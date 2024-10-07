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لماذا خفت الحراك الحزبي بعد الانتخابات؟

10/7/2024 11:39:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غادة الشيخ عمّان- فيما تثور تساؤلات حول خفوت الحراك الحزبي بعد أن ألقت الانتخابات النيابية عصا ترحالها، يتساءل آخرون إذا كانت الأحزاب مطلعة فعليا على خطة التحديث السياسي التي تطالب الأحزاب بأن لا يقتصر نشاطها على السباق الانتخابي فقط، بل أن تلتزم بجوهر هذه الخطة، القائمة على تحقيق حياة سياسية حزبية طويلة الأمد وليس مؤقتة.
وقبيل الانتخابات، ظهرت شعارات تنادي بـ "الأحزاب البرامجية"، فضلا عن تنظيم نشاطات في مختلف المحافظات يترأسها أمناء عامون لأحزاب، وندوات، وبيانات، وغيرها من المشاهد التي كانت تحتل المشهد السياسي منذ بدء تنفيذ خطة التحديث السياسي، ومارستها معظم الأحزاب، لكن ما إن أغلقت صناديق الانتخابات الشهر الماضي، حتى تلاشى ذلك النفس، ولم يعد يسمع للأحزاب صوت.
وفي الخلاصة يبدو هذا السلوك محبطا من قبل الأحزاب، وفق أغلب آراء محللين سياسيين تحدثوا لـ"الغد"، سيما وأنها رفعت سقف التوقعات خلال فترة التحضير للانتخابات ثم ما لبثت أن أعادت السقف إلى حاله بمجرد أن حسمت نتائج مجلس النواب المقبل.
وفي هذا الصدد، يفسر النائب السابق والمحلل السياسي عمر العياصرة خفوت الحراك الحزبي بعد الانتخابات، بأن معظم الأحزاب، خصوصا الجديدة منها، غير متجذرة وتنقصها الخبرة في العمل الحزبي، وتطغى عليها فكرة أن العمل الحزبي يقتصر على مساق الانتخابات ونتائجه، لكن هذا السلوك "مخل" إضافة الى أنه يؤثر على مصداقية المشروع السياسي.
ورجح العياصرة أن يعود النشاط الحزبي، ربما، إلى حالة التسخين مع انطلاق أعمال مجلس النواب العشرين، حيث سنشهد حالة من الهويات الحزبية تحت القبة، معولا على أن تعود الأحزاب للعمل والاشتباك مع المجتمع كما كانت قبلها، لأن ذلك سيحقق جوهر المشروع السياسي القائم على الحياة الحزبية.
أما العين المهندس خالد رمضان، فاعتبر أن النشاط الحزبي قبل الانتخابات لم يكن نشاطا سياسيا ولا انتخابيا بالمعنى الاحترافي المهني، إذ إن الأحزاب الجديدة عاشت مرحلة كأنها مختبر لتأسيس الأحزاب، لافتا إلى أن العمل الحقيقي الحزبي يبدأ بعد الانتخابات، وهذا اختبار لجميع الأحزاب.
ودعا رمضان جميع الأحزاب إلى التفكير بكيفية إدارة الملف الداخلي بما يتوافق مع التحديات الإقليمية، وبما يتعلق بالملف الداخلي السياسي والاقتصادي، وفيما إذا كانت ستنتقل من حديث الشعارات إلى خطط قابلة للقياس والتنفيذ.
ويضيف: "الآن انتهت الانتخابات، وفي الشهر المقبل ستبدأ الدورة البرلمانية الجديدة، وهنا يطرح سؤال حول ما إذا كانت الأحزاب قادرة على نقل النقاش من الشارع إلى القبة لمأسسة العمل السياسي بشكل واضح."
وزاد: "إذا أخذنا تجربة مجلس النواب في العام 1989 كان الدرس الأساسي هو انتقال النقاش من الشارع إلى القبة، ولذا فإن التحدي الكبير يكمن بترميم العلاقة بين الشعب والمؤسسات، والكل يتحمل مسؤولية حسب اختصاصه، ومن ضمنها الأحزاب".
بدوره، عزا المحلل السياسي عريب الرنتاوي خفوت الحماسة الحزبية بعد الانتخابات لعدة أسباب، منها أن هناك كثيرا من الأحزاب تعاني من مشاكل داخلية بسبب نتائج الانتخابات، خصوصا الأحزاب التي لم يحالفها الحظ أو التي لم تحصل على النتائج المرجوة.
وهناك سبب آخر، وفق الرنتاوي، يتعلق بما أسماه "انتهازية العمل السياسي والحزبي"، موضحا أن "الأحزاب قبل الانتخابات كانت بحاجة إلى الناس، ثم لم تعد كذلك بعد انتهائها، وكأن لسان حالهم يقول: لدينا أربعة أعوام للانتخابات المقبلة فلم العجل؟ باستثناء بعض الأحزاب التي استأنفت نشاطها كالإسلاميين واليساريين، فعملها لم ينقطع سيما منذ بدء معركة طوفان الأقصى العام الماضي حتى اليوم".
ومن الأسباب التي استعرضها الرنتاوي أيضا، "وجود حراك حزبي على خط البرلمان وتوسيع الكتل هناك، فبعض الأحزاب تعمل بما يشبه "الشوبينغ" في موضوع التكتلات تحت القبة، وهذا يستلزم جهدا".
أما المحلل السياسي الدكتور منذر حوارات فيؤكد أنه دور الأحزاب في النقاش الاجتماعي الدائر حول القضايا المتعددة بات غير واضح ولم يعد نشاطها بتلك الحيوية التي كانت عليها أثناء الانتخابات، وهذا يعطي مؤشرات غير مريحة بأنها أحزاب ذات رؤية لحظية.
ويضيف حوارات: "حتى في إطار الأيديولوجيا، وفيما يتعلق بالقضايا غير الداخلية كالقضية الفلسطينية ولبنان، وحتى في النقاش الدائر حول الحكومة والأوضاع الاقتصادية والسياسية نرى هذا الخفوت في العمل الحزبي"، متسائلا لماذا لا نجد جبهة معارضة من قبل الأحزاب التي لم تفز بالانتخابات؟ وبالتالي ووفق اعتقادي، فإن هذا يطرح سؤالا حول طبيعة الأحزاب ودورها، والماهية التي تعمل بها، وهل هي مؤقتة من أجل الانتخابات أم تشمل جميع القضايا بشكل عام.
وشدد على أن حضور الأحزاب في القضايا الوطنية أمر شديد الأهمية، ويعطي فسحة للنقاش لتنوير الناس، معتبرا أن السرعة التي نشأت بها الأحزاب والغاية التي أنشئت من أجلها كانت لغايات "مؤقتة".
وأكد حوارات وجوب أن يعاد النظر في هذه الإشكالية، وأن تتجه الأحزاب إلى واجباتها، وأن تضع غايات طويلة الأمد، مشيرا إلى أنه لوحظ أثناء عملية تشكيل الحكومة أن بعض الأحزاب انضمت إليها، لكنها لم تعلن نفسها كأحزاب، وبعض التحالفات قامت ولم تعلن عن نفسها بأنها تحالفات بين الحكومة والأحزاب، وهذا مؤشر خطر يشير إلى أن هذا التحالف وجد لغايات محددة، وفي المقابل وجدنا أن الحكومة تقول بأنها ليست حكومة حزبية، وبأن الحزبيين الذين انضموا إلى الحكومة قالوا بأنهم لا يمثلون أحزابهم، وكأن الطرفين يتبرآن من عملية التحديث السياسي.

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