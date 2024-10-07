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جيش الاحتلال يشن حملة اقتحامات واسعة بالضفة

10/7/2024 11:38:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شن جيش الاحتلال الإسرائيلي ليلة الاثنين/ الثلاثاء، حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات دهم للمنازل واحتجاز وتحقيق ميداني.
واقتحمت قوات إسرائيلية، قرية مردا شمال سلفيت، واحتجزت عشرات الشبان الفلسطينيين، وأخضعتهم للتحقيق الميداني.

وقال شهود عيان إنه تمت مداهمة القرية بآليات عسكرية عدة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال المنازل واحتجزت عددا من المواطنين، بينهم أطفال، وأخضعتهم لتحقيق ميداني.

ونقلا عن موقع "الجزيرة نت"، أضاف شهود عيان أن جنود الاحتلال حولوا أحد المنازل لثكنة عسكرية، وتعمدوا شتم الشبان وإهانتهم وضرب بعضهم خلال التحقيق الميداني.

وفي أريحا، شرقي الضفة، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيمي عقبة جبر وعين السلطان للاجئين، وشرع جنوده بتفتيش عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما فتشت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من المنازل في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال وفتشت منازل عدة تعود ملكيتها لعائلة أبو تركي، وعبثت بمحتوياتها.

كما نصب جيش الاحتلال حواجز عسكرية عند جميع مداخل الخليل وبلداتها، وفتش مركبات المارّين وأعاق مرورهم ودقق في بطاقاتهم الشخصية.

وبموازاة حرب الإبادة على قطاع غزة، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية؛ بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن 744 شهيدا ونحو 6200 جريح.

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