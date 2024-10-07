13 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف الاحتلال مناطق في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في تصعيد جديد ضمن حرب
الإبادة المستمرة على قطاع غزة، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في بلوك
3 بمخيّم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين فلسطينيين وإصابة 25
آخرين بجروح متفاوتة.
وأفادت وكالة
"وفا" بأن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال جارية لانتشال المزيد من
الضحايا من تحت الأنقاض.
كما استشهد 3 مواطنين وجرح آخرون عقب قصف إسرائيلي على خيام للنازحين في شارع السكة بمخيم البريج، وسط قطاع غزة، نقلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وفي سياق متصل، ارتقت
شهيدة جديدة وأُصيب آخرون في قصف استهدف مسجداً في منطقة خربة العدس، شمال مدينة
رفح، جنوب القطاع.
ومنذ السابع من
أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة من البر والبحر
والجو، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد 41,909 مواطنين فلسطينيين وإصابة 97,303
آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، علما أن الأعداد مرشحة للارتفاع في ظل
وجود آلاف المفقودين تحت الأنقاض، فيما تواجه فرق الإنقاذ صعوبات هائلة في الوصول
إلى جميع المناطق المتضررة.
وتستمر هجمات الاحتلال
بمفاقمة الأزمة الإنسانية في القطاع المحاصر، وسط مطالبات دولية بوقف فوري لإطلاق
النار وحماية المدنيين الأبرياء.
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