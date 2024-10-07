ترامب: 7 أكتوبر كان هجوما على الإنسانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس الأميركي
السابق، المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، إن "السابع من أكتوبر لم يكن
الأكثر دموية للشعب اليهودي منذ الهولوكوست فحسب بل كان هجوما على
الإنسانية"، على حد تعبيره.
وأضاف ترامب:
"سأدعم حق إسرائيل في النصر خلال حربها ضد الإرهاب ولن أسمح بمحرقة أخرى ضد
الشعب اليهودي".
ومرّ عام على بدء الاحتلال
منذ 7 أكتوبر 2023، بدعم أميركي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت حتى اليوم عن
أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل
ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل "دولة
الاحتلال الاسرائيلي" حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها
فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة
الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.
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