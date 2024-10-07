Tuesday, 08 October 2024 07:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الصناعة والتجارة متحدثا رئيسيا في الحفل السنوي لغرفة التجارة الأمريكية في البحرين

10/7/2024 11:41:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكّد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬أنّ‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬الصديقة‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬نتاج‭ ‬للتطورات‭ ‬الأخيرة؛‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬علاقة‭ ‬تاريخية‭ ‬متجذرة‭ ‬قائمة‭ ‬على‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والتعاون‭ ‬الذي‭ ‬ازدهر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬عقود‭ ‬طويلة،‭ ‬ منوّهاً‭ ‬بالحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬الثنائي‭ ‬القائم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬والذي‭ ‬عزّزته‭ ‬الزيارات‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬المشتركة‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬كمتحدث‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬العام‭ ‬السنوي‭ ‬لغرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بفندق‭ ‬الكراون‭ ‬بلازا،‭ ‬والذي‭ ‬نظمته‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بحضور‭ ‬السيد‭ ‬قيس‭ ‬حاتم‭ ‬الزعبي‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمعنيين‭.‬

وخلال‭ ‬كلمته،‭ ‬استعرض‭ ‬الوزير‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المهمة‭ ‬والحيوية‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬مرور‭ ‬عشرين‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬توقيع‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ (‬ FTA ‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬ساهمت‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬وفعّال‭ ‬في‭ ‬النمو‭ ‬التجاري‭ ‬وزيادة‭ ‬نسبة‭ ‬الصادرات‭ ‬الزراعية‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬متطلعًا‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العلاقات‭ ‬مستقبلاً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قطاعات‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والتمويل‭ ‬والسياحة‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬التجارة‭ ‬البينية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬شهدت‭ ‬نمواً‭ ‬ملحوظاً‭. ‬ففي‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬بلغ‭ ‬إجمالي‭ ‬تجارة‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬الأمريكية‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ما‭ ‬يقدر‭ ‬بـ3‭ ‬مليارات‭ ‬دولار،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬الصادرات‭ ‬الأمريكية‭ ‬1‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬وقيمة‭ ‬الواردات‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭. ‬كما‭ ‬أثبتت‭ ‬اتفاقية‭ ‬التجارة‭ ‬الحرة‭ ‬فاعليتها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمارات‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أشار‭ ‬قيس‭ ‬الزعبي،‭ ‬رئيس‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬السنوي‭ ‬يؤكد‭ ‬التزام‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬بترسيخ‭ ‬الروابط‭ ‬القوية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬

MENAFN07102024000055011008ID1108755766

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث