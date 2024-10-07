المومني: الحكومة تؤكد ضرورة تطوير أدوات الإعلام الرقمية



وأكد المومني استمرار الحكومة في التواصل مع وسائل الإعلام والصحفيين والإعلاميين بما يعزز من تدفق وانسيابية المعلومات، التزاماً بالتوجيهات الملكية السامية للحكومة بالانفتاح على الإعلام.



وقال المومني، خلال رعايته الحفل الذي نظمته جمعية المذيعين الأردنيين بمناسبة يوم المذيع الأردني، مساء اليوم الاثنين، "لا بد أن يكون لنا جميعاً وبشراكة حقيقية ومسؤولية عالية وقفة واحدة تجاه تحديث وتطوير إعلامنا الوطني وبما يضمن مواكبة التطورات التكنولوجية ومراعاة المبادئ الإنسانية والمواثيق الأخلاقية والمهنية التي ترفع من سوية العمل الإعلامي وتحمي الرسالة الإعلامية وتصونها من الإشاعة والكذب والتزييف، حتى يبقى صوتنا يعبر عن الأمة وتاريخها وحضارتها وعن الوطن بأصالته وإنجازاته في هذا الفضاء الإعلامي".



ولفت المومني إلى الجهود الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والتي ساهمت في أكثر من مناسبة في تصعيد الجهود الدولية لإدانة واستنكار استهداف الصحفيين والإعلاميين ووسائل الإعلام، مؤكداً أهمية دور وسائل الإعلام والصحفيين الذين ساهموا في فضح الجرائم الإسرائيلية أمام الرأي العام العالمي منذ بدء العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، "وصمودهم رغم الظروف الصعبة إلا أنهم نقلوا جرائم الاحتلال بكل مهنية واقتدار".



بدوره، استعرض رئيس غرفة صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في إبراز دور الصناعة الأردنية والقطاع الإنتاجي وتشجيعه، الأمر الذي أثّر إيجاباً على المواطن وجعله يتوجه لقطاع الصناعة الوطنية، مؤكداً قدرة الصناعات الأردنية على الصمود في وجه التحديات والظروف وخصوصا خلال أزمة كورونا .



وأضاف الجغبير أن القطاع الإنتاجي والصناعي يُعد من أكثر المساهمين في تقليل أعداد البطالة والمشغل الرئيسي وذلك حسب الدراسات المثبتة، إذ أن كل 2 مليار زيادة في الإنتاجية مقابلها يتم توفير 70 ألف فرصة عمل، مشيراً إلى أن صادرات الأردن بلغت ما يقارب 8 مليار دينار رغم ارتفاع التكاليف والظروف المحيطة التي يشهدها العالم من حروب وكوارث طبيعية.



وقال رئيس جمعية المذيعين الاردنيين، حاتم الكسواني، إن المذيعين الأردنيين ماكانوا يوما ومنذُ رعيلهم الأول إلا صوتا للوطن وسلاحا بين يديه، وسياجاً يسوّره ويحميهمن العاديات، وسيبقون قادة أمناء للرأي العام الوطني الأردني، وبنائين للقيم الإيجابية في مجتمعهم، وجندا أوفياء يقفون في وجه من يستهدفون الوطن بالإشاعة والتضليل والدعاية السوداء، أو بزعزعةِ أمنه وإستقراره، ومعنويات

مواطنيه.



وأضاف أن الجمعية وضعت على عاتقها إعداد أجيال من المذيعين الذين يعرفون دورهم في المساهمة في بناء مجتمعهم، ويتمتعون بالوعي والثقافة والكفاءةِ المهنية، مؤكدا استمرار الجمعية في تنفيذ برامجِها المتمثلة بعقد الدورات التدريبيةِ المهنية، والمؤتمرات الإعلامية المتخصصة، والندوات وورش العمل والجلسات الحوارية، وستستمر أيضاً بالتشبيك مع الجامعات الأردنية التي تدرس الصحافة والإعلام لنقل ِماتراكم لدى منتسبيها من تجارب وخبرات عملية لطلبة هذه الجامعات .



من جهته، عرض أستاذ العمارة في الجامعة الأميركية كامل محادين تاريخ نشأة الإذاعة والتلفزيون الأردني منذ أيام التأسيس والبدء بالصوت والصورة، وحتى التطوير والتحديث والنمو المستمربعهد جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث بقيت الرسالة الإعلامية معبرة عن الهم الوطني والعربي وقضية فلسطين، وبث روح التسامح والإنسانية إلى العالم، مستذكراً أبرز المذيعين الأردنيين الذين مروا على العمل الإعلامي خلال مسيرة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.

وتخلل الحفل عقد جلسة نقاشية شارك بها مدير مكتب قناة الجزيرة في الأردن حسن الشوبكي ورئيس تحرير موقع جو 24 باسل العكور وأدارها الإعلامي صالح الزيود، تحدثت عن أسباب استهداف الصحفيين والإعلاميين في غزة والضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال تغطيتهم الإعلامية للعدوان.



وفي نهاية الحفل، كرّم الوزير المومني عدداً من الصحفيين والمذيعين الأردنيين

الراحلين والمتقاعدين لدورهم الفاعل والبناء وعطائهم المستمر في رفعة الإذاعة والتلفزيون في الأردن. -(بترا)