أردوغان: إسرائيل ستدفع الثمن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان أن "إسرائيل ستدفع عاجلا أم آجلا ثمن الإبادة الجماعية التي
تواصل ارتكابها منذ عام" في قطاع غزة.
وقال في منشور عبر
منصة إكس، الاثنين، إن "إسرائيل" قتلت بوحشية نحو 50 ألف طفل وامرأة في
غزة "كانوا على قيد الحياة قبل 365 يوما".
وتابع أردوغان: "المستشفيات
ودور العبادة لمختلف الأديان والمدارس في غزة لم تعد قائمة. العديد من الصحفيين
وممثلي منظمات المجتمع المدني وسفراء السلام لم يعودوا بيننا".
وتابع: "الموت لا
ينحصر بالنساء والأطفال والرضع والمدنيين الأبرياء في غزة وفلسطين وحاليا في
لبنان، بل في الوقت نفسه مات أيضا النظام الدولي والإنسانية والمؤسسات التي كان
يُنتظر منها خدمة الإنسانية".
وأوضح أن "ما
قُتل أمام أعين العالم على الهواء مباشرة لمدة عام كامل هو في الواقع الإنسانية
بأسرها، وجميع آمال البشرية في المستقبل".
وأشار أردوغان إلى أنه
يستذكر بحزن اليوم عشرات الآلاف من البشر الذين قتلتهم الحكومة الإسرائيلية منذ 7
أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأردف: "أتقدم
بتعازي القلبية لإخوتي وأخواتي المجروحة أفئدتهم من غزة وفلسطين ولبنان الذين
فقدوا أزواجهم وأطفالهم وأسرهم".
وشدد الرئيس التركي
على ضرورة أن تنتهي سياسة الاحتلال والإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ سنين طويلة.
واستطرد: "يجب
ألا ننسى أن إسرائيل ستدفع عاجلا أم آجلا ثمن الإبادة الجماعية التي تواصل
ارتكابها منذ عام".
ولفت إلى أنه مثلما تم
إيقاف هتلر عبر تحالف مشترك للبشرية سيتم إيقاف نتنياهو وشبكته الإجرامية بالطريقة
ذاتها.
وأضاف أن "عالما
لا تجري فيه المساءلة عن الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة، لن ينعم بالسلام.
تركيا ستواصل الوقوف ضد الحكومة الإسرائيلية مهما كلف الثمن وستواصل دعوة العالم
إلى هذا الموقف المشرف".
ومرّ عام على بدء الاحتلال
منذ 7 أكتوبر 2023، بدعم أميركي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت حتى اليوم عن
أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل
ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل "دولة
الاحتلال الاسرائيلي" حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها
فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة
الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
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