تونس: فوز قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فاز الرئيس قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، بحصوله على نسبة 90,69 بالمئة من الأصوات منذ الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد.
وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات، موضحة أن النسبة العامة للتصويت في الداخل والخارج بلغت 28,8 بالمئة، وحصل فيها الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد على مليونين و438 ألفا و954 صوتا بنسبة 90,69 بالمئة من الأصوات مقابل 7,35 بالمئة لمنافسه عياشي الزمال و1,97 بالمئة لزهير المغزاوي.-(بترا)
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