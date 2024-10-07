وقفات احتجاجية وتبرعات.. فاعليات مهنية تمد يد العون لغزة ولبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
محمد الكيالي
عمان- قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي إنه منذ اليوم الأول للعدوان الصهيوني على جنوب لبنان، قام بالتواصل مع نقيب أطباء لبنان الدكتور يوسف بخاش، مبديا استعداد النقابة لتقديم أي مساعدات طبية للبنان، وأنها على استعداد لإرسال فريق طبي هناك لمدّ يد العون للأشقاء اللبنانيين الذين يواجهون حربا صهيونية عنيفة.
وأضاف الزعبي لــ"الغد" إن نقابة الأطباء تعمل على جمع التبرعات من أدوية ومستلزمات طبية وإرسالها إلى لبنان، كما فعلت الحكومة عبر إرسالها للمواد الطبية والإغاثية هناك.
ولفت إلى أن النقابة مستعدة لإرسال فريق طبي إلى لبنان في حال طُلب منها ذلك، بالتنسيق مع نقابة الأطباء اللبنانية أو وزارة الصحة في لبنان، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الأطباء الذين تطوعوا وأبلغوا النقابة استعدادهم للذهاب إلى لبنان لمعالجة الجرحى.
وشدد على أن النقابة تضع في عين الاعتبار إمكانية إرسال سيارات إسعاف إلى لبنان.
وبالنسبة لقطاع غزة، أوضح الزعبي أن النقابة ستطلق حملة اليوم لجمع تبرّعات جديدة لصالح الغزيين على غرار الحملة الماضية.
وفي حال تصاعدت وتيرة الحرب وبات هناك حالة نزوح للشعب اللبناني إلى الأردن، قال الزعبي إن القطاع الصحي العام والخاص لديهما الاستعداد لمعالجة الجرحى ولديه القدرة على استيعاب أعداد كبيرة.
من جانبها، أطلقت نقابة المهندسين حملة لإغاثة الشعب اللبناني في ظل العدوان الصهيوني الذي يتعرض له لبنان تحت شعار "أغيثوا أشقاءنا في لبنان".
وقال رئيس الحملة نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد إن الحملة تأتي من باب المسؤولية الوطنية والقومية والإنسانية تجاه الأشقاء في لبنان الذين يتعرضون لعدوان صهيوني غاشم يطال الشعبين اللبناني والفلسطيني وخاصة في قطاع غزة.
وبين مسعد أن النقابة تعمل على الدوام لتنظيم حملات تسند الأشقاء، داعيا المواطنين والنقابيين إلى دعم الحملات التي تقوم بها النقابة من أجل تحقيق أهدافها في إرسال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اللبناني الشقيق الذي يتعرّض لحرب همجية من قبل الكيان المحتل.
وكان نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، قال مؤخرا إن الأردنيين يقفون إلى جانب أشقائهم في غزة ولبنان، الذين يتعرضون لأبشع أنواع الهجمات الصهيونية والهجوم الإمبريالي الغربي الذي يفتك بالبشر والبناء والإنسان والأطفال والنساء.
وأضاف الزعبي: "نخوض معركة الدفاع عن شرف الأمة وتاريخها في ظل صمت عربي واختلال في الموازين وقوى التقدم التكنولوجي الذي يوظف خدمة للعدو الصهيوني فقط".
وأوضح أن الأمة تعيش في مرحلة القائد الشهيد الذي يسلم الراية إلى شهيد آخر وآخر.
وأكد الزعبي أن نقابة المهندسين ستبقى تقدم كافة أوجه الدعم والإسناد للأهل في قطاع غزة، وستطلق قريبا حملة جديدة لدعمهم، كما أطلقت حملة لدعم الأشقاء في لبنان، لتثبت للجميع أنها وإلى جانب النقابات المهنية دائما ستنحاز إلى القضايا القومية.
إلى ذلك، تداعت نقابات مهنية أمس للتعبير عن استنكارها لمواصلة دولة الكيان بشنّ هجماتها على كل من قطاع غزة ولبنان.
ونفّذت نقابات المهندسين والمحامين والأطباء وقفات احتجاجية، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمعركة طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
ونفذت نقابة المهندسين وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومقاومته وخاصة في قطاع غزة.
وأكد نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي وقوف النقابة إلى جانب المقاومة في تصديها للاحتلال الصهيوني وجرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني واللبناني.
وأشاد بالموقف الأردني الشعبي والرسمي تجاه العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة، مطالبا بوقف اتفاقيات التطبيع مع العدو الصهيوني، والإفراج عن الموقوفين السياسيين.
وفي بيان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمعركة طوفان الأقصى، جدّدت نقابة المهندسين موقفها الثابت والداعم لصمود الأهل في فلسطين، وفي غزة على وجه الخصوص.
وقالت: "لقد كانت معركة طوفان الأقصى رداً حازماً وشجاعاً على سلسلة لا تنتهي من الاعتداءات والانتهاكات المتعمدة التي شنها الاحتلال الصهيوني وقطعان المستوطنين على مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وعلى دماء وأرواح أبناء شعبنا في القدس الشريف والضفة الغربية المحتلة".
