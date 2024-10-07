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حزب الله يقصف تجمعات لقوات الاحتلال بصليات صاروخية

10/7/2024 11:38:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قصف مقاتلو حزب الله اللبناني، فجر اليوم الثلاثاء، تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة "شلومي"، وفي محيط موقع المرج، بصلية ‏صاروخية.‏
وبحسب بيان صادر عن الحزب، فإن ذلك يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه".

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