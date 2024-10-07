مقتل جنديين للاحتلال.. وحزب الله يقصف مدنا في الكيان بينها حيفا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عواصم - فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل اثنين من جنوده في اشتباكات مع حزب الله، طالب سكان 25 بلدة وقرية بجنوب لبنان مغادرتها فورا والتوجه إلى شمال نهر الأولي.
من جهته أعلن حزب الله أنه قصف
حيفا للمرة الثانية أمس.
وقال جيش الإحتلال إن جندي احتياط قتل في اشتباك مع عناصر حزب الله على الحدود اللبنانية.
وكان قد أعلن أيضا في وقت سابق من أمس مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في المعارك الدائرة مع حزب الله على الحدود مع لبنان.
ووفق مراقبين، يتكتم الاحتلال على الخسائر البشرية والمادية جراء المواجهات العسكرية مع حزب الله ومعاركها البرية في قطاع غزة، ويمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، ويحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.
وبالتوازي مع ذلك استمر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق عدة من لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 10 من رجال الإطفاء في ضربة للاحتلال على مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل.
وبذلك يتخطى عدد المسعفين وعمال الإنقاذ الذين استشهدوا منذ بدء التصعيد بين حزب الله والاحتلال عتبة 115 عنصرا.
من جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 6 استشهدوا بينهم 3 أطفال سقطوا جراء غارة إسرائيلية على القماطية بجبل لبنان الليلة الماضية.
في المقابل، قال حزب الله إنه هاجم مناطق شمال حيفا في الكيان المحتل بوابل من الصواريخ، في ثاني هجوم أمس بعد أن أمطرت صواريخ الحزب المدينة الساحلية في الساعات الأولى من صباح أمس بلغ عددها 85 صاروخا.
وجاء في بيان الحزب أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية للاحتلال الإسرائيلي للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية... مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة".
وفي ساعات صباح أمس الأولى قصف حزب الله بالصواريخ مواقع عسكرية في كل من حيفا وطبريا، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بجروح.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن الحزب أنه قصف تجمعا لآليات وأفراد قوات الاحتلال خلف موقع جل العلام ومستوطنتي كرمئيل وكفر فراديم برشقات صاروخية.
كما أعلن أن قواته قصفت تجمعا لقوات الاحتلال خلف بوابة بلدة رميش برشقة صاروخية.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن صاروخا سقط في الجليل الغربي ملحقا أضرارا جسيمة بعدد من السيارات ببلدة كفار فرديم دون تسجيل إصابات بشرية.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تمّ رصد إطلاق نحو 35 صاروخا من لبنان باتجاه منطقة كرمئيل وكفار فراديم في الدفعة الأخيرة، بينما أفادت صحفية "يسرائيل اليوم" بسقوط 3 صواريخ على الأقل أطلقت من لبنان في كفار فراديم بالجليل الغربي.
وأعلن مستشفى رمبام في الكيان استقبال 6 إصابات جراء سقوط صواريخ في حيفا، وقال حزب الله اللبناني "قصفنا بصواريخ "فادي 1 قاعدة الكرمل جنوب حيفا دفاعا عن لبنان وشعبه".
كما قال جيش الاحتلال إن 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه حيفا، وفشلت الدفاعات في اعتراضها، في حين أعلنت هيئة البث العبرية إصابة شخصين بجروح بين متوسطة وخطيرة في طبريا جراء إطلاق الصواريخ باتجاه المدينة.
وذكرت القناة 12 العبرية أنه تم تعطيل الدراسة وتحول التعليم نحو نظام التعليم عن بعد في بعض مدارس المدينة عقب سقوط الصواريخ.
من ناحية أخرى، استهدفت غارات للاحتلال الضاحية الجنوبية لبيروت، وقد تصاعدت ألسنة اللهب والدخان من المنطقة المستهدفة بقصف عنيف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، كما سُمع دوي انفجارات متتالية أعقبت القصف.
وقال جيش الإحتلال إن سلاح الجو وبتوجيه استخباراتي قام بمهاجمة وقصف مقر استخبارات لحزب الله في بيروت، كما قال إنه هاجم أهدافا ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في العاصمة بيروت ومناطق أخرى في لبنان.
ومنذ 23 الشهر الماضي، وسع الاحتلال نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ تشرين الأول 7 (أكتوبر) 2023 لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.-(وكالات)
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