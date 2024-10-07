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نتنياهو ينسف جهود التهدئة بغزة ويجر المنطقة لحرب إقليمية

10/7/2024 11:38:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى تم نسفها؛ إذ لم يلبث وفد الاحتلال في القاهرة إلا ساعات قليلة حتى غادرها بسبب خلافه مع رئيس حكومته، "بنيامين نتنياهو"، الذي أكد تمسكه بشروطه والتي من شأنها أن تنسف أي محاولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتهدئة، في ظل مساعيه لجر المنطقة إلى حرب إقليمية.
وبينما كان الوفد الذي أرسله "نتنياهو" للقاهرة للتفاوض حول "صفقة" تبادل الأسرى بعد جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشهيد إسماعيل هنية، فقد جدد "نتنياهو" تمسكه بالسيطرة على محور فيلادلفيا، جنوبي القطاع، وهو الأمر المرفوض فلسطينياً ومصرياً، مما أدى لوقف المفاوضات مجدداً.
وزعم "نتنياهو" أن تمسكه بالشروط الأساسية ينطلق من مغزى الحفاظ على الأمن القومي الصهيوني، مثل رفض إبعاد جيش الاحتلال عن المحور خلال أي مفاوضات مقبلة مع "حماس"، وإعادة أسرى الاحتلال لدى المقاومة من قطاع غزة، ومنع عودة عناصر المقاومة إلى شمالي القطاع، وفق التصريح الصادر عن مكتبه.
وطبقاً لصحيفة "يسرائيل هايوم"، بالكيان المحتل، فإن "نتنياهو" شدد على أن من يطالب بعكس ما يتطلبه الأمن القومي الصهيوني فإنه يضر بالكيان المحتل ويعرضه للخطر ويقدم الاستسلام لحركة "حماس"، على حد قوله.
وقد أثار موقف "نتنياهو" الأخير موجة سخط بعض الأوساط السياسية والأمنية بالكيان المًحتل، التي اعتبرت، وفق وسائل إعلام الاحتلال، أن إبرام صفقة تبادل مع حركة "حماس" سيمنع اندلاع حرب إقليمية، إلا أن "نتنياهو" لا يريد تقديم تنازلات ولا يرغب في حدوث الصفقة، بحسب ما ورد عنها.
ونقلت "القناة 13" الصهيونية عن مصدر أمني لم تسمه بأن "نتنياهو" اتخذ قراراً بالتخلي عن الأسرى رغم رغبة كل الأطراف في إبرام صفقة التبادل، وفق زعمها، معتبراً أنه يواصل تأخير التوصل إليها لأسباب سياسية فقط.
يأتي ذلك في ظل ترقب الاحتلال من رد عسكري من إيران وحزب الله على الكيان المُحتل بعد جريمة اغتيال الأخير للقائد الشهيد هنية في طهران فجر الأربعاء الماضي، وتبنيها اغتيال القيادي البارز بحزب الله فؤاد شكر في بيروت مساء الثلاثاء الماضي.
وقد أعلن الاحتلال حالة الاستنفار والتأهب الأمني في أعلى درجاته القصوى، بالتزامن مع تشديد اجراءاته العسكرية داخل فلسطين المحتلة عام 1948 وفي الضفة الغربية، في أعقاب عملية الطعن الفلسطينية التي نُفذت في مدينة حولون قرب "تل أبيب" (تل الربيع)، أمس، وأدت إلى مقتل مستوطنين اثنين وإصابة 3 آخرون.
وأعلنت شرطة الاحتلال أن منفذ عملية الطعن في حولون، التي باركتها الفصائل الفلسطينية، هو الشاب الفلسطيني عمار عودة (35 عاماً)، من سكان مدينة سلفيت في الضفة الغربية.
وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن الشهيد عودة نفذ العملية في ثلاثة مواقع مختلفة بمسافة 500 متر، وخلال تنقله من موقع آخر واجه شرطي الاحتلال الذي قام بإطلاق النار.
من جانبها، قالت حركة "حماس" إن عملية الطعن رد طبيعي على جرائم الاحتلال الفاشي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، من حرب إبادة وحشية في قطاع غزة ضد المدنيين العزل، وانتهاكات متصاعدة وخطيرة في الضفة الغربية.
كما تأتي عملية "حولون"، وفق تصريح "حماس" أمس، في ظل "الخطوات الإجرامية الحمقاء من حكومة المتطرفين الصهاينة، وإيغالها في دماء الشعب الفلسطيني وقياداته ورموزه عبر الاغتيال الجبان لقائد حركة حماس الشهيد إسماعيل هنية".
ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، إلى مواصلة تصعيد الانتفاضة في وجه جيش الاحتلال ومستوطنيه الفاشيين، في كل مكان من الأرض الفلسطينية.
وأكدت "حماس" أن جرائم الاحتلال المتواصلة، والانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية التي تُرتكب أمام سمع وبصر العالم، لن تبقى دون عقاب، حيث سيواصل الشعب الفلسطيني طريق المقاومة والتصدي للعدوان.
وشددت حركة "حماس" على أن "الشباب الثائر سيجد طريقة لإيلام العدو الصهيوني المتغطرس، وتدفيعه ثمن جرائمه بحث الشعب والأرض والمقدسات، على طريق كسر الاحتلال واستعادة الحقوق الوطنية المشروعة وتقرير المصير".
وبالمثل؛ أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" أن العملية في حولون تأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على جرائم الكيان الصهيوني واستمرار حرب الإبادة والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وليس آخرها قصف خيم النازحين داخل المشافي في قطاع غزة.
واعتبرت أن التصريحات العنصرية التي ينضح بها الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، "ايتمار بن غفير"، ضد أصحاب الأرض، وحصار العدو لمدينة سلفيت كعقاب جماعي، هي جزء من عقلية العصابات الإجرامية التي تأسس عليها الكيان المُحتل.
من جانبه، أكد الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، سليم البرديني، ضرورة وقف عدوان الاحتلال وإنهاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال البرديني، في تصريح له أمس، إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (2735)، بوقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، بما يعني الاستمرار بعدوان الاحتلال على غزة ودعم وإسناد الإبادة الجماعية بقرار من الإدارة الأميركية.
وأضاف إن سلطات الاحتلال تقوم بعملية تطهير عرقي للفلسطينيين، حيث يشمل عدوانها مختلف محافظات الضفة الغربية ومخيماتها، وتأمين الحماية لاعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني، وزيادة اقتحام المسجد الأقصى المبارك بهدف تهويده والسيطرة عليه.
وقال إن هدف "نتنياهو" تهجير الشعب الفلسطيني وهو مخطط لن ينجح، داعياً إلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية والتوافق الوطني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
من جانبه، دان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، قصف الاحتلال خيم النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وشدد فتوح على أن قصف المستشفيات ومدارس الإيواء المكتظة بالمدنيين والنازحين، تكرار لجرائم الحرب والمجازر الدموية الرهيبة التي تعكس إرهاب حكومة اليمين المتطرفة، في ظل استسلام المجتمع الدولي ومؤسساته لإرهاب وعدوان الاحتلال الفاشي.

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