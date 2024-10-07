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ضبط 203 حالات عمل أطفال خلال الأشهر الثمانية الأولى

10/7/2024 11:39:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - ضبط قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال بوزارة العمل في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، 203 حالات عمل أطفال، 11 منهم من الإناث، بعد تنفيذ 2321 زيارة تفتيشية، وفق بيانات للوزارة حصلت عليها "الغد".
وبحسب البيانات، خالفت الوزارة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 124 صاحب عمل، وحررت 1844 إنذارا بحق أصحاب عمل مخالفين، ونفذت 16 من نشاطات توعوية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
في حين تلقت مديريات وأقسام التفتيش بالوزارة 64 شكوى بشأن عمالة الأطفال، جرت تسوية 59 منها مع أصحاب العمل وتحصيل الحقوق، وخمسة قيد الإجراء. في حين وصل عدد البلاغات على موقع "تشيلدلابور" إلى 36.
فيما بلغ عدد حالات الأطفال العاملين المحولة بناء على برتوكول عدم التهاون بالتعاون مع قسم عمل أفضل خلال الأشهر الثمانية الأولى حالتين.
وكان قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال بوزارة العمل قد ضبط في العام الماضي، 507 حالات عمل أطفال، 11 حالة منهم لإناث، بعد تنفيذ 17256 زيارة تفتيشية.
ووفقا لآخر دراسة أجراها المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال"، فإن أبرز النشاطات الاقتصادية التي يعمل فيها أطفال، تتمثل بـ"تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات" و"الزراعة"، و"الصناعات التحويلية"، و"الإنشاءات"، كما أن القطاع الزراعي يشغل أطفالا بين سني 5 و11 عاما، إذ يعمل 56 % منهم في القطاع، بينما يتوجه من هم بين سني الـ15 و17 عاما، للعمل بنسب أكبر في الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع وإصلاح المركبات.
وبينت دراسة المركز، أن متوسط أجور مجمل الأطفال العاملين يصل لـ171 دينارا شهريا، أي نحو 5 دنانير يوميا، وأن صحتهم وسلامتهم تتعرض لمخاطر عدة، أهمها الغبار والدخان، والضجيج، والحرارة العالية، واستخدام أدوات ومواد كيماوية خطرة في العمل، إضافة للايذاء النفسي والبدني، والمعاملة القاسية والإهانات المتكررة من أصحاب العمل، وأن نحو
47 % من الأطفال العاملين هم في أعمار تقل عن 14 عاما، 28 % منهم يعملون في أعمال خطرة، وأن الفئة بين 16 و17 عاما المسموح لها بالعمل في أعمال لا تشكل خطرا على سلامتهم وصحتهم وأخلاقهم، يعمل معظمهم ساعات عمل أكثر من المسموح به (أي أكثر من 36 ساعة أسبوعيا)، وكثير منهم يمارسون أعمالا خطرة.
إلى ذلك وبحسب بيانات الوزارة لقسم تفتيش الحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية (الحضانات)، فقد بلغ عدد المنشآت/ الحضانات المخالفة لـ(المادة 72/أ) في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي نحو 78 حضانة، في حين بلغ عدد المنشآت / الحضانات المخالفة لـ (المادة 72 / ب) 28 حضانة.
وبلغ عدد الإنذارات الموجهة لهم 52 إنذارا، وعدد المخالفات 25 مخالفة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.
إلى ذلك وبحسب الدراسة، ما تزال حالات المخالفات التي يجري ضبطها ضئيلة جدا، وهي في حدود الـ500، بحيث لا تتجاوز نسبتها 0.5 % من حجم عمالة الأطفال، مقارنة بعدد الأطفال العاملين، في وقت افتقدت فيه السياسات والبرامج الخاصة بالحد من عمل الأطفال للتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتنفيذها.
وكان الأردن صادق على اتفاقيات دولية تتعلق بمكافحة عمل الأطفال، كما أن قانون العمل ينسجم مع مبادئ هذه الاتفاقيات، لذا منعت بنودها تشغيل الحدث إذا لم يكمل الـ16 بأي صورة من الصور، إلى جانب منع تشغيله بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة قبل بلوغ الـ18، وألا تزيد ساعات عمله على 6 ساعات، وعدم تشغيله ليلا أو في الأعياد والعطل الرسمية والأسبوعية.

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