) اشتدت قوته فوق خليج المكسيك إلى الفئة الخامسة ومن المتوقع أن يصل الى يابسة ولاية (فلوريدا) بمنتصف الأسبوع الجاري ما دفع السكان إلى القيام بعمليات إخلاء إلزامية على طول مناطق الساحل الغربي للولاية.

القاهرة - وزارة النقل المصرية تعلن بدء التشغيل التجريبي لأول قطار للسكك الحديدية في شبه جزيرة سيناء شمال شرقي مصر على خط (الفردان - بئر العبد) بطول 100 كيلومتر بعد توقف دام 50 عاما.

الخرطوم - البرلمان الإثيوبي يصوت لصالح اختيار تاي أتسكي سيلاسي رئيسا جديدا للبلاد خلفا للرئيسة المنتهية ولايتها سهلي ورق زودي. (النهاية) ر ج