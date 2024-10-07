وزير الصناعة والتجارة متحدثا رئيسيا في الحفل السنوي لغرفة التجارة الأمريكية في البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكّد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أنّ‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬نتاج‭ ‬للتطورات‭ ‬الأخيرة؛‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬علاقة‭ ‬تاريخية‭ ‬متجذرة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والتعاون‭ ‬الذي‭ ‬ازدهر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقود‭ ‬طويلة،‭ ‬ ‎ منوّهاً‭ ‬بالحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والذي‭ ‬عزّزته‭ ‬الزيارات‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬المشتركة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬كمتحدث‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬العام‭ ‬السنوي‭ ‬لغرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بفندق‭ ‬الكراون‭ ‬بلازا،‭ ‬والذي‭ ‬نظمته‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بحضور‭ ‬السيد‭ ‬قيس‭ ‬حاتم‭ ‬الزعبي‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمعنيين‭.‬

وخلال‭ ‬كلمته،‭ ‬استعرض‭ ‬الوزير‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المهمة‭ ‬والحيوية‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬مرور‭ ‬عشرين‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ (‬ FTA ‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬وفعّال‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬التجاري‭ ‬وزيادة‭ ‬نسبة‭ ‬الصادرات‭ ‬الزراعية‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬متطلعًا‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬مستقبلاً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قطاعات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والتمويل‭ ‬والسياحة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬شهدت‭ ‬نمواً‭ ‬ملحوظاً‭. ‬ففي‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬تجارة‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬الأمريكية‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ما‭ ‬يقدر‭ ‬بـ3‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬الصادرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬1‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬وقيمة‭ ‬الواردات‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬كما‭ ‬أثبتت‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬فاعليتها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمارات‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشار‭ ‬قيس‭ ‬الزعبي،‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي‭ ‬يؤكد‭ ‬التزام‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بترسيخ‭ ‬الروابط‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