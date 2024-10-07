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هاريس: لا بد لحرب غزة أن تنتهي

10/7/2024 11:38:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت نائب الرئيس الأميركي كامالا هاريس إن لـ"إسرائيل" الحق في الدفاع عن نفسها، والطريقة التي تحقق بها ذلك مهمة للغاية.
وأضافت في مقابلة تلفزيوينة، أن عددا كبيرا للغاية من الفلسطينيين الأبرياء قتلوا في غزة، ولا بد أن تنتهي هذه الحرب.

وأكدت هاريس: "لن نتوقف عن متابعة ما هو ضروري كي نوضح موقفنا بشأن الحاجة إلى إنهاء هذه الحرب".

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