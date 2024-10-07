حزب الله يقصف تجمعات لقوات الاحتلال بصليات صاروخية
التاريخ
10/7/2024 11:38:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قصف مقاتلو حزب الله
اللبناني، فجر اليوم الثلاثاء، تجمعًا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة "شلومي"،
وفي محيط موقع المرج، بصلية صاروخية.
وبحسب بيان صادر عن
الحزب، فإن ذلك يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً
لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه".
MENAFN07102024000072011014ID1108755727
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.