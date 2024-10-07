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لجنة مشتركة لدراسة فتح باب استقدام العمالة غير الأردنية

10/7/2024 11:39:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - قال ممثلون عن القطاع الخاص، إنه تم تشكيل لجنة مع وزارة العمل لدراسة ملف إعادة فتح باب استقدام العمالة غير الأردنية التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وبين هؤلاء في حديث لـ"الغد" أنه لغايات تنظيم سوق العمل، سيتم دراسة كافة تفاصيل الاستقدام للعمالة غير الأردنية للتوصل لقرار شامل حتى لا يتم احتكار سوق العمل على جنسيات محددة.
وأكدوا على اللقاء الإيجابي الأخير مع وزير العمل خالد البكار، الذي أعلن فيه أن ملف استقدام العمالة الوافدة حساس لارتباطه بعدة قطاعات، وسيدرس بعناية من فريق الوزارة ليكون هناك قرار متكامل بخصوصه، مضيفا أنه لن يكون هناك إغلاق لباب استقدام العمالة غير الأردنية تنظيما لسوق العمل واستجابة لمطالب القطاعات المختلفة.
ورأوا أن الحكومة جادة بضرورة التشاركية وفتح الحوار مع القطاع الخاص وممثلي العمال أيضا للوصول لهدف الأساسي وهو تخفيض نسب البطالة.
وكان البكار قد لفت خلال لقائه الأسبوع الماضي ممثلين عن القطاع الخاص، إلى أن الحكومة ملتزمة بنهج التشاركية مع القطاع الخاص شراكة حقيقية بعيدا عن الشعارات، وهذه الشراكة تتطلب البحث عن الحلول للمشاكل بمنهجية علمية بعيدا عن القرارات الارتجالية
وأكد البكار على ضرورة التشاور مع ممثلي القطاع الصناعي عند اتخاذ أي قرار يمكن أن يؤثر على تنافسية هذا القطاع في السوق المحلية وأسواق التصدير، داعيا لتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة العمل وغرف الصناعة لغايات رسم سياسة العمل في هذا القطاع، بما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن.
رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، قال، إن موضوع الاستقدام وافق عليه وزير العمل خالد البكار لكن نحن طلبنا استقداما للمهن التي لا يقبل عليها أردنيون.
وبين كان هناك موافقة مبدئية من حيث المبدأ، وكلف الوزير الأمين العام للوزارة بدراسة المطلب والجلوس مع القطاعات.
وأشار إلى أن المطالب كانت لاستقدام مهنة التحميل جراء عدم إقبال الأردنيين عليها، وسوق العمل بحاجة ماسة لها بخاصة في قطاع المواد الغذائية.
وأشار إلى أن الوزير من بادر بطلب اللقاء وهذه خطوة مقدرة على عكس الحكومات السابقة لم يكن فيها شراكة مع وزارة العمل.
بدوره قال رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير إن الحكومة جادة بأن يكون هناك شراكة، وخاصة بعد لقاء وزير العمل حيث تم التباحث بعدة مواضيع مهمة.
وتابع: سيتم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة ملف إعادة فتح استقدام العمالة وأثره، مبينا أنهم دائما مع تشغيل الأردنيين ولكن في بعض القطاعات لا بد من وجود عمالة مستقدمة. وأشار إلى أن استقدام العمالة الوافدة يساعد على تشغيل الأردنيين نظرا للاتفاقيات مع وزارة العمل التي تنص على أنه مقابل كل عامل مستقدم يعين اثنان أو ثلاثة أردنيين.
مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض، قال إن الحكومة متحمسة لتعزيز الشراكة مع مختلف الأطراف ليس فقط مع أصحاب الأعمال بل مع العمال ونقاباتهم.
وتمنى عوض أن تتعزز الشراكة مع القطاع الخاص ومع ممثلي العمال ومع منظمات المجتمع المدني، بحيث تكون لدينا سياسات حقيقة اقتصادية واجتماعية متوازنة.
وأكد على ضرورة تنظيم سوق العمالة الوافدة وطريقة الاستقدام في مختلف القطاعات، مبينا أن من يفهم الاحتياجات هم النقابات العمالية من جهة، في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية وممثليها من جهة أخرى.
وأكد عوض ضرورة تحسن شروط العمل في القطاعات الاقتصادية التي يعزف الأردنيون عن العمل فيها، ولتوفر أيد عاملة ماهرة في القطاعات الاقتصادية التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية في الأردن.

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