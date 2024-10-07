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وجعلنا من الماء كل شيء حي شعار مسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية

10/7/2024 11:39:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبون عمان-أطلق الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد" أمس، مسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية لسنة 2024، تحت شعار "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، ليكون موضوع الحفاظ على موارد المياه وإدارتها، اختيار اللجنة العليا لهذا العام.
وتعد المسابقة التي أطلقت العام 1995، بتوجيهات من سمو الأميرة بسمة بنت طلال، أداة من أدوات الصندوق لدفع مسيرة التنمية المستدامة بالتوعية المجتمعية بطرق وبرامج محفزة، بشراكة مع مؤسسات المجتمع تجسد المسؤولية الاجتماعية، كما أنها تعتبر مبادرة وطنية تحمل أهدافا نبيلة في التوعية المجتمعية.
وخلال مؤتمر صحفي عقد أمس لإطلاق المسابقة في مقر الصندوق، قال رئيس اللجنة العليا للمسابقة بشير الرواشدة، إن اعتماد موضوع المياه وإدارة مواردها لهذا العام جاء للأهمية القصوى لقضية المياه في المملكة، ولزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على المياه بين طلبة المدارس والمجتمع، وإنشاء علاقة متوازنة ومستدامة مع النظم البيئية في ظل مناخ متغير في العالم والمنطقة.
وأشار إلى أن هناك تحديات كبيرة في مواجهة محدودية مصادر المياه في المملكة وتجددها.
وفي هذا السياق، أوضح الرواشدة بأن هذه المبادرة الوطنية التطوعية لمؤسسات المجتمع المدني، تسهم كل عام في تمويل برامج تعليم وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، بما تحققه من ريع يخصص بالكامل لدعم مدرسة الرجاء لتعليم ذوي الإعاقة السمعية في منطقة الرصيفة، وغرف مصادر التعلم في وزارة التربية والتعليم.
وأثنى الرواشدة خلال المؤتمر، على جهود الشركاء في هذه المبادرة لتحقيق مسيرة التنمية المستدامة، وكذلك أعضاء اللجان المشرفة على المسابقة والداعين من مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الإعلام.
وتحفز المسابقة المشاركين، على اقتراح حلول مبتكرة لحل مشكلة ندرة المياه، وتعزيز ممارسات الحفاظ عليها، وتحسين الإدارة الشاملة واستدامة الموارد المائية والحفاظ عليها.
واعتمدت اللجنة العلمية للمسابقة، 3 محاور أساسية للمشاركة فيها، وهي "مدخل إلى المياه في الأردن"، والإدارة المتكاملة لموارد المياه" و "المصادر المائية والتنوع الحيوي".
وعن آلية تعميم المسابقة على مدارس المملكة والقطاعات المستهدفة، قالت عضوة اللجنة العلمية فيها المهندسة سوزان الكيلاني، إنه سيتم توزيع نحو 680 ألف بطاقة خاصة بالمسابقة على طلبة المدارس والجامعات والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية، فيما سيتم توزيع نسبة من نسخها مجاناً على بعض طلبة المدارس، لضمان مشاركة جميع الفئات في المسابقة.
ويمكن لطلبة المدارس أو الجامعات أو قطاعات المجتمع المحلي المختلفة، المشاركة في المسابقة، فيما كانت المسابقة في نسختها السابقة قد شارك بها نحو 667 ألف مشارك ومشاركة وحملت آنذاك عنوان" استعادة النظم البيئية".
وينشر الصندوق مادة علمية حول موضوع المسابقة لتسهيل المشاركة، حيث تعد المادة العلمية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وإدارة المناهج والكتب المدرسية، فيما يخصص جوائز نقدية متفاوتة القيمة للفائزين كل عام.
وأعلنت اللجنة العليا للمسابقة البدء بتنفيذ حملة توعوية إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمسابقة، ووسائل الإعلام المختلفة، فيما دعت المهتمين للاطلاع على شروط وموضوع المسابقة والتقدم لها إلكترونيا عبر المنصة الرقمية الخاصة بها عبر الرابط ( )، والاطلاع كذلك على المادة العلمية الكاملة لها.

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