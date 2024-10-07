رغم الخسائر الفادحة.. طوفان الأقصى قفزة كبيرة نحو التحرر من الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غزة - بعد مرور عام على معركة طوفان الأقصى، ما يزال كثير من الفلسطينيين والعرب يشيدون بها باعتبارها نقطة مفصلية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وخطوة نحو التحرير.
وتأتي هذه الذكرى وقد تكبد قطاع غزة كثيرا من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وبات مضربا للمثل عند قادة الاحتلال وحلفائهم للتدمير والخراب.
ورغم قتامة المشهد وألمه وفق عديد من المراقبين فإن ما أنجزته المقاومة خلال هذا العام فاق تصورات أنصارها وأعدائها على حد سواء.
فقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست في تقرير أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما تزال راسخة في مواقعها بعد مرور عام من الحرب الإسرائيلية التي أعلنت أن القضاء على حماس أهم أهدافها.
ولا يمكن بحال من الأحوال غض النظر عن هوس الكيان المحتل بما يمكن أن تفعله المقاومة في ذكرى الطوفان والسابع من تشرين الأول (أكتوبر)، فقد زاد جيشه تحصين مواقعه داخل القطاع، خاصة محوري فيلادلفيا (جنوب) ونتساريم (وسط)، ومنذ أيام تعمل قوات الاحتلال على توسيع المحور لمواجهة أي طارئ قد يحدث في ذكرى السابع من تشرين الأول (أكتوبر).
وما تزال الحرب في أوجها وهي بعيدة عن الحسم حاليا، وكلما طال أمدها زاد احتمال اتساعها وهو ما يحدث حاليا، ولكن هناك عديدا من المؤشرات لصالح المقاومة، خاصة في ظل أسلوب الاستنزاف الذي تتبعه مع الاحتلال.
يجمع عديد من المراقبين على أن حماس أحبطت مخطط الاحتلال، فقد اتخذت قرارا بشن حرب خاطفة ومدمرة على القطاع المحاصر، وجاء هجوم المقاومة ليخلط الأوراق كافة، ويجر الكيان المحتل للدخول في مربع رد الفعل والاستنزاف المتراكم والمتدحرج بشريا وعسكريا واقتصاديا، وفق ما يراه المحلل السياسي عزام أبو العدس.
وبعد أشهر من الطوفان الفلسطيني، تدحرجت رؤوس كثيرة بمواقع قيادة الاحتلال، إذ قدم عديد منهم استقالاتهم بسبب الإخفاق الذي منيوا به الاحتلال في ذلك اليوم، فقد استقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا، واللواء يوسي شارييل قائد وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200. كما استقال عدد كبير من المسؤولين بمكتب المتحدث باسم الجيش، ومن المنتظر استقالة آخرين ما أن تضع الحرب أوزارها.
وعلى الجانب المقابل، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن قادة في حركة حماس قولهم إن رئيس المكتب السياسي يحيى السنوار "لم ينجُ فحسب بعد مرور عام على السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، بل إنّه يضع أيضا الأساس لإعادة ظهور حماس".
فقد استهدفت المقاومة بمعركة الطوفان تحرير الأسرى ورفع الحصار عن القطاع ووقف الاعتداءات على الحرم القدسي، لكن مسار الحرب تطور لتصبح حربا وجودية. فالمقاومة لن ترضخ لمطالب الاحتلال وتسعى للبقاء وتحقيق أجندتها، بينما يسعى الاحتلال لضمان بقائه وعدم زواله وضمان أمنه في الوقت ذاته، ويرى أنه لن يتحقق له ذلك إلا من خلال حرب الإبادة التي يمارسها بغزة.
اعتمد الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2006 نظرية رئيس هيئة الأركان حينذاك دان حالوتس، وهي الاستخدام المفرط للقوة ولمزيد من القوة العسكرية بطريقة تشي للعدو بأن "صاحب البيت قد مسه الجنون"، ضاعف الاحتلال بعد معركة طوفان الأقصى من استخدام هذه النظرية، لذلك فقد قصف القطاع بشكل لا يتخيله العقل، وسعى لإفهام المقاومة أنه ممكن أن يذهب لأبعد من ذلك. لكن نظرية الجنون لم تجد نفعا مع المقاومة في غزة، ويمكن القول إنها ارتدت على الاحتلال، إذ لم تعد لديه أوراق يساوم بها المقاومة بعد ما أظهره من شراسة في العدوان على القطاع.
وبدأ الاحتلال حربه على قطاع غزة معتقدا أنه قادر على إنهاء وجود حركة حماس هناك وفرض شروطه ورؤيته على القطاع ومستقبله.
وما لم يضعه الكيان في حسبانه هو اتساع نطاق الحرب ودخول عدة أطراف فيها، مما قد يحولها لحرب إقليمية تؤثر على مستقبل الكيان لعدة سنوات.
وفي الضفة اشتد ساعد المقاومة وبدأت تأخذ أبعادا جديدة وتشارك بفعالية في المقاومة، وهي جبهة مرشحة للانفجار في أي وقت وهي أصعب الجبهات على الاحتلال وسياسته.
