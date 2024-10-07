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وقفات احتجاجية وتبرعات.. فاعليات مهنية تمد يد العون لغزة ولبنان

10/7/2024 11:39:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان- قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي إنه منذ اليوم الأول للعدوان الصهيوني على جنوب لبنان، قام بالتواصل مع نقيب أطباء لبنان الدكتور يوسف بخاش، مبديا استعداد النقابة لتقديم أي مساعدات طبية للبنان، وأنها على استعداد لإرسال فريق طبي هناك لمدّ يد العون للأشقاء اللبنانيين الذين يواجهون حربا صهيونية عنيفة.
وأضاف الزعبي لــ"الغد" إن نقابة الأطباء تعمل على جمع التبرعات من أدوية ومستلزمات طبية وإرسالها إلى لبنان، كما فعلت الحكومة عبر إرسالها للمواد الطبية والإغاثية هناك.
ولفت إلى أن النقابة مستعدة لإرسال فريق طبي إلى لبنان في حال طُلب منها ذلك، بالتنسيق مع نقابة الأطباء اللبنانية أو وزارة الصحة في لبنان، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الأطباء الذين تطوعوا وأبلغوا النقابة استعدادهم للذهاب إلى لبنان لمعالجة الجرحى.
وشدد على أن النقابة تضع في عين الاعتبار إمكانية إرسال سيارات إسعاف إلى لبنان.
وبالنسبة لقطاع غزة، أوضح الزعبي أن النقابة ستطلق حملة اليوم لجمع تبرّعات جديدة لصالح الغزيين على غرار الحملة الماضية.
وفي حال تصاعدت وتيرة الحرب وبات هناك حالة نزوح للشعب اللبناني إلى الأردن، قال الزعبي إن القطاع الصحي العام والخاص لديهما الاستعداد لمعالجة الجرحى ولديه القدرة على استيعاب أعداد كبيرة.
من جانبها، أطلقت نقابة المهندسين حملة لإغاثة الشعب اللبناني في ظل العدوان الصهيوني الذي يتعرض له لبنان تحت شعار "أغيثوا أشقاءنا في لبنان".
وقال رئيس الحملة نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد إن الحملة تأتي من باب المسؤولية الوطنية والقومية والإنسانية تجاه الأشقاء في لبنان الذين يتعرضون لعدوان صهيوني غاشم يطال الشعبين اللبناني والفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.
وبين مسعد أن النقابة تعمل على الدوام لتنظيم حملات تسند الأشقاء، داعيا المواطنين والنقابيين إلى دعم الحملات التي تقوم بها النقابة من أجل تحقيق أهدافها في إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني الشقيق الذي يتعرّض لحرب همجية من قبل الكيان المحتل.
وكان نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، قال مؤخرا إن الأردنيين يقفون إلى جانب أشقائهم في غزة ولبنان، الذين يتعرضون لأبشع أنواع الهجمات الصهيونية والهجوم الإمبريالي الغربي الذي يفتك بالبشر والبناء والإنسان والأطفال والنساء.
وأضاف الزعبي: "نخوض معركة الدفاع عن شرف الأمة وتاريخها في ظل صمت عربي واختلال في الموازين وقوى التقدم التكنولوجي الذي يوظف خدمة للعدو الصهيوني فقط".
وأوضح أن الأمة تعيش في مرحلة القائد الشهيد الذي يسلم الراية إلى شهيد آخر وآخر.
وأكد الزعبي أن نقابة المهندسين ستبقى تقدم كافة أوجه الدعم والإسناد للأهل في قطاع غزة، وستطلق قريبا حملة جديدة لدعمهم، كما أطلقت حملة لدعم الأشقاء في لبنان، لتثبت للجميع أنها وإلى جانب النقابات المهنية دائما ستنحاز إلى القضايا القومية.
إلى ذلك، تداعت نقابات مهنية أمس للتعبير عن استنكارها لمواصلة دولة الكيان بشنّ هجماتها على كل من قطاع غزة ولبنان.
ونفّذت نقابات المهندسين والمحامين والأطباء وقفات احتجاجية، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمعركة طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
ونفذت نقابة المهندسين وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومقاومته وخاصة في قطاع غزة.
وأكد نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي وقوف النقابة إلى جانب المقاومة في تصديها للاحتلال الصهيوني وجرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني واللبناني.
وأشاد بالموقف الأردني الشعبي والرسمي تجاه العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة، مطالبا بوقف اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني، والإفراج عن الموقوفين السياسيين.
وفي بيان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمعركة طوفان الأقصى، جدّدت نقابة المهندسين موقفها الثابت والداعم لصمود الأهل في فلسطين، وفي غزة على وجه الخصوص.
وقالت: "لقد كانت معركة طوفان الأقصى رداً حازماً وشجاعاً على سلسلة لا تنتهي من الاعتداءات والانتهاكات المتعمدة التي شنها الاحتلال الصهيوني وقطعان المستوطنين على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وعلى دماء وأرواح أبناء شعبنا في القدس الشريف والضفة الغربية المحتلة".
