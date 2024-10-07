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حزب الله: حققنا إصابات مباشرة في صفوف جيش الاحتلال

10/7/2024 11:38:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن حزب الله اللبناني تفاصيل عدد من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة" يوم الاثنين.
يأتي ذلك "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه".

وأكد الحزب أن العمليات التي نفذها حققت إصابات مباشرة، وذلك وفقًا للآتي:

"1- الساعة 00:05 استهداف قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة الشمالية) غرب طبريا بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

2- الساعة 02:30 استهداف تجمع لآليات وأفراد قوات العدو الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

3- الساعة 06:55 استهداف مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

4- الساعة 07:15 استهداف تجمعًا لقوات العدو في حديقة مارون الراس بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

5- الساعة 09:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي خلف بوابة بلدة رميش بِصلية صاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

6- الساعة 09:10 استهداف مستعمرة كفر فراديم بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

7- الساعة 12:40 استهداف مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

8- الساعة 12:40 استهداف مستعمرة كرمئيل بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

9- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي على مرتفع القلع في بلدة بليدا بِرشقةٍ صاروخية وقذائف المدفعية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

10- الساعة 16:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في بيت هلل بِصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

11- الساعة 17:10 استهداف مجموعة من الكريات شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

12- الساعة 18:00 استهداف انتشار لقوات العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بِصلية صاروخية وأصابوه إصابةً دقيقة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.

13- في إطار سلسلة عمليات خيبر ورداً على إستهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء لبيك يا نصر الله، نفّذت المقاومة الإسلامية عملية إطلاق صلية صاروخية على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية 8200 التي تقع في ‏ضواحي تل أبيب، إن المقاومة الإسلامية ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه الابي المظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها لردع العدو عن غطرسته وعدوانه، والله على كل شيء قدير، إنه نعم المولى ونعم النصير".

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