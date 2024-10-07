زين البحـريـن تعقـد شـراكـة استـراتيجيـة مــع ((TOD)) لتقـديـم خـدمــات الاشتـراك المجــاني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
زين البحرين، شركة الاتصالات الرائدة، تعلن شراكتها الاستراتيجية مع منصة البث المباشر TOD »»، حيث إن هذا التعاون سيمكن عملاء زين من الاستمتاع بخدمات مميزة والاشتراك المجاني في المنصة مدة سنة، وذلك لتعزيز خدمة زين الجديدة «ترفيهك ويانا».
TOD منصة بث رائدة توفر مجموعة واسعة من خيارات ترفيهية تلبي جميع الأذواق. تغطي المنصة الدوريات الرياضية والبطولات العالمية بالإضافة الى مجموعة متنوعة من البرامج الحصرية والأفلام، لضمان توفير خيارات ترفيهية للجميع.
علق عمار الكتبي، الرئيس التنفيذي للتسويق ومبيعات الأفراد في زين البحرين قائلا: «يسرنا الشراكة مع TOD لتقديم تجربة استثنائية لعملاء زين البحرين من خلال «ترفيهك ويانا». من خلال هذه الشراكة، توفر زين البحرين لعملائها أفضل خيارات الترفيه لتعزيز تجربتهم الرقمية. لذلك تهدف زين البحرين إلى تقديم قيمة أكبر لعملائها».
وقال جون-بول ماكرلي، نائب الرئيس للتسويق والمبيعات في TOD : «تعاون TOD مع زين البحرين يشكل مرحلة جديدة ومثيرة، حيث تعزز توسع ووجود المنصة في السوق الديناميكي. تقدم هذه الشراكة الاستراتيجية مجموعة متنوعة من المحتويات الترفيهية وأفضل تجربة بث لعشاق الرياضة في البحرين. نحن ملتزمون بتوفير تجربة عالية الجودة تتوافق مع تفضيلات عملائنا».
زين البحرين تلتزم بتطوير خدماتها المبتكرة لتلبية جميع احتياجات عملائها وتوفير تجربة استثنائية. يمكن للعملاء الجدد الاستفادة من العرض عن طريق الاشتراك في باقات «ويانا»
آجلة الدفع عبر الواتساب على الرقم 36107999 أو مبيعات زين المباشرة 36107555. كما يمكن للعملاء الاشتراك من خلال زيارة متجر زين البحرين الإلكتروني https :// eshop . bh . zain . com /، أو تطبيق الهاتف المحمول، أو زيارة أي من متاجر زين البحرين.
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