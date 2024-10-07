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القبض على 14 تاجراً ومروجاً للمخدرات في تسع قضايا نوعية

10/7/2024 11:39:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات يواصلون ملاحقة أشكال التعامل مع المواد المخدرة كافّة وضرب أوكار التجّار والمروجين، وتعاملوا خلال الأيام الماضية مع تسع قضايا نوعية في عدد من محافظات المملكة .

وأبرز تلك القضايا كانت ثلاث قضايا أُلقي القبض خلالها على ثلاثة مطلوبين من المصنفين بالخطرين، حيث كانت الأولى في محافظة عجلون، فبعد جمع المعلومات الاستخبارية حول أحد المطلوبين الخطرين والمتوارين عن الأنظار منذ مدّة طويلة وبحقه 56 طلبا أمنيًا بقضايا المخدرات وغيرها جرى تحديد مكان تواريه عن الأنظار داخل أحد المنازل وجرت مداهمته وأُلقي القبض عليه وضبط برفقته شخص آخر مطلوب وبحقه تسعة طلبات وضبط بحوزتهما كمّيات متفرقة من المواد المخدرة.
وفي المداهمة الثانية للمطلوبين الخطرين كانت في محافظة جرش حيث دوهم مكان اختباء أحد المطلوبين الخطرين وبحقه سبعة طلبات بقضايا المخدرات وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته على سلاح ناري وكمية من المخدرات ، فيما جرت في البادية الوسطى مداهمة مطلوب ومصنف بالخطر والمطلوب بقضايا مخدرات وأُلقي القبض عليه وبرفقته شخص آخر .
وفي القضية الرابعة تمت متابعة معلومات حول قيام أحد الأشخاص بطلب طرد بريدي أخفى داخله مواد مخدرة، حيث جرى ضبط الطرد فور وصوله عبر أحد المعابر الحدودية وبتفتيشه عثر داخله على نصف كغم من مادة الكريستال المخدرة وجرى ضبط المتورط في القضية .

فيما جرى في محافظة إربد وبعد مراقبة وتتبع تحركات أحد تجار المخدرات وجمع المعلومات الاستخبارية حوله جرت مداهمته وإلقاء القبض عليه بعد التأكد من حيازته لكميات كبيرة من مادة الكريستال المخدرة، حيث جرى ضبط 2 كغم من تلك المادة بعد تفتيش مكان مداهمته ، فيما جرت كذلك في محافظة إربد مداهمة مروج للمخدرات وإلقاء القبض عليه وبحوزته كميات من مادة الحشيش الصناعي والحبوب المخدرة .
وفي محافظة العقبة فقد ألقي القبض على أحد تجار المخدرات وضبط بحوزته 35 كف حشيش ، فيما دوهم منزل يستخدمه ثلاثة مروجين للمخدرات في العاصمة وأُلقي القبض عليهم وضبط بحوزتهم سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة .
وفي محافظة المفرق أُلقي القبض على مروجَين اثنين وضبط بحوزتهما 4 كفوف حشيش و 600 غم من مادة الكريستال وجرت إحالة القضايا كافّة للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.

MENAFN07102024000072011014ID1108755749

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