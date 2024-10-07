هاريس: لا بد لحرب غزة أن تنتهي

هاريس: لا بد لحرب غزة أن تنتهي
التاريخ
10/7/2024 11:38:22 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت نائب الرئيس
الأميركي كامالا هاريس إن لـ"إسرائيل" الحق في الدفاع عن نفسها،
والطريقة التي تحقق بها ذلك مهمة للغاية.
وأضافت في مقابلة
تلفزيوينة، أن عددا كبيرا للغاية من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة، ولا بد أن
تنتهي هذه الحرب.
وأكدت هاريس: "لن
نتوقف عن متابعة ما هو ضروري كي نوضح موقفنا بشأن الحاجة إلى إنهاء هذه الحرب".
MENAFN07102024000072011014ID1108755726
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.