وأوضحت أن هذه المعركة جاءت لتوجه رسالة لا تقبل التأويل أو اللبس إلى الاحتلال وحلفائه وهي أنه "لا أمن ولا أمان، ولا سلام ولا استقرار، ما دام هذا الكيان المسخ يواصل استباحة مقدساتنا وكرامتنا وأرضنا".
وأشار البيان إلى أن نقابة المهندسين تستنكر بأشد العبارات هذا الصمت الدولي المريب، وهذا التواطؤ الفاضح من بعض القوى العالمية التي لا تزال تغض الطرف عن هذه الجرائم، متناسيةً أكثر من 75 عاماً من الاحتلال والقتل والتهجير القسري والمذابح التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت دعمها التام لموقف الأردن الرسمي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، ولقواتنا المسلحة الأردنية – الجيش العربي المصطفوي، في دفاعهم المستمر عن قضايا أمتنا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وقالت: "ندعو كل المهندسين الأردنيين والعرب، وكل أحرار العالم، إلى تكثيف جهودهم لدعم صمود الشعب الفلسطيني، سواء من خلال تقديم الدعم الإنساني، أو من خلال فضح ممارسات الاحتلال على المنصات الدولية، أو عبر العمل على إعادة بناء غزة وتطوير البنى التحتية التي دمرها العدوان الهمجي".
إلى ذلك، قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن منتسبيها في كافة محاكم المملكة، توقفوا صباح أمس عن الترافع لمدة ساعة، وترافق مع وقفات احتجاجية، تنديدا باستمرار العدوان الصهيوني على الشعبين الفلسطيني واللبناني وانتهاك سيادة لبنان وفلسطين.
وأكد أبو عبود أن الكيان المحتل يستمر بممارسة سياسة التنكيل والاستباحة للإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشاد بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، معتبرا إياه المدافع عن كرامة الأمة العربية والإسلامية.
ولفت إلى أن المحامين يستهجنون المواقف التلمودية الصهيونية وتهديدات قادة الكيان بحق الأردن وسيادته وأمنه واستقراره.
واعتبر أن هذه الوقفة، جاءت لكي يكون هناك معنى حقيقي للذكرى السنوية الأولى لمعركة طوفان الأقصى، التي أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث، وأعادت فكرة حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره.
وأكد أبو عبود أنه رافق ذلك اعتراف العديد من الدول بالدولة الفلسطينية، وبات هنالك رأي عام عالمي شعبي يساند الحق الفلسطيني في تقرير مصيره، وفي رفض الرواية الصهيونية المزعومة بأن أرض فلسطين بلا شعب، وهم الذين يحق لهم أن يسكنوا فيها.
وقال إن من نتائج معركة طوفان الأقصى، الكشف عن العقلية الإجرامية في ذهن قادة الكيان الصهيوني، وكشفت عن حالة النفاق الدولي التي ضربت بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية التي تعزز حق الإنسان في أن يعيش، وأن يكون له وطن وسيادة على أرضه وحقه في الحياة.
وأضاف: "كشف طوفان الأقصى أن هذا الكيان الصهيوني لا يلقي بالا للمؤسسات والمنظمات الدولية، وقام بقصفها من أجل تنفيذ مخططاته الإجرامية".
وشدد على أن معركة 7 تشرين الأول، أكدت بما لا يدع مجالا للشك، بأن هذا الكيان مصطنع ووظيفي يقوم على دعم أميركا والغرب له، وبدونهم لا يستطيع أن يصمد لأسبوع واحد أمام إرادة الشعب الفلسطيني.
وفيما يخص نقابة الأطباء، تداعى الأطباء في مستشفيات القطاع العام للتوقف عن العمل ظهر أمس لمدة نصف ساعة تضامنا مع قطاع غزة ولبنان في الحرب الصهيونية المستمرة عليه منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
وقال رئيس اللجنة الإعلامية في النقابة الدكتور حازم القرالة إنه تزامنا مع الذكرى السنوية لبداية العدوان على قطاع غزه، نفذ أطباء أردنيون وقفات احتجاجية لمدة نصف ساعة في أماكن عملهم في مختلف القطاعات الطبية.
وأضاف القرالة: "تأتي هذه الوقفة استجابة لطلب نقابة الأطباء في رسالة تضامنية مع القطاعات الصحية في لبنان وقطاع غزة لتسليط الضوء على الحرب الهمجية التي يقودها الاحتلال وما يمارسه من إبادة جماعية يستهدف فيها الجميع وطالت الكوادر الطبية التي قدمت أرواحها على رأس عملها، حيث سقط في لبنان في يوم واحد أكثر من 28 من الكوادر الطبية".
وأكد أنه يتم حاليا شنّ حملة شرسة على القطاعات الصحية في كل من لبنان وقطاع غزة، تهدف إلى منع وصول الكوادر الطبية لأماكن عملها، ولإرهابها، ولم تسلم حتى المنشآت الصحية من الاستهداف الممنهج.
وأكد القرالة ضرورة العمل على وقف العدوان وتقديم المساعدات الطبية، خصوصا للقطاعات الصحية لاستدامة عملها.

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