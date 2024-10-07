فوز متأخر للوحدات على الجزيرة في درع الاتحاد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سجل فريق الوحدات انتصارا متأخرا وثمينا على فريق الجزيرة بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في آخر مواجهات الجولة الثالثة من بطولة درع الاتحاد.
وسجل هدف الوحدات لاعبه بهاء فيصل بالدقيقة 86 من زمن المباراة.
وحافظ الوحدات على مركزه ثالثا في المجموعة الأولى رافعا رصيده إلى 6 نقاط، وبقي رصيد الجزيرة نقطة واحدة بالمركز الرابع.
ومع نهاية الجولة الثالثة يتصدر الحسين إربد فرق المجموعة برصيد 9 نقاط، ويحل شباب الاردن ثانيا برصيد 7 نقاط.
ويتصدر الفيصلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما يملك الصريح 5نقاط بالمركز الثاني، ويأتي الرمثا ثالثا برصيد 4 نقاط.
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