ويرى المحلل السياسي سعيد زياد أن هجوم الاحتلال على شمال قطاع غزة في الخامس من الشهر الحالي وتنفيذ هجوم برى يهدف إلى صنع "صورة رمزية للمجتمع الإسرائيلي بأنه جيشه يقاتل في الشمال والجنوب، وما يزال بعد عام كامل يستطيع الحضور في أكثر مناطق غزة رمزية وتاريخا".
ورغم كل ما قام به الاحتلال من تدمير وقتل في غزة، فإن العام ينقضي وما زالت المقاومة في القطاع الفلسطيني قادرة على خوض المعركة وتكبيد العدو مزيدا من الخسائر.
وقد عبّر عن ذلك قائد ما تسمى فرقة غزة سابقا اللواء في الكيان المحتل غدي شمني بقوله إن "الوضع في غزة معقد وصعب.. أهداف الحرب لم تتحقق، ولم يتم إخضاع حماس، ولم نتمكن من إعادة الأسرى".
وفي اليوم المتمم لعام من عدوان الاحتلال على غزة، ما تزال المقاومة قادرة على تفجير دبابات وخوض معارك مع جنود الاحتلال وتفجير منازل مفخخة بقوات الاحتلال وقصف مستوطنات غلاف غزة.
ولئن قال أحد مساعدي نتنياهو إنه يشعر بأنهم "منتصرون"، وفقا لموقع أكسيوس الأميركي، فإن للشارع في الكيان المحتل رأيا مختلفا. فقد أظهر استطلاع للرأي قامت به هيئة البث هناك أن 73 % من الإسرائيليين يعتقدون بالفشل أمام حماس.
بينما قال 86 % منهم إنهم غير مستعدين للعيش في مستوطنات غلاف غزة بعد انتهاء الحرب.
إضافة لذلك، فبعد عام على الطوفان بات جيش الاحتلال يعاني من نقص القوى البشرية، وقد حذّر تقرير لهيئة الأركان العامة في آذار (مارس) الماضي من نقص حاد في الموارد البشرية، بسبب مقتل مئات الجنود وإصابة الآلاف غيرهم، وقال إن هناك حاجة إلى 7 آلاف جندي لنقلهم إلى جبهات القتال.
لذا، فقد تفجرت قضية تجنيد الحريديم خلال الحرب على غزة، واضطر الجيش لتجنيد طالبي اللجوء الأفارقة في صفوفه، وفقا لصحيفة هآرتس.
هذا الأمر لا تعانِي منه المقاومة، فهي قادرة على تعويض خسائرها البشرية وتجنيد مقاومين جدد، وهو ما ظهر في مقطع فيديو لكتائب القسام قبل شهر حين ذكر أحد مقاتليها أنه من دفعة تجنيد عام 2024، ولئن كانت حماس المحاصرة في قطاع غزة قادرة على تجنيد مقاتلين، فلن تجد قوى المقاومة بالضفة مشكلة في تجنيد مزيد من المقاتلين في صفوفها.
وترى "واشنطن بوست" أنّ حماس "تركز بلا هوادة على تحقيق الاكتفاء الذاتي" من التسلح، وتشير إلى أنّ هذا يشمل "القدرة على إنتاج الأسلحة والمتفجرات الخاصة بها، وتنفيذ عمليات معقدة تشمل الآلاف من المشاركين، مع الحفاظ على السرية التامة".
وتقول الصحيفة الأميركية إنّ حماس "أنفقت سنوات في إتقان آلة حرب قادرة على تصنيع ذخائرها الخاصة، واتخاذ قرار تنفيذ العمليات داخليا".
هذا الوضع يجعل المقاومة في غزة قادرة على خوض معركة طويلة تستنزف فيها الاحتلال، الذي شكا في بعض مراحل الحرب من نقص الأسلحة لديه عندما قيل إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أخّرت بعض شحنات الأسلحة.
كما أن تقييد بعض الدول الأوروبية بعض الصادرات لإسرائيل -في محاولة منها لمجاراة الضغط الشعبي عليها- دفع نتنياهو لمهاجمة هذه الدول واعتبرها داعمة "للإرهاب".
لا يمكن بحال من الأحوال المقارنة بين الحاضنة الشعبية للاحتلال والحاضنة الشعبية للمقاومة، ويعد وجود حاضنة شعبية في أثناء الحرب ركنا أساسيا في الحرب وإدارتها ورفع معنويات الجنود والمقاتلين.
فمنذ طوفان الأقصى، شهد المجتمع الإسرائيلي انقساما حادا بين مكوناته باتت تنعكس على موقفهم من الحرب وكيفية إنهائها. وقد كشف استطلاع داخلي للرأي أن نحو ربع الإسرائيليين فكروا في الهجرة للخارج خلال العام المنصرم، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعد طوفان الأقصى.
على النقيض فسنوات الاحتلال جعلت الفلسطيني أكثر تمسكا بأرضه ومقتنعا بخطاب المقاومة وخيارها.
وإزاء ذلك كله تتحول حماس "إلى مرحلة جديدة من الصراع، يمكنها فيها أن تستفيد بسهولة أكبر من طاقات أعضائها الجدد".-(وكالات)
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