حزب الله: حققنا إصابات مباشرة في صفوف جيش الاحتلال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن حزب الله
اللبناني تفاصيل عدد من "عمليات التصدي لمحاولات تقدّم العدو الإسرائيلي عند
الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عددًا من العمليات ضد مواقع وقواعد وانتشار جيش
العدو الإسرائيلي ومستوطنات في شمال فلسطين المحتلة" يوم الاثنين.
يأتي ذلك "دعمًا
للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة،
ودفاعًا عن لبنان وشعبه".
وأكد الحزب أن
العمليات التي نفذها حققت إصابات مباشرة، وذلك وفقًا للآتي:
"1- الساعة 00:05 استهداف قاعدة نيمرا (إحدى القواعد الرئيسية في المنطقة
الشمالية) غرب طبريا بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن
والقرى والمدنيين.
2- الساعة 02:30 استهداف تجمع لآليات وأفراد
قوات العدو الإسرائيلي خلف موقع جل العلام بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة
الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
3- الساعة 06:55 استهداف مستعمرة كرمئيل بصلية
صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
4- الساعة 07:15 استهداف تجمعًا لقوات العدو في
حديقة مارون الراس بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن
والقرى والمدنيين.
5- الساعة 09:00 استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي خلف بوابة بلدة
رميش بِصلية صاروخية وحققوا فيه إصابةً مباشرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
6- الساعة 09:10 استهداف مستعمرة كفر فراديم
بصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
7- الساعة 12:40 استهداف مجموعة من الكريات
شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية
للمدن والقرى والمدنيين.
8- الساعة 12:40 استهداف مستعمرة كرمئيل بصلية
صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
9- الساعة 15:00 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي على مرتفع القلع في بلدة بليدا بِرشقةٍ صاروخية وقذائف المدفعية، كردٍ
على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
10- الساعة 16:00 استهداف تجمع لقوات العدو
الإسرائيلي في بيت هلل بِصلية صاروخية، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية
للمدن والقرى والمدنيين.
11- الساعة 17:10 استهداف مجموعة من الكريات
شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية كبيرة، كردٍ على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية
للمدن والقرى والمدنيين.
12- الساعة 18:00 استهداف انتشار لقوات العدو الإسرائيلي
في تلة الطيحات بِصلية صاروخية وأصابوه إصابةً دقيقة، كردٍ على الاستباحة الهمجية
الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين.
13- في إطار سلسلة عمليات خيبر ورداً على
إستهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني وبنداء لبيك يا نصر الله،
نفّذت المقاومة الإسلامية عملية إطلاق صلية صاروخية على قاعدة غليلوت التابعة
لوحدة الإستخبارات العسكرية 8200 التي تقع في ضواحي تل أبيب، إن المقاومة
الإسلامية ستبقى جاهزة للدفاع عن لبنان وشعبه الابي المظلوم ولن تتوانى عن القيام
بواجبها لردع العدو عن غطرسته وعدوانه، والله على كل شيء قدير، إنه نعم المولى
ونعم النصير".
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