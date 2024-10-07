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مقتل جنديين للاحتلال.. وحزب الله يقصف مدنا في الكيان بينها حيفا

10/7/2024 11:38:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - فيما أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل اثنين من جنوده في اشتباكات مع حزب الله، طالب سكان 25 بلدة وقرية بجنوب لبنان مغادرتها فورا والتوجه إلى شمال نهر الأولي.
من جهته أعلن حزب الله أنه قصف حيفا للمرة الثانية أمس.
وقال جيش الإحتلال إن جندي احتياط قتل في اشتباك مع عناصر حزب الله على الحدود اللبنانية.
وكان قد أعلن أيضا في وقت سابق من أمس مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في المعارك الدائرة مع حزب الله على الحدود مع لبنان.
ووفق مراقبين، يتكتم الاحتلال على الخسائر البشرية والمادية جراء المواجهات العسكرية مع حزب الله ومعاركها البرية في قطاع غزة، ويمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، ويحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.
وبالتوازي مع ذلك استمر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق عدة من لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 10 من رجال الإطفاء في ضربة للاحتلال على مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل.
وبذلك يتخطى عدد المسعفين وعمال الإنقاذ الذين استشهدوا منذ بدء التصعيد بين حزب الله والاحتلال عتبة 115 عنصرا.
من جهتها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 6 استشهدوا بينهم 3 أطفال سقطوا جراء غارة إسرائيلية على القماطية بجبل لبنان الليلة الماضية.
في المقابل، قال حزب الله إنه هاجم مناطق شمال حيفا في الكيان المحتل بوابل من الصواريخ، في ثاني هجوم أمس بعد أن أمطرت صواريخ الحزب المدينة الساحلية في الساعات الأولى من صباح أمس بلغ عددها 85 صاروخا.
وجاء في بيان الحزب أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على الاستباحة الهمجية للاحتلال الإسرائيلي للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية... مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة".
وفي ساعات صباح أمس الأولى قصف حزب الله بالصواريخ مواقع عسكرية في كل من حيفا وطبريا، مما أدى إلى إصابة 10 أشخاص بجروح.
وفي وقت سابق من يوم أمس، أعلن الحزب أنه قصف تجمعا لآليات وأفراد قوات الاحتلال خلف موقع جل العلام ومستوطنتي كرمئيل وكفر فراديم برشقات صاروخية.
كما أعلن أن قواته قصفت تجمعا لقوات الاحتلال خلف بوابة بلدة رميش برشقة صاروخية.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال إن صاروخا سقط في الجليل الغربي ملحقا أضرارا جسيمة بعدد من السيارات ببلدة كفار فرديم دون تسجيل إصابات بشرية.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه تمّ رصد إطلاق نحو 35 صاروخا من لبنان باتجاه منطقة كرمئيل وكفار فراديم في الدفعة الأخيرة، بينما أفادت صحفية "يسرائيل اليوم" بسقوط 3 صواريخ على الأقل أطلقت من لبنان في كفار فراديم بالجليل الغربي.
وأعلن مستشفى رمبام في الكيان استقبال 6 إصابات جراء سقوط صواريخ في حيفا، وقال حزب الله اللبناني "قصفنا بصواريخ "فادي 1 قاعدة الكرمل جنوب حيفا دفاعا عن لبنان وشعبه".
كما قال جيش الاحتلال إن 5 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه حيفا، وفشلت الدفاعات في اعتراضها، في حين أعلنت هيئة البث العبرية إصابة شخصين بجروح بين متوسطة وخطيرة في طبريا جراء إطلاق الصواريخ باتجاه المدينة.
وذكرت القناة 12 العبرية أنه تم تعطيل الدراسة وتحول التعليم نحو نظام التعليم عن بعد في بعض مدارس المدينة عقب سقوط الصواريخ.
من ناحية أخرى، استهدفت غارات للاحتلال الضاحية الجنوبية لبيروت، وقد تصاعدت ألسنة اللهب والدخان من المنطقة المستهدفة بقصف عنيف من الطائرات الحربية الإسرائيلية، كما سُمع دوي انفجارات متتالية أعقبت القصف.
وقال جيش الإحتلال إن سلاح الجو وبتوجيه استخباراتي قام بمهاجمة وقصف مقر استخبارات لحزب الله في بيروت، كما قال إنه هاجم أهدافا ومستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في العاصمة بيروت ومناطق أخرى في لبنان.
ومنذ 23 الشهر الماضي، وسع الاحتلال نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ تشرين الأول 7 (أكتوبر) 2023 لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.-(وكالات)

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