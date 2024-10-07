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وزارة المالية والاقتصاد الوطني تنشر التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثاني من عام 2024

10/7/2024 11:41:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

نشرت‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬أمس‭ ‬عبر‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ >‭.‬ mofne ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬التقرير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الفصلي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وفقاً‭ ‬للبيانات‭ ‬الأولية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬سجل‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬نمواً‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭. ‬مدعوماً‭ ‬بنمو‭ ‬الأنشطة‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬8 ‭%‬ ،‭ ‬فيما‭ ‬تراجعت‭ ‬الأنشطة‭ ‬النفطية‭ ‬بنسبة‭ ‬6‭.‬7 ‭%‬ ‭. ‬وأما‭ ‬بالنسبة‭ ‬الى‭ ‬الأسعار‭ ‬الجارية،‭ ‬فقد‭ ‬سجل‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬نمواً‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬4 ‭%‬ ،‭ ‬ونمت‭ ‬الأنشطة‭ ‬النفطية‭ ‬وغير‭ ‬النفطية‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬5 ‭%‬ ‭ ‬و2‭.‬7 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬‮

وسلط‭ ‬التقرير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬حيث‭ ‬ساهمت‭ ‬الأنشطة‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬مستويات‭ ‬النمو‭ ‬خلال‭ ‬الفترة،‭ ‬وبلغت‭ ‬نسبة‭ ‬مساهمتها‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬85‭.‬2 ‭%‬ ‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

وحقق‭ ‬نشاط‭ ‬النقل‭ ‬والتخزين‭ ‬النمو‭ ‬الأعلى‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬بواقع‭ ‬12‭.‬9 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬كما‭ ‬سجل‭ ‬نشاط‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬نمواً‭ ‬سنوياً‭ ‬بنسبة‭ ‬11‭.‬2 ‭%‬ ‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة،‭ ‬ونمت‭ ‬أنشطة‭ ‬خدمات‭ ‬الإقامة‭ ‬والطعام‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬بنسبة‭ ‬10‭.‬6 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭. ‬وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مساهمة‭ ‬الأنشطة‭ ‬المالية‭ ‬وأنشطة‭ ‬التأمين‭ ‬في‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬ظلت‭ ‬متصدرة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بحوالي‭ ‬17‭.‬1 ‭%‬ ،‭ ‬وقد‭ ‬شهدت‭ ‬نمواً‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬بنسبة‭ ‬2‭.‬1 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬نشاط‭ ‬الصناعة‭ ‬التحويلية‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬7 ‭%‬ ‭ ‬بالأسعار‭ ‬الثابتة‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023،‭ ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬إنجاز‭ ‬مشروع‭ ‬تحديث‭ ‬مصفاة‭ ‬النفط‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير،‭ ‬قد‭ ‬بلغت‭ ‬حوالي‭ ‬97 ‭%‬ ‭ . ‬وأما‭ ‬نشاط‭ ‬تجارة‭ ‬الجملة‭ ‬والتجزئة‭ ‬فحقق‭ ‬نمواً‭ ‬بنسبة‭ ‬1‭.‬6 ‭%‬ ‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭.‬

وبحسب‭ ‬التقرير،‭ ‬ارتفعت‭ ‬قيمة‭ ‬الاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬المباشر‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬رصيد‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المباشرة‭ ‬16‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مقارنةً‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬والبالغ‭ ‬15‭.‬2‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬مرتفعاً‭ ‬بذلك‭ ‬بنسبة‭ ‬9‭.‬0 ‭%‬ ‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬سلط‭ ‬التقرير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬تقارير‭ ‬ومؤشرات‭ ‬التنافسية‭ ‬العالمية،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬تقدم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بواقع‭ ‬36‭ ‬مرتبة‭ ‬لتصبح‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬18‭ ‬عالمياً‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬193‭ ‬دولة‭ ‬ضمن‭ ‬مسح‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬2024‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬إدارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬ UN ‭ ‬ DESA ‭). ‬كما‭ ‬جاءت‭ ‬المملكة‭ ‬بحسب‭ ‬تصنيف‭ ‬المسح‭ ‬العام‭ ‬ضمن‭ ‬أعلى‭ ‬فئة‭ (‬ VH ‭) ‬بجانب‭ ‬الدول‭ ‬ذات‭ ‬الأداء‭ ‬المتقدم‭. ‬وضمن‭ ‬مؤشر‭ ‬الأمن‭ ‬السيبراني‭ ‬العالمي‭ ‬2024‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للاتصالات‭ (‬ ITU ‭)‬،‭ ‬جاءت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ضمن‭ ‬‮«‬الفئة‭ ‬الأولى‭ - ‬نموذج‭ ‬رائد‮»‬،‭ ‬وحققت‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬ضمن‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬5‭ ‬محاور‭ ‬يقيسها‭ ‬التقرير‭.‬

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