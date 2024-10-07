الخطة الإستراتيجية لـوادي الأردن تسعى لتخفيض الفاقد المائي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
إيمان الفارس
عمان- في ظل أهمية مواجهة الفاقد المائي، ركزت الخطة التنفيذية لإستراتيجية سلطة وادي الأردن للأعوام (2024 - 2026)، ضمن مساراتها وأهدافها الوطنية؛ على "خفض الفاقد من المياه في كافة أنظمة الري، ورفع الكفاءة وخفض تكلفة تشغيل وصيانة أنظمة مياه الري".
ووسط التحديات التي تواجهها سلطة وادي الأردن، فإن الخطة التنفيذية المنبثقة عن إستراتيجية "وادي الأردن الجديدة، والتي رسمت خرطة طريق لكامل مواطن القوة ومكامن الضعف التي تجابه القطاع وبشكل تفصيلي، استهدفت معالجة أولوية ملحّة تكمن في قضية الفاقد المائي، وفق مؤشر أداء لخفضه بنسبة 2 % سنويا.
ونصّت تفاصيل الخطة التنفيذية الجديدة، والتي انفردت "الغد" بنشرها، على تحديد سبعة أهداف وطنية أساسية ستتركز جهودها على الالتزام بتنفيذها والمضي بها وفق خطوات مدروسة ومؤشرات أداء واضحة وتفصيلية على مدار الفترات المقبلة، ومن أهمها، تقليل الفاقد من المياه، مشيرة لأن الهدف القطاعي من هذا المحور؛ هو "خفض الفاقد من المياه في كافة أنظمة الري، ورفع الكفاءة وخفض تكلفة تشغيل وصيانة أنظمة مياه الري".
وأوردت تفاصيل "تنفيذية إستراتيجية وادي الأردن" أن الهدف الإستراتيجي المؤسسي لتحقيق هدف تقليل الفاقد من المياه؛ هو خفض الفاقد ورفع كفاءة أنظمة مياه الري وتحسين الكفاءة التشغيلية، لافتة لأن السياسة في المضي بذلك؛ تكمن في تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في نقل وتوزيع واستعمال مياه الري في وادي الأردن.
وعن الأهداف التنفيذية في إطار تقليل الفاقد من المياه ضمن خطة "وادي الأردن"؛ فإن الهدف التنفيذي الأول يتمثّل في تقليل الفاقد المائي في قناة الملك عبد الله والحد منه، وذلك ضمن مشاريع وأنشطة تحديد حجم الفاقد المائي.
أما عن مؤشرات الأداء في تحقيق ذلك الهدف؛ فأوضحت الخطة أن حجم الفاقد المائي في الجزء الشمالي من قناة الملك عبد الله في سنة الأساس 2022، بلغ %25.4، فيما المستهدف في العام 2024 ستكون نسبته 23 %، وفي العام 2025 بنسبة 21 %، وصولا لنسبة 18 % في العام 2026.
وتمثل الهدف التنفيذي الثاني المندرج بتقليل الفاقد المائي في شبكات توزيع مياه الري في وادي الأردن والحد منه، وفق الخطة التي حددت مؤشرات أداء محددة في هذا الجانب.
وبينت الخطة ذاتها أن حجم الفاقد المائي في شبكات توزيع مياه الري في وادي الأردن في سنة الأساس وهي العام 2022، بلغ 37 مليون م3/ سنويا، فيما يبلغ المستهدف في العام 2024، 34 مليون م3/ سنويا، مقابل المستهدف في العام 2025، 31 مليون م3/ سنويا، وصولا للمستهدف للعام 2026، 28 مليون م3/ سنويا.
وحددت الخطة التنفيذية لغستراتيجية "وادي الأردن" هدفا تنفيذيا ثالثا تمثل في تنفيذ شبكات توزيع ونقل المياه من مصادرها، عبر مشاريع متعددة، منها مشروع إنشاء خط ناقل من تلال الذهب إلى محطة ضخ 95، ومشروع تخفيض فاقد المياه من قناة الملك عبدالله _ الجزء الشماليKFW))-53 كم، ومشروع إعادة تأهيل أنظمة الري في وادي الأردن /التكيف المناخي المرحلة 2.
