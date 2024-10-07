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الخطة الإستراتيجية لـوادي الأردن تسعى لتخفيض الفاقد المائي

10/7/2024 11:39:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان- في ظل أهمية مواجهة الفاقد المائي، ركزت الخطة التنفيذية لإستراتيجية سلطة وادي الأردن للأعوام (2024 - 2026)، ضمن مساراتها وأهدافها الوطنية؛ على "خفض الفاقد من المياه في كافة أنظمة الري، ورفع الكفاءة وخفض تكلفة تشغيل وصيانة أنظمة مياه الري".
ووسط التحديات التي تواجهها سلطة وادي الأردن، فإن الخطة التنفيذية المنبثقة عن إستراتيجية "وادي الأردن الجديدة، والتي رسمت خرطة طريق لكامل مواطن القوة ومكامن الضعف التي تجابه القطاع وبشكل تفصيلي، استهدفت معالجة أولوية ملحّة تكمن في قضية الفاقد المائي، وفق مؤشر أداء لخفضه بنسبة 2 % سنويا.
ونصّت تفاصيل الخطة التنفيذية الجديدة، والتي انفردت "الغد" بنشرها، على تحديد سبعة أهداف وطنية أساسية ستتركز جهودها على الالتزام بتنفيذها والمضي بها وفق خطوات مدروسة ومؤشرات أداء واضحة وتفصيلية على مدار الفترات المقبلة، ومن أهمها، تقليل الفاقد من المياه، مشيرة لأن الهدف القطاعي من هذا المحور؛ هو "خفض الفاقد من المياه في كافة أنظمة الري، ورفع الكفاءة وخفض تكلفة تشغيل وصيانة أنظمة مياه الري".
وأوردت تفاصيل "تنفيذية إستراتيجية وادي الأردن" أن الهدف الإستراتيجي المؤسسي لتحقيق هدف تقليل الفاقد من المياه؛ هو خفض الفاقد ورفع كفاءة أنظمة مياه الري وتحسين الكفاءة التشغيلية، لافتة لأن السياسة في المضي بذلك؛ تكمن في تحقيق أعلى كفاءة ممكنة في نقل وتوزيع واستعمال مياه الري في وادي الأردن.
وعن الأهداف التنفيذية في إطار تقليل الفاقد من المياه ضمن خطة "وادي الأردن"؛ فإن الهدف التنفيذي الأول يتمثّل في تقليل الفاقد المائي في قناة الملك عبد الله والحد منه، وذلك ضمن مشاريع وأنشطة تحديد حجم الفاقد المائي.
أما عن مؤشرات الأداء في تحقيق ذلك الهدف؛ فأوضحت الخطة أن حجم الفاقد المائي في الجزء الشمالي من قناة الملك عبد الله في سنة الأساس 2022، بلغ %25.4، فيما المستهدف في العام 2024 ستكون نسبته 23 %، وفي العام 2025 بنسبة 21 %، وصولا لنسبة 18 % في العام 2026.
وتمثل الهدف التنفيذي الثاني المندرج بتقليل الفاقد المائي في شبكات توزيع مياه الري في وادي الأردن والحد منه، وفق الخطة التي حددت مؤشرات أداء محددة في هذا الجانب.
وبينت الخطة ذاتها أن حجم الفاقد المائي في شبكات توزيع مياه الري في وادي الأردن في سنة الأساس وهي العام 2022، بلغ 37 مليون م3/ سنويا، فيما يبلغ المستهدف في العام 2024، 34 مليون م3/ سنويا، مقابل المستهدف في العام 2025، 31 مليون م3/ سنويا، وصولا للمستهدف للعام 2026، 28 مليون م3/ سنويا.
وحددت الخطة التنفيذية لغستراتيجية "وادي الأردن" هدفا تنفيذيا ثالثا تمثل في تنفيذ شبكات توزيع ونقل المياه من مصادرها، عبر مشاريع متعددة، منها مشروع إنشاء خط ناقل من تلال الذهب إلى محطة ضخ 95، ومشروع تخفيض فاقد المياه من قناة الملك عبدالله _ الجزء الشماليKFW))-53 كم، ومشروع إعادة تأهيل أنظمة الري في وادي الأردن /التكيف المناخي المرحلة 2.
