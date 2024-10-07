تونس: فوز قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات، موضحة أن النسبة العامة للتصويت في الداخل والخارج بلغت 28,8 بالمئة، وحصل فيها الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد على مليونين و438 ألفا و954 صوتا بنسبة 90,69 بالمئة من الأصوات مقابل 7,35 بالمئة لمنافسه عياشي الزمال و1,97 بالمئة لزهير المغزاوي.-(بترا)

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