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جويحان يقترب من حسم لقب ميرك 2 في بطولة الشرق الأوسط للراليات

10/7/2024 11:39:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - قرر الاتحاد الدولي للسيارات، إلغاء رالي عُمان، الجولة الأخيرة من بطولة الشرق الأوسط للعام الحالي، وهو السباق الثاني الذي تم إلغاؤه بعد رالي لبنان الجولة الثالثة من البطولة.
وبعد إلغاء رالي عُمان، تدخل بطولة الشرق الأوسط في معادلة صعبة بالنسية للسائقين، حيث تحول رالي قبرص إلى الجولة الأخيرة، ويقام بالفترة من 18 إلى 20 الشهر الحالي، ويتطلع السائقون لتحقيق نتيجة متقدمة فيه، لإضافة نقاط جديدة على ترتيبهم العام.
وتصب كل هذه التغيرات في صالح السائق الأردني شاكر جويحان، الذي يتصدر الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات لفئة "ميرك 2"، علما بأنه يحتل أيضا المركز الثاني في التريب العام للبطولة.
وفي عملية حسابية بسيطة يبلغ الفارق في الترتيب العام للبطولة بين المتصدر بعد الجولة الثانية من البطولة القطري عبد العزيز الكواري وشاكر جويحان صاحب المركز الثاني 12 نقطة، فيما يبلغ الفارق بين القطري ناصر العطية صاحب المركز الثالث وبين الكواري 14 نقطة.
وفي بطولة الشرق الأوسط للسائقين "ميرك 2"، يتصدر شاكر جويحان المركز الأول برصيد 60 نقطة، ويأتي شادي شعبان المركز الثاني برصيد 48 نقطة، وحسام سالم في المركز الثالث برصيد 42 نقطة، وفي حال انطلق فقط جويحان من خط البداية في رالي قبرص فإنه سيحقق لقب بطولة الشرق الأوسط للراليات "ميرك 2" للمرة الأولى في مسيرته الرياضية.
وفي بطولة الشرق الأوسط للملاحين "ميرك 2"، يتصدر سامر عيسى المركز الأول برصيد 48 نقطة، وتأتي نانسي المجالي في المركز الثاني برصيد 42 نقطة، ويوسف جمعة في المركز الثالث برصيد 34 نقطة، ويحتل مصطفى جمعة المركز الرابع مناصفة مع اللبناني كارلوس حنا.
وحول مشاركته في رالي قبرص قال جويحان لـ"الغد": "المنافسة ستكون قوية، ويصعب عادة معرفة هوية الفائز حتى بلوغ خط النهاية، أتطلع لتحقيق نتيجة مميزة وفريدة من نوعها في رالي قبرص".
من جهته، قال شادي شعبان: "لن أشارك في رالي قبرص، حيث سأضمن المركز الثاني في الترتيب العام لبطولة الشرق الأوسط للراليات "ميرك 2"، وعدم مشاركتي في الرالي لن يؤثر على مركزي في البطولة".
وعلق عطا الحمود صاحب لقب بطولة الشرق الأوسط للملاحين العام 2023 على الوضع الراهن بقوله: "تؤثر الأوضاع السائدة في المنطقة بشكل كبير، حيث تم إلغاء راليي لبنان وعُمان العام الحالي، والنظرة العامة للمنطقة صعبة جدا، خصوصا من قبل السائقين الأجانب".

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