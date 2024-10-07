Tuesday, 08 October 2024 07:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رغم الخسائر الفادحة.. طوفان الأقصى قفزة كبيرة نحو التحرر من الاحتلال

10/7/2024 11:38:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة - بعد مرور عام على معركة طوفان الأقصى، ما يزال كثير من الفلسطينيين والعرب يشيدون بها باعتبارها نقطة مفصلية في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وخطوة نحو التحرير.
وتأتي هذه الذكرى وقد تكبد قطاع غزة كثيرا من الخسائر في الأرواح والممتلكات، وبات مضربا للمثل عند قادة الاحتلال وحلفائهم للتدمير والخراب.
ورغم قتامة المشهد وألمه وفق عديد من المراقبين فإن ما أنجزته المقاومة خلال هذا العام فاق تصورات أنصارها وأعدائها على حد سواء.
فقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست في تقرير أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما تزال راسخة في مواقعها بعد مرور عام من الحرب الإسرائيلية التي أعلنت أن القضاء على حماس أهم أهدافها.
ولا يمكن بحال من الأحوال غض النظر عن هوس الكيان المحتل بما يمكن أن تفعله المقاومة في ذكرى الطوفان والسابع من تشرين الأول (أكتوبر)، فقد زاد جيشه تحصين مواقعه داخل القطاع، خاصة محوري فيلادلفيا (جنوب) ونتساريم (وسط)، ومنذ أيام تعمل قوات الاحتلال على توسيع المحور لمواجهة أي طارئ قد يحدث في ذكرى السابع من تشرين الأول (أكتوبر).
وما تزال الحرب في أوجها وهي بعيدة عن الحسم حاليا، وكلما طال أمدها زاد احتمال اتساعها وهو ما يحدث حاليا، ولكن هناك عديدا من المؤشرات لصالح المقاومة، خاصة في ظل أسلوب الاستنزاف الذي تتبعه مع الاحتلال.
يجمع عديد من المراقبين على أن حماس أحبطت مخطط الاحتلال، فقد اتخذت قرارا بشن حرب خاطفة ومدمرة على القطاع المحاصر، وجاء هجوم المقاومة ليخلط الأوراق كافة، ويجر الكيان المحتل للدخول في مربع رد الفعل والاستنزاف المتراكم والمتدحرج بشريا وعسكريا واقتصاديا، وفق ما يراه المحلل السياسي عزام أبو العدس.
وبعد أشهر من الطوفان الفلسطيني، تدحرجت رؤوس كثيرة بمواقع قيادة الاحتلال، إذ قدم عديد منهم استقالاتهم بسبب الإخفاق الذي منيوا به الاحتلال في ذلك اليوم، فقد استقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) أهارون هاليفا، واللواء يوسي شارييل قائد وحدة الاستخبارات الإسرائيلية 8200. كما استقال عدد كبير من المسؤولين بمكتب المتحدث باسم الجيش، ومن المنتظر استقالة آخرين ما أن تضع الحرب أوزارها.
وعلى الجانب المقابل، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن قادة في حركة حماس قولهم إن رئيس المكتب السياسي يحيى السنوار "لم ينجُ فحسب بعد مرور عام على السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، بل إنّه يضع أيضا الأساس لإعادة ظهور حماس".
فقد استهدفت المقاومة بمعركة الطوفان تحرير الأسرى ورفع الحصار عن القطاع ووقف الاعتداءات على الحرم القدسي، لكن مسار الحرب تطور لتصبح حربا وجودية. فالمقاومة لن ترضخ لمطالب الاحتلال وتسعى للبقاء وتحقيق أجندتها، بينما يسعى الاحتلال لضمان بقائه وعدم زواله وضمان أمنه في الوقت ذاته، ويرى أنه لن يتحقق له ذلك إلا من خلال حرب الإبادة التي يمارسها بغزة.
اعتمد الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2006 نظرية رئيس هيئة الأركان حينذاك دان حالوتس، وهي الاستخدام المفرط للقوة ولمزيد من القوة العسكرية بطريقة تشي للعدو بأن "صاحب البيت قد مسه الجنون"، ضاعف الاحتلال بعد معركة طوفان الأقصى من استخدام هذه النظرية، لذلك فقد قصف القطاع بشكل لا يتخيله العقل، وسعى لإفهام المقاومة أنه ممكن أن يذهب لأبعد من ذلك. لكن نظرية الجنون لم تجد نفعا مع المقاومة في غزة، ويمكن القول إنها ارتدت على الاحتلال، إذ لم تعد لديه أوراق يساوم بها المقاومة بعد ما أظهره من شراسة في العدوان على القطاع.
وبدأ الاحتلال حربه على قطاع غزة معتقدا أنه قادر على إنهاء وجود حركة حماس هناك وفرض شروطه ورؤيته على القطاع ومستقبله.
