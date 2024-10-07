جويحان يقترب من حسم لقب ميرك 2 في بطولة الشرق الأوسط للراليات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - قرر الاتحاد الدولي للسيارات، إلغاء رالي
عُمان، الجولة الأخيرة من بطولة الشرق الأوسط للعام الحالي، وهو السباق الثاني الذي تم إلغاؤه بعد رالي لبنان الجولة الثالثة من البطولة.
وبعد إلغاء رالي عُمان، تدخل بطولة الشرق الأوسط في معادلة صعبة بالنسية للسائقين، حيث تحول رالي قبرص إلى الجولة الأخيرة، ويقام بالفترة من 18 إلى 20 الشهر الحالي، ويتطلع السائقون لتحقيق نتيجة متقدمة فيه، لإضافة نقاط جديدة على ترتيبهم العام.
وتصب كل هذه التغيرات في صالح السائق الأردني شاكر جويحان، الذي يتصدر الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات لفئة "ميرك 2"، علما بأنه يحتل أيضا المركز الثاني في التريب العام للبطولة.
وفي عملية حسابية بسيطة يبلغ الفارق في الترتيب العام للبطولة بين المتصدر بعد الجولة الثانية من البطولة القطري عبد العزيز الكواري وشاكر جويحان صاحب المركز الثاني 12 نقطة، فيما يبلغ الفارق بين القطري ناصر العطية صاحب المركز الثالث وبين الكواري 14 نقطة.
وفي بطولة الشرق الأوسط للسائقين "ميرك 2"، يتصدر شاكر جويحان المركز الأول برصيد 60 نقطة، ويأتي شادي شعبان المركز الثاني برصيد 48 نقطة، وحسام سالم في المركز الثالث برصيد 42 نقطة، وفي حال انطلق فقط جويحان من خط البداية في رالي قبرص فإنه سيحقق لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات "ميرك 2" للمرة الأولى في مسيرته الرياضية.
وفي بطولة الشرق الأوسط للملاحين "ميرك 2"، يتصدر سامر عيسى المركز الأول برصيد 48 نقطة، وتأتي نانسي المجالي في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، ويوسف جمعة في المركز الثالث برصيد 34 نقطة، ويحتل مصطفى جمعة المركز الرابع مناصفة مع اللبناني كارلوس حنا.
وحول مشاركته في رالي قبرص قال جويحان لـ"الغد": "المنافسة ستكون قوية، ويصعب عادة معرفة هوية الفائز حتى بلوغ خط النهاية، أتطلع لتحقيق نتيجة مميزة وفريدة من نوعها في رالي قبرص".
من جهته، قال شادي شعبان: "لن أشارك في رالي قبرص، حيث سأضمن المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات "ميرك 2"، وعدم مشاركتي في الرالي لن يؤثر على مركزي في البطولة".
وعلق عطا الحمود صاحب لقب بطولة الشرق الأوسط للملاحين العام 2023 على الوضع الراهن بقوله: "تؤثر الأوضاع السائدة في المنطقة بشكل كبير، حيث تم إلغاء راليي لبنان وعُمان العام الحالي، والنظرة العامة للمنطقة صعبة جدا، خصوصا من قبل السائقين الأجانب".
MENAFN07102024000072011014ID1108755751
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.