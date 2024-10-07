13 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف الاحتلال مناطق في غزة

MENAFN - Alghad Newspaper)وأفادت وكالة "وفا" بأن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال جارية لانتشال المزيد من الضحايا من تحت الأنقاض.

كما استشهد 3 مواطنين وجرح آخرون عقب إسرائيلي على خيام للنازحين في شارع السكة بمخيم البريج، وسط قطاع غزة، نقلوا إلى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع.



وفي سياق متصل، ارتقت شهيدة جديدة وأُصيب آخرون في قصف استهدف مسجداً في منطقة خربة العدس، شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.



ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41,909 مواطنين فلسطينيين وإصابة 97,303 آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، علما أن الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول إلى جميع المناطق المتضررة.



وتستمر هجمات الاحتلال بمفاقمة الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر، وسط مطالبات دولية بوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين الأبرياء.