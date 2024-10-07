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تونس: فوز قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية

10/7/2024 11:38:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فاز الرئيس قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، بحصوله على نسبة 90,69 بالمئة من الأصوات منذ الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد.


وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات، موضحة أن النسبة العامة للتصويت في الداخل والخارج بلغت 28,8 بالمئة، وحصل فيها الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد على مليونين و438 ألفا و954 صوتا بنسبة 90,69 بالمئة من الأصوات مقابل 7,35 بالمئة لمنافسه عياشي الزمال و1,97 بالمئة لزهير المغزاوي.-(بترا)

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