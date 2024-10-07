الاحتلال يعلن قصف مقرات تابعة لقيادة استخبارات حزب الله
التاريخ
10/7/2024 11:38:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم مقرات تابعة لقيادة استخبارات حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.
وأردف "هاجمنا أكثر من 70 هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان وقصفنا
مواقع ومرافق أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع".
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