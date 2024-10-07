الحرب تحتدم بين حزب الله والاحتلال.. والأخير يستعد لتوسيع التوغل البري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أطلق حزب الله
اللبناني صواريخ على حيفا، ثالث أكبر مدن "إسرائيل"، الاثنين، بينما يستعد
الاحتلال الإسرائيلي فيما يبدو إلى توسيع توغله البري في جنوب لبنان بعد مرور عام
على الهجوم الذي شنته حركة حماس على الاحتلال والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
وأقام إسرائيليون
مراسم ونظموا احتجاجات لإحياء الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر، مع امتداد
صراع غزة في الشرق الأوسط ومخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة.
وقال حزب الله المدعوم
من إيران وحليف حركة حماس، إنه استهدف قاعدة عسكرية جنوبي حيفا بوابل من صواريخ
(فادي 1) وشنّ هجوما آخر على طبريا على بعد 65 كيلومترا.
وأضاف أنه استهدف
مناطق شمالي حيفا بالصواريخ في هجوم ثان شنّه في وقت لاحق من الاثنين. وقال جيش
الاحتلال الإسرائيلي إن قرابة 190 قذيفة أطلقت على "الأراضي الإسرائيلية"
الاثنين، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا على الأقل.
وذكر جيش الاحتلال
الإسرائيلي أن سلاح الجو ينفذ قصفا مكثفا على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، وأن
جنديين إسرائيليين قُتلا في المعارك عبر الحدود، ما يرفع عدد قتلى "الجيش"
داخل لبنان حتى الآن إلى 11.
وذكرت وزارة الصحة اللبنانية
أن عشرات الأشخاص؛ من بينهم 10 رجال إطفاء، استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على
مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل في جنوب لبنان.
واستشهد قرابة ألفي
لبناني منذ أن بدأ حزب الله إطلاق النار على الاحتلال الإسرائيلي قبل عام دعما
لحماس، وسقط معظم الشهداء في الأسابيع القليلة الماضية.
ويصف جيش الاحتلال الإسرائيلي
عمليته البرية بأنها "محدودة ودقيقة"، إلا أن نطاقها يتسع بشكل مطرد منذ
بدئها الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم
وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الاثنين، إن الولايات المتحدة، القوة العظمى
الحليفة لـ"إسرائيل"، تعتقد أن العملية البرية في لبنان ما زالت محدودة.
والاثنين، أقام الرئيس
الأميركي الديمقراطي جو بايدن ونائبه كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد
ترامب، الذي يترشح أمام هاريس في الانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، فعاليات لإحياء ذكرى هجوم حماس على "إسرائيل".
وأرسل الاحتلال مزيدا
من الجنود إلى جنوب لبنان. ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هدفه هو تطهير
المناطق الحدودية التي يختبئ فيها مقاتلو حزب الله، وليس لديه أي خطط للتوغل بشكل
أكبر داخل لبنان.
ونفذ الاحتلال
الاثنين، أيضا في غضون ساعة، غارات جوية على 120 هدفا في جنوب لبنان؛ منها غارات
على وحدات قوة الرضوان الخاصة ووحدتي الصواريخ والمخابرات في حزب الله.
وقال جيش الاحتلال في
بيان "تأتي هذه العملية عقب سلسلة من الضربات بهدف تقويض قدرات حزب الله على
القيادة والتحكم وإطلاق النار، بالإضافة إلى مساعدة القوات البرية في تحقيق
أهدافها العملياتية".
وأثار التصعيد مخاوف
من انجرار الولايات المتحدة وإيران إلى حرب أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط
المنتجة للنفط.
وأطلقت إيران وابلا من
الصواريخ على الاحتلال في الأول من أكتوبر. وقال الاحتلال الإسرائيلي إنه سيرد
وإنه يدرس الخيارات المتاحة أمامه. وتعد منشآت النفط الإيرانية من الأهداف
المحتملة.
صواريخ تقصف حيفا
ونقلا عن موقع
"المملكة"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن خمسة صواريخ أطلقت
على حيفا من لبنان، وإنه أطلق صواريخ اعتراضية لصدها. وأضاف "تم رصد مقذوفات
وهي تسقط في المنطقة. الواقعة قيد البحث".
وأضاف أن 15 صاروخا
آخر أُطلقت على طبريا في منطقة الجليل بشمال "إسرائيل" وتم اعتراض
بعضها. وقالت وسائل إعلام عبرية إن خمسة صواريخ أخرى سقطت على طبريا.
وتابع أنه تم اعتراض
صاروخ سطح جو أُطلق من اليمن صوب وسط "إسرائيل". وتشن جماعة الحوثي
اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات على الاحتلال الإسرائيلي منذ العام الماضي، في
ما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين. ويسيطر الحوثيون على شمال اليمن.
وفي الوقت نفسه، قالت
حماس إنها استهدفت "تل أبيب" برشقة من الصواريخ، ما أدى إلى إطلاق
صفارات الإنذار في وسط "إسرائيل".
وقال رئيس حكومة
الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع حكومي خاص بالقدس لإحياء الذكرى
الأولى لحرب غزة "نغير الواقع الأمني في منطقتنا، من أجل أطفالنا، ومن أجل
مستقبلنا، لضمان أن ما حدث في السابع من أكتوبر لن يحدث مجددا".
اتساع رقعة الصراع
أدت الغارات الجوية
الإسرائيلية إلى نزوح 1.2 مليون شخص في لبنان. ويخشى كثيرون من أن يتعرض لبنان
للدمار مع تكثيف حملة القصف الإسرائيلي مثلما حدث في غزة نتيجة الهجوم الجوي
والبري.
وأصدر جيش الاحتلال
الإسرائيلي تحذيرا باللغة العربية لمرتادي الشواطئ وراكبي السفن بالابتعاد عن
منطقة كبيرة من ساحل لبنان الجنوبي، قائلا إن البحرية الإسرائيلية ستشرع في وقت
قريب في تنفيذ عمليات ضد حزب الله من البحر.
وأحيا الإسرائيليون
الاثنين، الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس وأقاموا فعالية تذكارية لضحايا الحفل
الموسيقى الذي قتل فيه 364 شخصا واحتجز 44 من رواده والموظفين.
وتشير إحصاءات عبرية
إلى أن هجوم حماس تسبب بمقتل قرابة 1200 شخص واحتجاز قرابة 250.
وأدى هذا الخلل الأمني
الكبير إلى سقوط أكبر عدد من القتلى في يوم واحد بالنسبة لليهود منذ المحرقة
النازية.
وقالت السلطات الصحية
الفلسطينية إن 42 ألف شخص تقريبا استشهدوا في الحملة التي شنّها الاحتلال
الإسرائيلي على غزة ردا على هجوم حماس والتي دمرت القطاع المكتظ بالسكان.
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