وما لم يضعه الكيان في حسبانه هو اتساع نطاق الحرب ودخول عدة أطراف فيها، مما قد يحولها لحرب إقليمية تؤثر على مستقبل الكيان لعدة سنوات.
وفي الضفة اشتد ساعد المقاومة وبدأت تأخذ أبعادا جديدة وتشارك بفعالية في المقاومة، وهي جبهة مرشحة للانفجار في أي وقت وهي أصعب الجبهات على الاحتلال وسياسته.
ويرى المحلل السياسي سعيد زياد أن هجوم الاحتلال على شمال قطاع غزة في الخامس من الشهر الحالي وتنفيذ هجوم برى يهدف إلى صنع "صورة رمزية للمجتمع الإسرائيلي بأنه جيشه يقاتل في الشمال والجنوب، وما يزال بعد عام كامل يستطيع الحضور في أكثر مناطق غزة رمزية وتاريخا".
ورغم كل ما قام به الاحتلال من تدمير وقتل في غزة، فإن العام ينقضي وما زالت المقاومة في القطاع الفلسطيني قادرة على خوض المعركة وتكبيد العدو مزيدا من الخسائر.
وقد عبّر عن ذلك قائد ما تسمى فرقة غزة سابقا اللواء في الكيان المحتل غدي شمني بقوله إن "الوضع في غزة معقد وصعب.. أهداف الحرب لم تتحقق، ولم يتم إخضاع حماس، ولم نتمكن من إعادة الأسرى".
وفي اليوم المتمم لعام من عدوان الاحتلال على غزة، ما تزال المقاومة قادرة على تفجير دبابات وخوض معارك مع جنود الاحتلال وتفجير منازل مفخخة بقوات الاحتلال وقصف مستوطنات غلاف غزة.
ولئن قال أحد مساعدي نتنياهو إنه يشعر بأنهم "منتصرون"، وفقا لموقع أكسيوس الأميركي، فإن للشارع في الكيان المحتل رأيا مختلفا. فقد أظهر استطلاع للرأي قامت به هيئة البث هناك أن 73 % من الإسرائيليين يعتقدون بالفشل أمام حماس.
بينما قال 86 % منهم إنهم غير مستعدين للعيش في مستوطنات غلاف غزة بعد انتهاء الحرب.
إضافة لذلك، فبعد عام على الطوفان بات جيش الاحتلال يعاني من نقص القوى البشرية، وقد حذّر تقرير لهيئة الأركان العامة في آذار (مارس) الماضي من نقص حاد في الموارد البشرية، بسبب مقتل مئات الجنود وإصابة الآلاف غيرهم، وقال إن هناك حاجة إلى 7 آلاف جندي لنقلهم إلى جبهات القتال.
لذا، فقد تفجرت قضية تجنيد الحريديم خلال الحرب على غزة، واضطر الجيش لتجنيد طالبي اللجوء الأفارقة في صفوفه، وفقا لصحيفة هآرتس.
هذا الأمر لا تعانِي منه المقاومة، فهي قادرة على تعويض خسائرها البشرية وتجنيد مقاومين جدد، وهو ما ظهر في مقطع فيديو لكتائب القسام قبل شهر حين ذكر أحد مقاتليها أنه من دفعة تجنيد عام 2024، ولئن كانت حماس المحاصرة في قطاع غزة قادرة على تجنيد مقاتلين، فلن تجد قوى المقاومة بالضفة مشكلة في تجنيد مزيد من المقاتلين في صفوفها.
وترى "واشنطن بوست" أنّ حماس "تركز بلا هوادة على تحقيق الاكتفاء الذاتي" من التسلح، وتشير إلى أنّ هذا يشمل "القدرة على إنتاج الأسلحة والمتفجرات الخاصة بها، وتنفيذ عمليات معقدة تشمل الآلاف من المشاركين، مع الحفاظ على السرية التامة".
وتقول الصحيفة الأميركية إنّ حماس "أنفقت سنوات في إتقان آلة حرب قادرة على تصنيع ذخائرها الخاصة، واتخاذ قرار تنفيذ العمليات داخليا".
هذا الوضع يجعل المقاومة في غزة قادرة على خوض معركة طويلة تستنزف فيها الاحتلال، الذي شكا في بعض مراحل الحرب من نقص الأسلحة لديه عندما قيل إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أخّرت بعض شحنات الأسلحة.
كما أن تقييد بعض الدول الأوروبية بعض الصادرات لإسرائيل -في محاولة منها لمجاراة الضغط الشعبي عليها- دفع نتنياهو لمهاجمة هذه الدول واعتبرها داعمة "للإرهاب".
لا يمكن بحال من الأحوال المقارنة بين الحاضنة الشعبية للاحتلال والحاضنة الشعبية للمقاومة، ويعد وجود حاضنة شعبية في أثناء الحرب ركنا أساسيا في الحرب وإدارتها ورفع معنويات الجنود والمقاتلين.
فمنذ طوفان الأقصى، شهد المجتمع الإسرائيلي انقساما حادا بين مكوناته باتت تنعكس على موقفهم من الحرب وكيفية إنهائها. وقد كشف استطلاع داخلي للرأي أن نحو ربع الإسرائيليين فكروا في الهجرة للخارج خلال العام المنصرم، بسبب الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعد طوفان الأقصى.
على النقيض فسنوات الاحتلال جعلت الفلسطيني أكثر تمسكا بأرضه ومقتنعا بخطاب المقاومة وخيارها.
وإزاء ذلك كله تتحول حماس "إلى مرحلة جديدة من الصراع، يمكنها فيها أن تستفيد بسهولة أكبر من طاقات أعضائها الجدد".-(وكالات)

MENAFN07102024000072011014ID1108755736

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث