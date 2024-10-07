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المنطقة العسكرية الوسطى تنفذ تمريناً عسكرياً بدون قطاعات

10/7/2024 11:39:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفّذ اللواء الهاشمي الآلي 51، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى، اليوم الاثنين، بحضور المساعد للعمليات والتدريب، تمريناً عسكرياً بدون قطاعات "حد السيف" في مركز المشبهات.


واستمع المساعد للعمليات والتدريب إلى إيجاز قدمه القائمون على التمرين حول مجريات والأهداف المرجوة، والذي يختبر قدرة التشكيل على تنفيذ واجباته ومهامه ضمن مسرح العمليات والاستجابة للتعامل مع التهديدات المحتملة.


واشتمل التمرين الذي بُني على فرضيات تحاكي السيناريوهات التي يمكن أن تواجهها البيئة العملياتية في العمليات التقليدية وغير التقليدية على إجراءات التخطيط وصنع القرار من قبل القادة وهيئة الركن، بالإضافة إلى توحيد المفاهيم بين وحدات التشكيل الرئيسية.


ويأتي التمرين الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة، لرفع مستوى الكفاءة والجاهزية لدى منتسبيها، وبما يسهم في تعزيز قدرتها وفاعليتها لتلبية المتطلبات العملياتية ومواجهة كافة التهديدات المستقبلية، وذلك ضمن البرامج التدريبية التي تنفذها القوات المسلحة، لاختبار تشكيلاتها ووحداتها. -(بترا)

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