هجوم بصواريخ حزب الله على وحدة استخبارات عسكرية إسرائيلية

هجوم بصواريخ حزب الله على وحدة استخبارات عسكرية إسرائيلية
التاريخ
10/7/2024 11:38:41 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله
اللبناني، أن مقاتليه نفّذوا مساء الاثنين، "عملية إطلاق صلية صاروخية على
قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 التي تقع في ضواحي تل أبيب".
وأكد الحزب أن ذلك
يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة،
ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر ورداً على استهداف المدنيين
والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني".
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