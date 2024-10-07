Tuesday, 08 October 2024 07:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيف ينجح القطاع الزراعي بتحقيق معدلات نمو؟

10/7/2024 11:39:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان- بين خبراء أنه لتحقيق نمو في القطاع الزراعي، لا بد من الانتقال في تحديث القطاع لمستوى المزرعة عبر إدخال التقنيات التي يحتاجها المزارع الصغير والمتوسط الحجم وتأمين التمويل لهذا التطوير عبر ائتلاف بنكي مع مؤسسة الإقراض الزراعي.
وبينوا لـ"الغد"، أنه لا بد من إعادة ترتيب أدوار القطاعين العام والخاص في موضوع تنظيم الإنتاج الزراعي لتفادي الاختناقات التسويقية، كما أنه لا بد من تحديد مساحات الإنتاج في المواسم لكافة الأصناف، بحيث يتم الالتزام بعدم إنتاج كميات تفوق الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج.
وقالوا: إنه لا بد من تفعيل البحث العلمي لمواكبة التغيرات المناخية وإزالة جميع العقبات أمام القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي المتمثلة بمشكلة العمالة الزراعية وإعادة النظر بضريبة المبيعات وتخفيض أسعار مدخلات الإنتاج والسماح بحفر الآبار والحصاد المائي، وفتح اسواق جديدة ودعم الأعلاف، وإدخال التقنيات التي يحتاجها المزارع، وكل ذلك سيساهم أيضاً في نمو القطاع الزراعي وتحقيق أرقام متقدمة.
وأشار التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة إلى أن قطاع الزراعة حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.2 %، مساهماً بمقدار 0.24 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
في السياق قال وزير الزراعة الأسبق م.سعيد المصري، للاستمرار بنمو القطاع الزراعي لا بد من الانتقال في تحديث القطاع لمستوى المزرعة بإدخال التقنيات التي يحتاجها المزارع الصغير والمتوسط الحجم، وتأمين التمويل لهذا التطوير عبر ائتلاف بنكي مع مؤسسة الإقراض الزراعي.
وأضاف ولا بد من إعادة ترتيب أدوار القطاعين العام والخاص في موضوع تنظيم الإنتاج الزراعي لتفادي الاختناقات التسويقية، كما أنه لا بد من أن يضطلع اتحاد المزارعين بمسؤولية لتحديد مساحات الإنتاج في المواسم لكافة الأصناف، بحيث يتم الالتزام بعدم إنتاج كميات تفوق الاستهلاك المحلي والتصدير للخارج.
من جهته قال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، إنه من بداية أزمة قطاع غزة وما رافقها من أحداث جيوسياسية كانت أثارها سلبية على القطاع الزراعي بشكل عام.
وقال، إن تأثيراتها على القطاع بمجمله سواء كان الإنتاج النباتي أو الحيواني، مضيفا إلى أن ارتفاع أرقام النمو في القطاع الزراعي مهمة حيث يعول المستثمرون في القطاع سابقا على شهر رمضان المبارك وعلى الأعياد وعلى مجيء المغتربين وزيادة معدلات الطلب على المائدة الأردنية من الإنتاج الأردني سواء كانت ثروة نباتية أو حيوانية، ولكن جراء العدوان تراجع الطلب على الغذاء محليا ولم يحقق آمال المزارعين أو حتى المصدرين.
وبين العوران أن الأسبوعين الماضيين شهدا فترة عصيبة على القطاع الزراعي نتيجة الأحداث أيضا في جنوب لبنان. حيث كنا في حالة ترقب.
وأضاف، إن التغيرات المناخية ما زالت تلقي بظلالها الثقيل على القطاع الزراعي، وكان من الأسباب الرئيسة في عمليات نمو القطاع الزراعي، لافتا إلى أننا على أبواب منتصف شهر تشرين أول "أكتوبر" وما زالت درجات الحرارة أعلى من المعدل، كما أن لدينا فائضا في الإنتاج نتيجة التغيرات المناخية، لذلك لا بد من تفعيل دور البحث العلمي حتى نحقق المواءمة والتكيف مع هذه الظاهرة التي تتوسع يوميا، فضلا عن زراعة الأصناف المتنوعة والابتعاد عن الزراعات التقليدية.
وتابع العوران، إن القطاع الزراعي هو عمود الاقتصاد في الأردن وبشكل عام في كل العالم، وفي الأردن يعد القطاع الزراعي عمود التوازن للقطاعات الاقتصادية، لذلك يجب إزالة جميع العقبات أمامه من عمالة زراعية، وتخفيض الضريبة على مدخلات الإنتاج، والسماح بحفر الآبار والحصاد المائي، وفتح أسواق جديدة ودعم الأعلاف، وإدخال التقنيات التي يحتاجها المزارع ، ما يساهم في نمو القطاع الزراعي وتحقيقه أرقاما متقدمة.
وكان وزير الزراعة خالد الحنيفات قد قال في بيان صحفي أول من أمس، إن استمرار قيادة القطاع الزراعي للنمو في الربع الثاني ناتج عن ترجمة برنامج التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة والتي أثرت عبر تطبيقها على تداخلاتها مع القطاعات عبر مدخلات الإنتاج، وتخفيض المستوردات وزيادة في الصادرات ساهمت في توفير ما يصل من 800 مليون دينار من بين تخفيض المستورد من الخضار والفواكه، ورفع الصادرات الزراعية، إضافة إلى صادرات الثروة الحيوانية التي تجاوزت %260 حيث أشار التقرير الربعي لدائرة الإحصاءات العامة، إلى أن التقديرات الأولية أظهرت أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نمواً خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني من عام 2023.
وبحسب التقرير، حقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.2 %، مساهماً بمقدار 0.24 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
وأشار الحنيفات لتنظيم وتطوير قطاع الإرشاد الزراعي، وتوجيه القطاع الزراعي إلى الصناعات الغذائية ومحاصيل النقص ضمن روزنامة الاكتفاء الذاتي والمضي في تطبيق إستراتيجية الأمن الغذائي وتطوير قطاعات ريادية مثل الزيتون والتمور والاستزراع السمكي إلى جانب دعم التحالفات الزراعية في إطار توفير التمويل عبر القروض منخفضة ومعدومة الفائدة وتوجيه المنح إلى مستهدفات الخطة مما أسهم في تطوير مسار القطاع وتوحيد كافة هذه الجهود بشكل متناغم لاستدامة قيادة النمو للربع الأول والثاني من العام.

MENAFN07102024000072011014ID1108755742

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث