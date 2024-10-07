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زين البحـريـن تعقـد شـراكـة استـراتيجيـة مــع ((TOD)) لتقـديـم خـدمــات الاشتـراك المجــاني

10/7/2024 11:41:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

زين‭ ‬البحرين،‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬الرائدة،‭ ‬تعلن‭ ‬شراكتها‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬منصة‭ ‬البث‭ ‬المباشر‭ ‬ TOD ‮»»‬،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬سيمكن‭ ‬عملاء‭ ‬زين‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بخدمات‭ ‬مميزة‭ ‬والاشتراك‭ ‬المجاني‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬مدة‭ ‬سنة،‭ ‬وذلك‭ ‬لتعزيز‭ ‬خدمة‭ ‬زين‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬ترفيهك‭ ‬ويانا‮»‬‭.‬

TOD ‭ ‬منصة‭ ‬بث‭ ‬رائدة‭ ‬توفر‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬ترفيهية‭ ‬تلبي‭ ‬جميع‭ ‬الأذواق‭. ‬تغطي‭ ‬المنصة‭ ‬الدوريات‭ ‬الرياضية‭ ‬والبطولات‭ ‬العالمية‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الحصرية‭ ‬والأفلام،‭ ‬لضمان‭ ‬توفير‭ ‬خيارات‭ ‬ترفيهية‭ ‬للجميع‭.‬

علق‭ ‬عمار‭ ‬الكتبي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للتسويق‭ ‬ومبيعات‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬ TOD ‭ ‬لتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭ ‬لعملاء‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬ترفيهك‭ ‬ويانا‮»‬‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة،‭ ‬توفر‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لعملائها‭ ‬أفضل‭ ‬خيارات‭ ‬الترفيه‭ ‬لتعزيز‭ ‬تجربتهم‭ ‬الرقمية‭. ‬لذلك‭ ‬تهدف‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬قيمة‭ ‬أكبر‭ ‬لعملائها‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬جون‭-‬بول‭ ‬ماكرلي،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬للتسويق‭ ‬والمبيعات‭ ‬في‭ ‬ TOD ‭: ‬‮«‬تعاون‭ ‬ TOD ‭ ‬مع‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬يشكل‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬ومثيرة،‭ ‬حيث‭ ‬تعزز‭ ‬توسع‭ ‬ووجود‭ ‬المنصة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الديناميكي‭. ‬تقدم‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المحتويات‭ ‬الترفيهية‭ ‬وأفضل‭ ‬تجربة‭ ‬بث‭ ‬لعشاق‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬تفضيلات‭ ‬عملائنا‮»‬‭.‬

زين‭ ‬البحرين‭ ‬تلتزم‭ ‬بتطوير‭ ‬خدماتها‭ ‬المبتكرة‭ ‬لتلبية‭ ‬جميع‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائها‭ ‬وتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬استثنائية‭. ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬الجدد‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬العرض‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬باقات‭ ‬‮«‬ويانا‮»
‬آجلة‭ ‬الدفع‭ ‬عبر‭ ‬الواتساب‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬36107999‭ ‬أو‭ ‬مبيعات‭ ‬زين‭ ‬المباشرة‭ ‬36107555‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬الاشتراك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬متجر‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ https ‭://‬ eshop ‭.‬ bh ‭.‬ zain ‭.‬ com ‭/‬،‭ ‬أو‭ ‬تطبيق‭ ‬الهاتف‭ ‬المحمول،‭ ‬أو‭ ‬زيارة‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬متاجر‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭.‬

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