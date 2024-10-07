لجنة مشتركة لدراسة فتح باب استقدام العمالة غير الأردنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هبة العيساوي
عمان - قال ممثلون عن القطاع الخاص، إنه تم تشكيل لجنة مع وزارة العمل لدراسة ملف إعادة فتح باب استقدام العمالة غير الأردنية التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبين هؤلاء في حديث لـ"الغد" أنه لغايات تنظيم سوق العمل، سيتم دراسة كافة تفاصيل الاستقدام للعمالة غير الأردنية للتوصل لقرار شامل حتى لا يتم احتكار سوق العمل على جنسيات محددة.
وأكدوا على اللقاء الإيجابي الأخير مع وزير
العمل خالد البكار، الذي أعلن فيه أن ملف استقدام العمالة الوافدة حساس لارتباطه بعدة قطاعات، وسيدرس بعناية من فريق الوزارة ليكون هناك قرار متكامل بخصوصه، مضيفا أنه لن يكون هناك إغلاق لباب استقدام العمالة غير الأردنية تنظيما لسوق العمل واستجابة لمطالب القطاعات المختلفة.
ورأوا أن الحكومة جادة بضرورة التشاركية وفتح الحوار مع القطاع الخاص وممثلي العمال أيضا للوصول لهدف الأساسي وهو تخفيض نسب البطالة.
وكان البكار قد لفت خلال لقائه الأسبوع الماضي ممثلين عن القطاع الخاص، إلى أن الحكومة ملتزمة بنهج التشاركية مع القطاع الخاص شراكة حقيقية بعيدا عن الشعارات، وهذه الشراكة تتطلب البحث عن الحلول للمشاكل بمنهجية علمية بعيدا عن القرارات الارتجالية
وأكد البكار على ضرورة التشاور مع ممثلي القطاع الصناعي عند اتخاذ أي قرار يمكن أن يؤثر على تنافسية هذا القطاع في السوق المحلية وأسواق التصدير، داعيا لتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل وغرف الصناعة لغايات رسم سياسة العمل في هذا القطاع، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.
رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، قال، إن موضوع الاستقدام وافق عليه وزير العمل خالد البكار لكن نحن طلبنا استقداما للمهن التي لا يقبل عليها أردنيون.
وبين كان هناك موافقة مبدئية من حيث المبدأ، وكلف الوزير الأمين العام للوزارة بدراسة المطلب والجلوس مع القطاعات.
وأشار إلى أن المطالب كانت لاستقدام مهنة التحميل جراء عدم إقبال الأردنيين عليها، وسوق العمل بحاجة ماسة لها بخاصة في قطاع المواد الغذائية.
وأشار إلى أن الوزير من بادر بطلب اللقاء وهذه خطوة مقدرة على عكس الحكومات السابقة لم يكن فيها شراكة مع وزارة العمل.
بدوره قال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير إن الحكومة جادة بأن يكون هناك شراكة، وخاصة بعد لقاء وزير العمل حيث تم التباحث بعدة مواضيع مهمة.
وتابع: سيتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة ملف إعادة فتح استقدام العمالة وأثره، مبينا أنهم دائما مع تشغيل الأردنيين ولكن في بعض القطاعات لا بد من وجود عمالة مستقدمة. وأشار إلى أن استقدام العمالة الوافدة يساعد على تشغيل الأردنيين نظرا للاتفاقيات مع وزارة العمل التي تنص على أنه مقابل كل عامل مستقدم يعين اثنان أو ثلاثة أردنيين.
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، قال إن الحكومة متحمسة لتعزيز الشراكة مع مختلف الأطراف ليس فقط مع أصحاب الأعمال بل مع العمال ونقاباتهم.
وتمنى عوض أن تتعزز الشراكة مع القطاع الخاص ومع ممثلي العمال ومع منظمات المجتمع المدني، بحيث تكون لدينا سياسات حقيقة اقتصادية واجتماعية متوازنة.
وأكد على ضرورة تنظيم سوق العمالة الوافدة وطريقة الاستقدام في مختلف القطاعات، مبينا أن من يفهم الاحتياجات هم النقابات العمالية من جهة، في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية وممثليها من جهة أخرى.
وأكد عوض ضرورة تحسن شروط العمل في القطاعات الاقتصادية التي يعزف الأردنيون عن العمل فيها، ولتوفر أيد عاملة ماهرة في القطاعات الاقتصادية التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية في الأردن.
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