وزير الصناعة والتجارة متحدثا رئيسيا في الحفل السنوي لغرفة التجارة الأمريكية في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكّد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أنّ العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة ليست مجرد نتاج للتطورات الأخيرة؛ بل هي علاقة تاريخية متجذرة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون الذي ازدهر على مدى عقود طويلة، منوّهاً بالحرص على تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي القائم في مختلف المجالات والذي عزّزته الزيارات والاتفاقيات المشتركة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة والتجارة كمتحدث رئيس في الحفل العام السنوي لغرفة التجارة الأمريكية في البحرين بفندق الكراون بلازا، والذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، بحضور السيد قيس حاتم الزعبي رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين، وعدد من المسؤولين والمعنيين.
وخلال كلمته، استعرض الوزير عددا من الموضوعات المهمة والحيوية والتي من أهمها مرور عشرين عاماً على توقيع اتفاقية التجارة الحرة ( FTA )، والتي ساهمت بشكل كبير وفعّال في النمو التجاري وزيادة نسبة الصادرات الزراعية من الولايات المتحدة إلى مملكة البحرين، متطلعًا إلى تعزيز الاستفادة من هذه العلاقات مستقبلاً في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا والتمويل والسياحة.
وأضاف أن التجارة البينية بين البلدين شهدت نمواً ملحوظاً. ففي عام 2022، بلغ إجمالي تجارة السلع والخدمات الأمريكية مع مملكة البحرين ما يقدر بـ3 مليارات دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات الأمريكية 1.8 مليار دولار وقيمة الواردات مليار دولار. كما أثبتت اتفاقية التجارة الحرة فاعليتها بشكل كبير في التنمية الاقتصادية، ونتطلع إلى مزيد من التعاون للاستفادة من الاتفاقية في التجارة والاستثمارات.
من جانبه أشار قيس الزعبي، رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين، إلى أن هذا الحفل السنوي يؤكد التزام غرفة التجارة الأمريكية في البحرين بترسيخ الروابط القوية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.
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