إلى جانب تنفيذ نشاطات تخفيض الفاقد من المياه وتعزيز أنظمة التحكم والمراقبة في غور الأردن/ المرحلة 1 (وادي العرب 2)، وإعادة تأهيل محطة ضخ وادي العرب القائمة عند قناة الملك عبدالله، وإنشاء محطة ضخ عند مصب سد الموجب للأغوار الجنوبية والمزرعة الملكية، وإعادة تأهيل نظام تنقية المياه القائم لسد الملك طلال في منطقة تلال الذهب.
ومن ضمن المشاريع التي نصّت عليها الخطة التنفيذية ضمن المضيّ في هدف تنفيذ شبكات توزيع ونقل المياه من مصادرها؛ إعادة تأهيل شكات الري في داميا وزور شعشاعة، وتوريد وتركيب خط ربط جديد من ناقل الزرقاء 1 (ZC I) إلى حوض رقم 22 في غور الوسط، واستبدال الخط الناقل القائم (قطر 900مم) الممتد من مجمع المحابس في وادي العرب إلى حوض رقم 34، وخط ناقل ما بين سد وادي الكرك ومحطة ضخ ذراع، ونقل المياه الفائضة من سد الكفرين لقناة الملك عبد الله وشبكة الري القائمة في وادي الأردن، وتحويل مياه سيل اللبن، تحويل مياه برك العبيد، وإعادة تأهيل أرضية سيل الحسا، وأعمال حماية جوانب محطة ضخ الموجب، وتوسعة وإعادة تأهيل بركة الحسا في منطقة الأغوار الجنوبية، وتأهيل قناة الملك عبدالله شمالا بطول 12 كم.
وحول الهدف التنفيذي الرابع، فتمثل في التكيف مع التغير المناخي/ إعادة تأهيل شبكات مياه الري، وفق الخطة التي أوضحت أن تحقيق ذلك يمضي عبر إعادة تأهيل مشروع ري الغور الأوسط، وإعادة تأهيل ري الغور الشمالي، وإعادة تأهيل مشروع ري الأغوار الجنوبية/ المرحلة الثانية (الصافي).
وذلك إلى جانب إعادة تأهيل مشروع ري الغور الشمالي الشرقي، وتحديث وصيانة أنظمة إدارة الفيضانات والجفاف.
أما الهدف التنفيذي الخامس، فيكمن في تحسين كفاءة أنظمة النقل والتوزيع، وذلك عبر تحسين أدوات القياس وصيانة شبكات التوزيع، في حين تركز الهدف التنفيذي السادس في تقليل الفاقد المائي الناجم عن التسرب والاستخدام غير القانوني وعدم كفاءة الفوترة والعدادات إلى أقل من 25 مليون م3، وذلك عبر مشاريع فاقد المياه ومشاريع التكيف مع التغير المناخي، والعمل على رفع كفاءة الفوترة.
ووفق تصريحات سابقة للأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، فإن خطة العمل التنفيذية التي تمت صياغتها لمتابعة وتنفيذ محاور إستراتيجية السلطة، "عالجت كامل نقاط الضعف وتم إدراجها بشكل واقعي".
وحددت الخطة التنفيذية لـ"وادي الاردن" سبعة أهداف وطنية أساسية ستتركز جهودها على الالتزام بتنفيذها والمضي بها وفق خطوات مدروسة ومؤشرات أداء واضحة وتفصيلية على مدار الفترات المقبلة.
وتتمثل تلك الأهداف بتحسين التزويد المائي، وتقليل الفاقد من المياه، وحوكمة قطاع المياه وتفعيل قوانين المياه ولوائحها، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وانبعاث الكربون.
وأوردت إستراتيجية سلطة وادي الأردن الجديدة نقاط قوة وضعف في محاور عمل وأهداف متعددة، في الوقت الذي قامت فيه الخطة التنفيذية لـ"وادي الاردن" بمعالجتها وإدراج حلول تفصيلية بشأنها.

MENAFN07102024000072011014ID1108755740

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