موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزيرة
الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة تصدر قرارا بحل سبع جمعيات نفع عام لعدم التزامها بتعديل أوضاعها القانونية رغم توجيه ثلاثة إنذارات رسمية لها وتوضح أن القرار جاء بعد منحها الفرصة الكافية لتصحيح أوضاعها وفقا للقوانين واللوائح.
بيروت - وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ بدايته في أكتوبر من العام الماضي إلى 2083 قتيلا و9869 جريحا.
تونس - الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد تظهر فوز الرئيس قيس سعيد بأغلبية ساحقة من الجولة الأولى التي أدلى خلالها نحو ثلاثة ملايين ناخب بأصواتهم.
واشنطن - الولايات المتحدة تشدد على "وجوب بقاء مطار بيروت مفتوحا والطرق المؤدية اليه سالكة" لتمكين الراغبين بمغادرة لبنان من الخروج عبر المنفذ الجوي الوحيد في البلاد بعد سلسلة من الغارات العنيفة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على عدة مناطق لبنانية.
نيويورك - وسائل إعلام محلية تقول إن إعصار (ميلتون) اشتدت قوته فوق خليج المكسيك إلى الفئة الخامسة ومن المتوقع أن يصل الى يابسة ولاية (فلوريدا) بمنتصف الأسبوع الجاري ما دفع السكان إلى القيام بعمليات إخلاء إلزامية على طول مناطق الساحل الغربي للولاية.
القاهرة - وزارة النقل المصرية تعلن بدء التشغيل التجريبي لأول قطار للسكك الحديدية في شبه جزيرة سيناء شمال شرقي مصر على خط (الفردان - بئر العبد) بطول 100 كيلومتر بعد توقف دام 50 عاما.
الخرطوم - البرلمان الإثيوبي يصوت لصالح اختيار تاي أتسكي سيلاسي رئيسا جديدا للبلاد خلفا للرئيسة المنتهية ولايتها سهلي ورق زودي. (النهاية) ر ج
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