وأوضحت أن هذه المعركة جاءت لتوجه رسالة لا تقبل التأويل أو اللبس إلى الاحتلال وحلفائه وهي أنه "لا أمن ولا أمان، ولا سلام ولا استقرار، ما دام هذا الكيان المسخ يواصل استباحة مقدساتنا وكرامتنا وأرضنا".
وأشار البيان إلى أن نقابة المهندسين تستنكر بأشد العبارات هذا الصمت الدولي المريب، وهذا التواطؤ الفاضح من بعض القوى العالمية التي لا تزال تغض الطرف عن هذه الجرائم، متناسيةً أكثر من 75 عاماً من الاحتلال والقتل والتهجير القسري والمذابح التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
وأكدت دعمها التام لموقف الأردن الرسمي بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، ولقواتنا المسلحة الأردنية – الجيش العربي المصطفوي، في دفاعهم المستمر عن قضايا أمتنا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وقالت: "ندعو كل المهندسين الأردنيين والعرب، وكل أحرار العالم، إلى تكثيف جهودهم لدعم صمود الشعب الفلسطيني، سواء من خلال تقديم الدعم الإنساني، أو من خلال فضح ممارسات الاحتلال على المنصات الدولية، أو عبر العمل على إعادة بناء غزة وتطوير البنى التحتية التي دمرها العدوان الهمجي".
إلى ذلك، قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن منتسبيها في كافة محاكم المملكة، توقفوا صباح أمس عن الترافع لمدة ساعة، وترافق مع وقفات احتجاجية، تنديدا باستمرار العدوان الصهيوني على الشعبين الفلسطيني واللبناني وانتهاك سيادة لبنان وفلسطين.
وأكد أبو عبود أن الكيان المحتل يستمر بممارسة سياسة التنكيل والاستباحة للإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأشاد بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، معتبرا إياه المدافع عن كرامة الأمة العربية والإسلامية.
ولفت إلى أن المحامين يستهجنون المواقف التلمودية الصهيونية وتهديدات قادة الكيان بحق الأردن وسيادته وأمنه واستقراره.
واعتبر أن هذه الوقفة، جاءت لكي يكون هناك معنى حقيقي للذكرى السنوية الأولى لمعركة طوفان الأقصى، التي أعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة الأحداث، وأعادت فكرة حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره.
وأكد أبو عبود أنه رافق ذلك اعتراف العديد من الدول بالدولة الفلسطينية، وبات هنالك رأي عام عالمي شعبي يساند الحق الفلسطيني في تقرير مصيره، وفي رفض الرواية الصهيونية المزعومة بأن أرض فلسطين بلا شعب، وهم الذين يحق لهم أن يسكنوا فيها.
وقال إن من نتائج معركة طوفان الأقصى، الكشف عن العقلية الإجرامية في ذهن قادة الكيان الصهيوني، وكشفت عن حالة النفاق الدولي التي ضربت بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية التي تعزز حق الإنسان في أن يعيش، وأن يكون له وطن وسيادة على أرضه وحقه في الحياة.
وأضاف: "كشف طوفان الأقصى أن هذا الكيان الصهيوني لا يلقي بالا للمؤسسات والمنظمات الدولية، وقام بقصفها من أجل تنفيذ مخططاته الإجرامية".
وشدد على أن معركة 7 تشرين الأول، أكدت بما لا يدع مجالا للشك، بأن هذا الكيان مصطنع ووظيفي يقوم على دعم أميركا والغرب له، وبدونهم لا يستطيع أن يصمد لأسبوع واحد أمام إرادة الشعب الفلسطيني.
وفيما يخص نقابة الأطباء، تداعى الأطباء في مستشفيات القطاع العام للتوقف عن العمل ظهر أمس لمدة نصف ساعة تضامنا مع قطاع غزة ولبنان في الحرب الصهيونية المستمرة عليه منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
وقال رئيس اللجنة الإعلامية في النقابة الدكتور حازم القرالة إنه تزامنا مع الذكرى السنوية لبداية العدوان على قطاع غزه، نفذ أطباء أردنيون وقفات احتجاجية لمدة نصف ساعة في أماكن عملهم في مختلف القطاعات الطبية.
وأضاف القرالة: "تأتي هذه الوقفة استجابة لطلب نقابة الأطباء في رسالة تضامنية مع القطاعات الصحية في لبنان وقطاع غزة لتسليط الضوء على الحرب الهمجية التي يقودها الاحتلال وما يمارسه من إبادة جماعية يستهدف فيها الجميع وطالت الكوادر الطبية التي قدمت أرواحها على رأس عملها، حيث سقط في لبنان في يوم واحد أكثر من 28 من الكوادر الطبية".
وأكد أنه يتم حاليا شنّ حملة شرسة على القطاعات الصحية في كل من لبنان وقطاع غزة، تهدف إلى منع وصول الكوادر الطبية لأماكن عملها، ولإرهابها، ولم تسلم حتى المنشآت الصحية من الاستهداف الممنهج.
وأكد القرالة ضرورة العمل على وقف العدوان وتقديم المساعدات الطبية، خصوصا للقطاعات الصحية لاستدامة عملها.
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