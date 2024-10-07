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واشنطن تحث إسرائيل على تجنب استهداف مطار بيروت

10/7/2024 11:38:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حثت الولايات المتحدة "إسرائيل"، الاثنين، على عدم شن أي هجوم على مطار بيروت أو الطرق المؤدية إليه، في وقت يوجه فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق لبنانية عدة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي "نعتبر أنه من الأهمية بمكان ليس فقط أن يبقى المطار مفتوحا، بل أن تظل الطرق المؤدية إليه مفتوحة أيضا"، وذلك من أجل تمكين الراغبين بمغادرة لبنان من رعايا أميركيين ورعايا دول أخرى من الخروج.

يأتي ذلك بعد أن نفذ سلاح الجو الإسرائيلي الاثنين غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت قرب المطار الدولي.

ومنذ الأسبوع الماضي، تستأجر الولايات المتحدة رحلات جوية شبه يومية لتسهيل مغادرة رعاياها وعائلاتهم من لبنان، وذلك في خضم تصاعد وتيرة النزاع بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.

وقال ميلر إن نحو 900 شخص غادروا حتى الآن في تلك الرحلات التي أوضح أنها لم تكن محجوزة بالكامل. ولم يشأ المتحدث التعليق على الضربات الإسرائيلية في لبنان، وخصوصا على بيروت، وما إذا كانت تتوافق مع القانون الدولي.

واكتفى ميلر بالقول "بالطبع، نتوقع منهم (الإسرائيليين) أن يستهدفوا حزب الله بطريقة تتوافق مع القانون الإنساني الدولي وتحد من الخسائر في صفوف المدنيين".

وسبق أن وجهت الولايات المتحدة انتقادات لارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث استشهد أكثر من 41 ألف شخص منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبعد أن وسعت "دولة الاحتلال الإسرائيلي" عدوانها نحو لبنان، قال ميلر إن الولايات المتحدة تدعم الهجوم الإسرائيلي ضد حزب الله اللبناني، إلا أنه أشار إلى أن واشنطن "تدرك تماما المرات الكثيرة في الماضي التي أطلقت فيها إسرائيل ما بدت أنها عمليات محدودة لكنها استمرت أشهرا أو سنوات"، لافتا إلى أن ذلك ليست النتيجة التي تتطلع إليها بلاده.

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