نتنياهو ينسف جهود التهدئة بغزة ويجر المنطقة لحرب إقليمية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين
عمان - جولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى تم نسفها؛ إذ لم يلبث وفد الاحتلال في القاهرة إلا ساعات قليلة حتى غادرها بسبب خلافه مع رئيس حكومته، "بنيامين نتنياهو"، الذي أكد تمسكه بشروطه والتي من شأنها أن تنسف أي محاولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والتهدئة، في ظل مساعيه لجر المنطقة إلى حرب إقليمية.
وبينما كان الوفد الذي أرسله "نتنياهو" للقاهرة للتفاوض حول "صفقة" تبادل الأسرى بعد جريمة اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الشهيد إسماعيل هنية، فقد جدد "نتنياهو" تمسكه بالسيطرة على محور فيلادلفيا، جنوبي القطاع، وهو الأمر المرفوض فلسطينياً ومصرياً، مما أدى لوقف المفاوضات مجدداً.
وزعم "نتنياهو" أن تمسكه بالشروط الأساسية ينطلق من مغزى الحفاظ على الأمن القومي الصهيوني، مثل رفض إبعاد جيش الاحتلال عن المحور خلال أي مفاوضات مقبلة مع "حماس"، وإعادة أسرى الاحتلال لدى المقاومة من قطاع غزة، ومنع عودة عناصر المقاومة إلى شمالي القطاع، وفق التصريح الصادر عن مكتبه.
وطبقاً لصحيفة "يسرائيل هايوم"، بالكيان المحتل، فإن "نتنياهو" شدد على أن من يطالب بعكس ما يتطلبه الأمن القومي الصهيوني فإنه يضر بالكيان المحتل ويعرضه للخطر ويقدم الاستسلام لحركة "حماس"، على حد قوله.
وقد أثار موقف "نتنياهو" الأخير موجة سخط بعض الأوساط السياسية والأمنية بالكيان المًحتل، التي اعتبرت، وفق وسائل إعلام الاحتلال، أن إبرام صفقة تبادل مع حركة "حماس" سيمنع اندلاع حرب إقليمية، إلا أن "نتنياهو" لا يريد تقديم تنازلات ولا يرغب في حدوث الصفقة، بحسب ما ورد عنها.
ونقلت "القناة 13" الصهيونية عن مصدر أمني لم تسمه بأن "نتنياهو" اتخذ قراراً بالتخلي عن الأسرى رغم رغبة كل الأطراف في إبرام صفقة التبادل، وفق زعمها، معتبراً أنه يواصل تأخير التوصل إليها لأسباب سياسية فقط.
يأتي ذلك في ظل ترقب الاحتلال من رد عسكري من إيران وحزب الله على الكيان المُحتل بعد جريمة اغتيال الأخير للقائد الشهيد هنية في طهران فجر الأربعاء الماضي، وتبنيها اغتيال القيادي البارز بحزب الله فؤاد شكر في بيروت مساء الثلاثاء الماضي.
وقد أعلن الاحتلال حالة الاستنفار والتأهب الأمني في أعلى درجاته القصوى، بالتزامن مع تشديد اجراءاته العسكرية داخل فلسطين المحتلة عام 1948 وفي الضفة الغربية، في أعقاب عملية الطعن الفلسطينية التي نُفذت في مدينة حولون قرب "تل أبيب" (تل الربيع)، أمس، وأدت إلى مقتل مستوطنين اثنين وإصابة 3 آخرون.
وأعلنت شرطة الاحتلال أن منفذ عملية الطعن في حولون، التي باركتها الفصائل الفلسطينية، هو الشاب الفلسطيني عمار عودة (35 عاماً)، من سكان مدينة سلفيت في الضفة الغربية.
وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فإن الشهيد عودة نفذ العملية في ثلاثة مواقع مختلفة بمسافة 500 متر، وخلال تنقله من موقع آخر واجه شرطي الاحتلال الذي قام بإطلاق النار.
من جانبها، قالت حركة "حماس" إن عملية الطعن رد طبيعي على جرائم الاحتلال الفاشي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، من حرب إبادة وحشية في قطاع غزة ضد المدنيين العزل، وانتهاكات متصاعدة وخطيرة في الضفة الغربية.
كما تأتي عملية "حولون"، وفق تصريح "حماس" أمس، في ظل "الخطوات الإجرامية الحمقاء من حكومة المتطرفين الصهاينة، وإيغالها في دماء الشعب الفلسطيني وقياداته ورموزه عبر الاغتيال الجبان لقائد حركة حماس الشهيد إسماعيل هنية".
ودعت الحركة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، إلى مواصلة تصعيد الانتفاضة في وجه جيش الاحتلال ومستوطنيه الفاشيين، في كل مكان من الأرض الفلسطينية.
وأكدت "حماس" أن جرائم الاحتلال المتواصلة، والانتهاكات الفاضحة للقوانين الدولية التي تُرتكب أمام سمع وبصر العالم، لن تبقى دون عقاب، حيث سيواصل الشعب الفلسطيني طريق المقاومة والتصدي للعدوان.
وشددت حركة "حماس" على أن "الشباب الثائر سيجد طريقة لإيلام العدو الصهيوني المتغطرس، وتدفيعه ثمن جرائمه بحث الشعب والأرض والمقدسات، على طريق كسر الاحتلال واستعادة الحقوق الوطنية المشروعة وتقرير المصير".
وبالمثل؛ أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" أن العملية في حولون تأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على جرائم الكيان الصهيوني واستمرار حرب الإبادة والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وليس آخرها قصف خيم النازحين داخل المشافي في قطاع غزة.
واعتبرت أن التصريحات العنصرية التي ينضح بها الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، "ايتمار بن غفير"، ضد أصحاب الأرض، وحصار العدو لمدينة سلفيت كعقاب جماعي، هي جزء من عقلية العصابات الإجرامية التي تأسس عليها الكيان المُحتل.
من جانبه، أكد الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية، سليم البرديني، ضرورة وقف عدوان الاحتلال وإنهاء الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال البرديني، في تصريح له أمس، إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (2735)، بوقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، بما يعني الاستمرار بعدوان الاحتلال على غزة ودعم وإسناد الإبادة الجماعية بقرار من الإدارة الأميركية.
وأضاف إن سلطات الاحتلال تقوم بعملية تطهير عرقي للفلسطينيين، حيث يشمل عدوانها مختلف محافظات الضفة الغربية ومخيماتها، وتأمين الحماية لاعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني، وزيادة اقتحام المسجد الأقصى المبارك بهدف تهويده والسيطرة عليه.
وقال إن هدف "نتنياهو" تهجير الشعب الفلسطيني وهو مخطط لن ينجح، داعياً إلى تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية والتوافق الوطني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
من جانبه، دان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، قصف الاحتلال خيم النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وشدد فتوح على أن قصف المستشفيات ومدارس الإيواء المكتظة بالمدنيين والنازحين، تكرار لجرائم الحرب والمجازر الدموية الرهيبة التي تعكس إرهاب حكومة اليمين المتطرفة، في ظل استسلام المجتمع الدولي ومؤسساته لإرهاب وعدوان الاحتلال الفاشي.
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