وجعلنا من الماء كل شيء حي شعار مسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هديل غبون
عمان-أطلق الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد" أمس، مسابقة الملكة علياء للمسؤولية الاجتماعية لسنة 2024، تحت شعار "وجعلنا من الماء كل شيء حي"، ليكون موضوع الحفاظ على موارد المياه وإدارتها، اختيار اللجنة العليا لهذا العام.
وتعد المسابقة التي أطلقت العام 1995، بتوجيهات من سمو الأميرة بسمة بنت طلال، أداة من أدوات الصندوق لدفع مسيرة التنمية المستدامة بالتوعية المجتمعية بطرق وبرامج محفزة، بشراكة مع مؤسسات المجتمع تجسد المسؤولية الاجتماعية، كما أنها تعتبر مبادرة وطنية تحمل أهدافا نبيلة في التوعية المجتمعية.
وخلال مؤتمر صحفي عقد أمس لإطلاق المسابقة في مقر الصندوق، قال رئيس اللجنة العليا للمسابقة بشير الرواشدة، إن اعتماد موضوع المياه وإدارة مواردها لهذا العام جاء للأهمية القصوى لقضية المياه في المملكة، ولزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على المياه بين طلبة المدارس والمجتمع، وإنشاء علاقة متوازنة ومستدامة مع النظم البيئية في ظل مناخ متغير في العالم والمنطقة.
وأشار إلى أن هناك تحديات كبيرة في مواجهة محدودية مصادر المياه في المملكة وتجددها.
وفي هذا السياق، أوضح الرواشدة بأن هذه المبادرة الوطنية التطوعية لمؤسسات المجتمع المدني، تسهم كل عام في تمويل برامج تعليم وتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، بما تحققه من ريع يخصص بالكامل لدعم مدرسة الرجاء لتعليم ذوي الإعاقة السمعية في منطقة الرصيفة، وغرف مصادر التعلم في وزارة التربية والتعليم.
وأثنى الرواشدة خلال المؤتمر، على جهود الشركاء في هذه المبادرة لتحقيق مسيرة التنمية المستدامة، وكذلك أعضاء اللجان المشرفة على المسابقة والداعين من مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الإعلام.
وتحفز المسابقة المشاركين، على اقتراح حلول مبتكرة لحل مشكلة ندرة المياه، وتعزيز ممارسات الحفاظ عليها، وتحسين الإدارة الشاملة واستدامة الموارد المائية والحفاظ عليها.
واعتمدت اللجنة العلمية للمسابقة، 3 محاور أساسية للمشاركة فيها، وهي "مدخل إلى المياه في الأردن"، والإدارة المتكاملة لموارد المياه" و "المصادر المائية والتنوع الحيوي".
وعن آلية تعميم المسابقة على مدارس المملكة والقطاعات المستهدفة، قالت عضوة اللجنة العلمية فيها المهندسة سوزان الكيلاني، إنه سيتم توزيع نحو 680 ألف بطاقة خاصة بالمسابقة على طلبة المدارس والجامعات والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية، فيما سيتم توزيع نسبة من نسخها مجاناً على بعض طلبة المدارس، لضمان مشاركة جميع الفئات في المسابقة.
ويمكن لطلبة المدارس أو الجامعات أو قطاعات المجتمع المحلي المختلفة، المشاركة في المسابقة، فيما كانت المسابقة في نسختها السابقة قد شارك بها نحو 667 ألف مشارك ومشاركة وحملت آنذاك عنوان" استعادة النظم البيئية".
وينشر الصندوق مادة علمية حول موضوع المسابقة لتسهيل المشاركة، حيث تعد المادة العلمية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وإدارة المناهج والكتب المدرسية، فيما يخصص جوائز نقدية متفاوتة القيمة للفائزين كل عام.
وأعلنت اللجنة العليا للمسابقة البدء بتنفيذ حملة توعوية إعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمسابقة، ووسائل الإعلام المختلفة، فيما دعت المهتمين للاطلاع على شروط وموضوع المسابقة والتقدم لها إلكترونيا عبر المنصة الرقمية الخاصة بها عبر الرابط ( )، والاطلاع كذلك على المادة العلمية الكاملة لها.
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