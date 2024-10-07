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فوز متأخر للوحدات على الجزيرة في درع الاتحاد

10/7/2024 11:39:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سجل فريق الوحدات انتصارا متأخرا وثمينا على فريق الجزيرة بهدف وحيد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في آخر مواجهات الجولة الثالثة من بطولة درع الاتحاد.

وسجل هدف الوحدات لاعبه بهاء فيصل بالدقيقة 86 من زمن المباراة.

وحافظ الوحدات على مركزه ثالثا في المجموعة الأولى رافعا رصيده إلى 6 نقاط، وبقي رصيد الجزيرة نقطة واحدة بالمركز الرابع.


ومع نهاية الجولة الثالثة يتصدر الحسين إربد فرق المجموعة برصيد 9 نقاط، ويحل شباب الاردن ثانيا برصيد 7 نقاط.


ويتصدر الفيصلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما يملك الصريح 5نقاط بالمركز الثاني، ويأتي الرمثا ثالثا برصيد 4 نقاط.

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