إلى جانب تنفيذ نشاطات تخفيض الفاقد من المياه وتعزيز أنظمة التحكم والمراقبة في غور الأردن/ المرحلة 1 (وادي العرب 2)، وإعادة تأهيل محطة ضخ وادي العرب القائمة عند قناة الملك عبدالله، وإنشاء محطة ضخ عند مصب سد الموجب للأغوار الجنوبية والمزرعة الملكية، وإعادة تأهيل نظام تنقية المياه القائم لسد الملك طلال في منطقة تلال الذهب.
ومن ضمن المشاريع التي نصّت عليها الخطة التنفيذية ضمن المضيّ في هدف تنفيذ شبكات توزيع ونقل المياه من مصادرها؛ إعادة تأهيل شكات الري في داميا وزور شعشاعة، وتوريد وتركيب خط ربط جديد من ناقل الزرقاء 1 (ZC I) إلى حوض رقم 22 في غور الوسط، واستبدال الخط الناقل القائم (قطر 900مم) الممتد من مجمع المحابس في وادي العرب إلى حوض رقم 34، وخط ناقل ما بين سد وادي الكرك ومحطة ضخ ذراع، ونقل المياه الفائضة من سد الكفرين لقناة الملك عبد الله وشبكة الري القائمة في وادي الأردن، وتحويل مياه سيل اللبن، تحويل مياه برك العبيد، وإعادة تأهيل أرضية سيل الحسا، وأعمال حماية جوانب محطة ضخ الموجب، وتوسعة وإعادة تأهيل بركة الحسا في منطقة الأغوار الجنوبية، وتأهيل قناة الملك عبدالله شمالا بطول 12 كم.
وحول الهدف التنفيذي الرابع، فتمثل في التكيف مع التغير المناخي/ إعادة تأهيل شبكات مياه الري، وفق الخطة التي أوضحت أن تحقيق ذلك يمضي عبر إعادة تأهيل مشروع ري الغور الأوسط، وإعادة تأهيل ري الغور الشمالي، وإعادة تأهيل مشروع ري الأغوار الجنوبية/ المرحلة الثانية (الصافي).
وذلك إلى جانب إعادة تأهيل مشروع ري الغور الشمالي الشرقي، وتحديث وصيانة أنظمة إدارة الفيضانات والجفاف.
أما الهدف التنفيذي الخامس، فيكمن في تحسين كفاءة أنظمة النقل والتوزيع، وذلك عبر تحسين أدوات القياس وصيانة شبكات التوزيع، في حين تركز الهدف التنفيذي السادس في تقليل الفاقد المائي الناجم عن التسرب والاستخدام غير القانوني وعدم كفاءة الفوترة والعدادات إلى أقل من 25 مليون م3، وذلك عبر مشاريع فاقد المياه ومشاريع التكيف مع التغير المناخي، والعمل على رفع كفاءة الفوترة.
ووفق تصريحات سابقة للأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، فإن خطة العمل التنفيذية التي تمت صياغتها لمتابعة وتنفيذ محاور إستراتيجية السلطة، "عالجت كامل نقاط الضعف وتم إدراجها بشكل واقعي".
وحددت الخطة التنفيذية لـ"وادي الاردن" سبعة أهداف وطنية أساسية ستتركز جهودها على الالتزام بتنفيذها والمضي بها وفق خطوات مدروسة ومؤشرات أداء واضحة وتفصيلية على مدار الفترات المقبلة.
وتتمثل تلك الأهداف بتحسين التزويد المائي، وتقليل الفاقد من المياه، وحوكمة قطاع المياه وتفعيل قوانين المياه ولوائحها، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وانبعاث الكربون.
وأوردت إستراتيجية سلطة وادي الأردن الجديدة نقاط قوة وضعف في محاور عمل وأهداف متعددة، في الوقت الذي قامت فيه الخطة التنفيذية لـ"وادي الاردن" بمعالجتها وإدراج حلول تفصيلية بشأنها.
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