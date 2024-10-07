Tuesday, 08 October 2024 07:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعلن قصف مقرات تابعة لقيادة استخبارات حزب الله

10/7/2024 11:38:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن سلاح الجو هاجم مقرات تابعة لقيادة استخبارات حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية.


وأردف "هاجمنا أكثر من 70 هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان وقصفنا مواقع ومرافق أسلحة وبنى تحتية تابعة لحزب الله في البقاع".

MENAFN07102024000072011014ID1108755733

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث