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ترامب: 7 أكتوبر كان هجوما على الإنسانية

10/7/2024 11:38:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي السابق، المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، إن "السابع من أكتوبر لم يكن الأكثر دموية للشعب اليهودي منذ الهولوكوست فحسب بل كان هجوما على الإنسانية"، على حد تعبيره.
وأضاف ترامب: "سأدعم حق إسرائيل في النصر خلال حربها ضد الإرهاب ولن أسمح بمحرقة أخرى ضد الشعب اليهودي".

ومرّ عام على بدء الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، بدعم أميركي، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت حتى اليوم عن أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطيني، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

وتواصل "دولة الاحتلال الاسرائيلي" حرب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال "الإبادة الجماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

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