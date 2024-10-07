لماذا خفت الحراك الحزبي بعد الانتخابات؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ
عمّان- فيما تثور تساؤلات حول خفوت الحراك الحزبي بعد أن ألقت الانتخابات النيابية عصا ترحالها، يتساءل آخرون إذا كانت الأحزاب مطلعة فعليا على خطة التحديث السياسي التي تطالب الأحزاب بأن لا يقتصر نشاطها على السباق الانتخابي فقط، بل أن تلتزم بجوهر هذه الخطة، القائمة على تحقيق حياة سياسية
حزبية طويلة الأمد وليس مؤقتة.
وقبيل الانتخابات، ظهرت شعارات تنادي بـ "الأحزاب البرامجية"، فضلا عن تنظيم نشاطات في مختلف المحافظات يترأسها أمناء عامون لأحزاب، وندوات، وبيانات، وغيرها من المشاهد التي كانت تحتل المشهد السياسي منذ بدء تنفيذ خطة التحديث السياسي، ومارستها معظم الأحزاب، لكن ما إن أغلقت صناديق الانتخابات الشهر الماضي، حتى تلاشى ذلك النفس، ولم يعد يسمع للأحزاب صوت.
وفي الخلاصة يبدو هذا السلوك محبطا من قبل الأحزاب، وفق أغلب آراء محللين سياسيين تحدثوا لـ"الغد"، سيما وأنها رفعت سقف التوقعات خلال فترة التحضير للانتخابات ثم ما لبثت أن أعادت السقف إلى حاله بمجرد أن حسمت نتائج مجلس النواب المقبل.
وفي هذا الصدد، يفسر النائب السابق والمحلل السياسي عمر العياصرة خفوت الحراك الحزبي بعد الانتخابات، بأن معظم الأحزاب، خصوصا الجديدة منها، غير متجذرة وتنقصها الخبرة في العمل الحزبي، وتطغى عليها فكرة أن العمل الحزبي يقتصر على مساق الانتخابات ونتائجه، لكن هذا السلوك "مخل" إضافة الى أنه يؤثر على مصداقية المشروع السياسي.
ورجح العياصرة أن يعود النشاط الحزبي، ربما، إلى حالة التسخين مع انطلاق أعمال مجلس النواب العشرين، حيث سنشهد حالة من الهويات الحزبية تحت القبة، معولا على أن تعود الأحزاب للعمل والاشتباك مع المجتمع كما كانت قبلها، لأن ذلك سيحقق جوهر المشروع السياسي القائم على الحياة الحزبية.
أما العين المهندس خالد رمضان، فاعتبر أن النشاط الحزبي قبل الانتخابات لم يكن نشاطا سياسيا ولا انتخابيا بالمعنى الاحترافي المهني، إذ إن الأحزاب الجديدة عاشت مرحلة كأنها مختبر لتأسيس الأحزاب، لافتا إلى أن العمل الحقيقي الحزبي يبدأ بعد الانتخابات، وهذا اختبار لجميع الأحزاب.
ودعا رمضان جميع الأحزاب إلى التفكير بكيفية إدارة الملف الداخلي بما يتوافق مع التحديات الإقليمية، وبما يتعلق بالملف الداخلي السياسي والاقتصادي، وفيما إذا كانت ستنتقل من حديث الشعارات إلى خطط قابلة للقياس والتنفيذ.
ويضيف: "الآن انتهت الانتخابات، وفي الشهر المقبل ستبدأ الدورة البرلمانية الجديدة، وهنا يطرح سؤال حول ما إذا كانت الأحزاب قادرة على نقل النقاش من الشارع إلى القبة لمأسسة العمل السياسي بشكل واضح."
وزاد: "إذا أخذنا تجربة مجلس النواب في العام 1989 كان الدرس الأساسي هو انتقال النقاش من الشارع إلى القبة، ولذا فإن التحدي الكبير يكمن بترميم العلاقة بين الشعب والمؤسسات، والكل يتحمل مسؤولية حسب اختصاصه، ومن ضمنها الأحزاب".
بدوره، عزا المحلل السياسي عريب الرنتاوي خفوت الحماسة الحزبية بعد الانتخابات لعدة أسباب، منها أن هناك كثيرا من الأحزاب تعاني من مشاكل داخلية بسبب نتائج الانتخابات، خصوصا الأحزاب التي لم يحالفها الحظ أو التي لم تحصل على النتائج المرجوة.
وهناك سبب آخر، وفق الرنتاوي، يتعلق بما أسماه "انتهازية العمل السياسي والحزبي"، موضحا أن "الأحزاب قبل الانتخابات كانت بحاجة إلى الناس، ثم لم تعد كذلك بعد انتهائها، وكأن لسان حالهم يقول: لدينا أربعة أعوام للانتخابات المقبلة فلم العجل؟ باستثناء بعض الأحزاب التي استأنفت نشاطها كالإسلاميين واليساريين، فعملها لم ينقطع سيما منذ بدء معركة طوفان الأقصى العام الماضي حتى اليوم".
ومن الأسباب التي استعرضها الرنتاوي أيضا، "وجود حراك حزبي على خط البرلمان وتوسيع الكتل هناك، فبعض الأحزاب تعمل بما يشبه "الشوبينغ" في موضوع التكتلات تحت القبة، وهذا يستلزم جهدا".
أما المحلل السياسي الدكتور منذر حوارات فيؤكد أنه دور الأحزاب في النقاش الاجتماعي الدائر حول القضايا المتعددة بات غير واضح ولم يعد نشاطها بتلك الحيوية التي كانت عليها أثناء الانتخابات، وهذا يعطي مؤشرات غير مريحة بأنها أحزاب ذات رؤية لحظية.
ويضيف حوارات: "حتى في إطار الأيديولوجيا، وفيما يتعلق بالقضايا غير الداخلية كالقضية الفلسطينية ولبنان، وحتى في النقاش الدائر حول الحكومة والأوضاع الاقتصادية والسياسية نرى هذا الخفوت في العمل الحزبي"، متسائلا لماذا لا نجد جبهة معارضة من قبل الأحزاب التي لم تفز بالانتخابات؟ وبالتالي ووفق اعتقادي، فإن هذا يطرح سؤالا حول طبيعة الأحزاب ودورها، والماهية التي تعمل بها، وهل هي مؤقتة من أجل الانتخابات أم تشمل جميع القضايا بشكل عام.
وشدد على أن حضور الأحزاب في القضايا الوطنية أمر شديد الأهمية، ويعطي فسحة للنقاش لتنوير الناس، معتبرا أن السرعة التي نشأت بها الأحزاب والغاية التي أنشئت من أجلها كانت لغايات "مؤقتة".
وأكد حوارات وجوب أن يعاد النظر في هذه الإشكالية، وأن تتجه الأحزاب إلى واجباتها، وأن تضع غايات طويلة الأمد، مشيرا إلى أنه لوحظ أثناء عملية تشكيل الحكومة أن بعض الأحزاب انضمت إليها، لكنها لم تعلن نفسها كأحزاب، وبعض التحالفات قامت ولم تعلن عن نفسها بأنها تحالفات بين الحكومة والأحزاب، وهذا مؤشر خطر يشير إلى أن هذا التحالف وجد لغايات محددة، وفي المقابل وجدنا أن الحكومة تقول بأنها ليست حكومة حزبية، وبأن الحزبيين الذين انضموا إلى الحكومة قالوا بأنهم لا يمثلون أحزابهم، وكأن الطرفين يتبرآن من عملية التحديث السياسي.
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