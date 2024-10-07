كيف ينجح القطاع الزراعي بتحقيق معدلات نمو؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات
عمان- بين خبراء أنه لتحقيق نمو في القطاع الزراعي، لا بد من الانتقال في تحديث القطاع لمستوى المزرعة عبر إدخال التقنيات التي يحتاجها المزارع الصغير والمتوسط الحجم وتأمين التمويل لهذا التطوير عبر ائتلاف بنكي مع مؤسسة الإقراض الزراعي.
وبينوا لـ"الغد"، أنه لا بد من إعادة ترتيب أدوار القطاعين العام والخاص في موضوع تنظيم الإنتاج الزراعي لتفادي الاختناقات التسويقية، كما أنه لا بد من تحديد مساحات الإنتاج في المواسم لكافة الأصناف، بحيث يتم الالتزام بعدم إنتاج كميات تفوق الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج.
وقالوا: إنه لا بد من تفعيل البحث العلمي لمواكبة التغيرات المناخية وإزالة جميع العقبات أمام القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي المتمثلة بمشكلة العمالة الزراعية وإعادة النظر بضريبة المبيعات وتخفيض أسعار مدخلات الإنتاج والسماح بحفر الآبار والحصاد المائي، وفتح اسواق جديدة ودعم الأعلاف، وإدخال التقنيات التي يحتاجها المزارع، وكل ذلك سيساهم أيضاً في نمو القطاع الزراعي وتحقيق أرقام متقدمة.
وأشار التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة إلى أن قطاع الزراعة حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.2 %، مساهماً بمقدار 0.24 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
في السياق قال وزير الزراعة الأسبق م.سعيد المصري، للاستمرار بنمو القطاع الزراعي لا بد من الانتقال في تحديث القطاع لمستوى المزرعة بإدخال التقنيات التي يحتاجها المزارع الصغير والمتوسط الحجم، وتأمين التمويل لهذا التطوير عبر ائتلاف بنكي مع مؤسسة الإقراض الزراعي.
وأضاف ولا بد من إعادة ترتيب أدوار القطاعين العام والخاص في موضوع تنظيم الإنتاج الزراعي لتفادي الاختناقات التسويقية، كما أنه لا بد من أن يضطلع اتحاد المزارعين بمسؤولية لتحديد مساحات الإنتاج في المواسم لكافة الأصناف، بحيث يتم الالتزام بعدم إنتاج كميات تفوق الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج.
من جهته قال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، إنه من بداية أزمة قطاع غزة وما رافقها من أحداث جيوسياسية كانت أثارها سلبية على القطاع الزراعي بشكل عام.
وقال، إن تأثيراتها على القطاع بمجمله سواء كان الإنتاج النباتي أو الحيواني، مضيفا إلى أن ارتفاع أرقام النمو في القطاع الزراعي مهمة حيث يعول المستثمرون في القطاع سابقا على شهر رمضان المبارك وعلى الأعياد وعلى مجيء المغتربين وزيادة معدلات الطلب على المائدة الأردنية من الإنتاج الأردني سواء كانت ثروة نباتية أو حيوانية، ولكن جراء العدوان تراجع الطلب على الغذاء محليا ولم يحقق آمال المزارعين أو حتى المصدرين.
وبين العوران أن الأسبوعين الماضيين شهدا فترة عصيبة على القطاع الزراعي نتيجة الأحداث أيضا في جنوب لبنان. حيث كنا في حالة ترقب.
وأضاف، إن التغيرات المناخية ما زالت تلقي بظلالها الثقيل على القطاع الزراعي، وكان من الأسباب الرئيسة في عمليات نمو القطاع الزراعي، لافتا إلى أننا على أبواب منتصف شهر تشرين أول "أكتوبر" وما زالت درجات الحرارة أعلى من المعدل، كما أن لدينا فائضا في الإنتاج نتيجة التغيرات المناخية، لذلك لا بد من تفعيل دور البحث العلمي حتى نحقق المواءمة والتكيف مع هذه الظاهرة التي تتوسع يوميا، فضلا عن زراعة الأصناف المتنوعة والابتعاد عن الزراعات التقليدية.
وتابع العوران، إن القطاع الزراعي هو عمود الاقتصاد في الأردن وبشكل عام في كل العالم، وفي الأردن يعد القطاع الزراعي عمود التوازن للقطاعات الاقتصادية، لذلك يجب إزالة جميع العقبات أمامه من عمالة زراعية، وتخفيض الضريبة على مدخلات الإنتاج، والسماح بحفر الآبار والحصاد المائي، وفتح أسواق جديدة ودعم الأعلاف، وإدخال التقنيات التي يحتاجها المزارع ، ما يساهم في نمو القطاع الزراعي وتحقيقه أرقاما متقدمة.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات قد قال في بيان صحفي أول من أمس، إن استمرار قيادة القطاع الزراعي للنمو في الربع الثاني ناتج عن ترجمة برنامج التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة والتي أثرت عبر تطبيقها على تداخلاتها مع القطاعات عبر مدخلات الإنتاج، وتخفيض المستوردات وزيادة في الصادرات ساهمت في توفير ما يصل من 800 مليون دينار من بين تخفيض المستورد من الخضار والفواكه، ورفع الصادرات الزراعية، إضافة إلى صادرات الثروة الحيوانية التي تجاوزت %260 حيث أشار التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة، إلى أن التقديرات الأولية أظهرت أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نمواً خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.
وبحسب التقرير، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.2 %، مساهماً بمقدار 0.24 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
وأشار الحنيفات لتنظيم وتطوير قطاع الإرشاد الزراعي، وتوجيه القطاع الزراعي إلى الصناعات الغذائية ومحاصيل النقص ضمن روزنامة الاكتفاء الذاتي والمضي في تطبيق إستراتيجية الأمن الغذائي وتطوير قطاعات ريادية مثل الزيتون والتمور والاستزراع السمكي إلى جانب دعم التحالفات الزراعية في إطار توفير التمويل عبر القروض منخفضة ومعدومة الفائدة وتوجيه المنح إلى مستهدفات الخطة مما أسهم في تطوير مسار القطاع وتوحيد كافة هذه الجهود بشكل متناغم لاستدامة قيادة النمو للربع الأول والثاني من العام.
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