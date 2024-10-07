Tuesday, 08 October 2024 07:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الحرب تحتدم بين حزب الله والاحتلال.. والأخير يستعد لتوسيع التوغل البري

10/7/2024 11:38:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلق حزب الله اللبناني صواريخ على حيفا، ثالث أكبر مدن "إسرائيل"، الاثنين، بينما يستعد الاحتلال الإسرائيلي فيما يبدو إلى توسيع توغله البري في جنوب لبنان بعد مرور عام على الهجوم الذي شنته حركة حماس على الاحتلال والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
وأقام إسرائيليون مراسم ونظموا احتجاجات لإحياء الذكرى الأولى لهجوم السابع من أكتوبر، مع امتداد صراع غزة في الشرق الأوسط ومخاوف من اندلاع حرب إقليمية شاملة.

وقال حزب الله المدعوم من إيران وحليف حركة حماس، إنه استهدف قاعدة عسكرية جنوبي حيفا بوابل من صواريخ (فادي 1) وشنّ هجوما آخر على طبريا على بعد 65 كيلومترا.

وأضاف أنه استهدف مناطق شمالي حيفا بالصواريخ في هجوم ثان شنّه في وقت لاحق من الاثنين. وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قرابة 190 قذيفة أطلقت على "الأراضي الإسرائيلية" الاثنين، ما أسفر عن إصابة 12 شخصا على الأقل.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو ينفذ قصفا مكثفا على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان، وأن جنديين إسرائيليين قُتلا في المعارك عبر الحدود، ما يرفع عدد قتلى "الجيش" داخل لبنان حتى الآن إلى 11.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن عشرات الأشخاص؛ من بينهم 10 رجال إطفاء، استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية على مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل في جنوب لبنان.

واستشهد قرابة ألفي لبناني منذ أن بدأ حزب الله إطلاق النار على الاحتلال الإسرائيلي قبل عام دعما لحماس، وسقط معظم الشهداء في الأسابيع القليلة الماضية.

ويصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليته البرية بأنها "محدودة ودقيقة"، إلا أن نطاقها يتسع بشكل مطرد منذ بدئها الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الاثنين، إن الولايات المتحدة، القوة العظمى الحليفة لـ"إسرائيل"، تعتقد أن العملية البرية في لبنان ما زالت محدودة.

والاثنين، أقام الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن ونائبه كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، الذي يترشح أمام هاريس في الانتخابات الرئاسية في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر، فعاليات لإحياء ذكرى هجوم حماس على "إسرائيل".

وأرسل الاحتلال مزيدا من الجنود إلى جنوب لبنان. ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إن هدفه هو تطهير المناطق الحدودية التي يختبئ فيها مقاتلو حزب الله، وليس لديه أي خطط للتوغل بشكل أكبر داخل لبنان.

ونفذ الاحتلال الاثنين، أيضا في غضون ساعة، غارات جوية على 120 هدفا في جنوب لبنان؛ منها غارات على وحدات قوة الرضوان الخاصة ووحدتي الصواريخ والمخابرات في حزب الله.

وقال جيش الاحتلال في بيان "تأتي هذه العملية عقب سلسلة من الضربات بهدف تقويض قدرات حزب الله على القيادة والتحكم وإطلاق النار، بالإضافة إلى مساعدة القوات البرية في تحقيق أهدافها العملياتية".

وأثار التصعيد مخاوف من انجرار الولايات المتحدة وإيران إلى حرب أوسع نطاقا في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ على الاحتلال في الأول من أكتوبر. وقال الاحتلال الإسرائيلي إنه سيرد وإنه يدرس الخيارات المتاحة أمامه. وتعد منشآت النفط الإيرانية من الأهداف المحتملة.


صواريخ تقصف حيفا
ونقلا عن موقع "المملكة"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إن خمسة صواريخ أطلقت على حيفا من لبنان، وإنه أطلق صواريخ اعتراضية لصدها. وأضاف "تم رصد مقذوفات وهي تسقط في المنطقة. الواقعة قيد البحث".

وأضاف أن 15 صاروخا آخر أُطلقت على طبريا في منطقة الجليل بشمال "إسرائيل" وتم اعتراض بعضها. وقالت وسائل إعلام عبرية إن خمسة صواريخ أخرى سقطت على طبريا.

وتابع أنه تم اعتراض صاروخ سطح جو أُطلق من اليمن صوب وسط "إسرائيل". وتشن جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران هجمات على الاحتلال الإسرائيلي منذ العام الماضي، في ما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين. ويسيطر الحوثيون على شمال اليمن.

وفي الوقت نفسه، قالت حماس إنها استهدفت "تل أبيب" برشقة من الصواريخ، ما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في وسط "إسرائيل".

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع حكومي خاص بالقدس لإحياء الذكرى الأولى لحرب غزة "نغير الواقع الأمني في منطقتنا، من أجل أطفالنا، ومن أجل مستقبلنا، لضمان أن ما حدث في السابع من أكتوبر لن يحدث مجددا".


اتساع رقعة الصراع
أدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى نزوح 1.2 مليون شخص في لبنان. ويخشى كثيرون من أن يتعرض لبنان للدمار مع تكثيف حملة القصف الإسرائيلي مثلما حدث في غزة نتيجة الهجوم الجوي والبري.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرا باللغة العربية لمرتادي الشواطئ وراكبي السفن بالابتعاد عن منطقة كبيرة من ساحل لبنان الجنوبي، قائلا إن البحرية الإسرائيلية ستشرع في وقت قريب في تنفيذ عمليات ضد حزب الله من البحر.

وأحيا الإسرائيليون الاثنين، الذكرى السنوية الأولى لهجوم حماس وأقاموا فعالية تذكارية لضحايا الحفل الموسيقى الذي قتل فيه 364 شخصا واحتجز 44 من رواده والموظفين.

وتشير إحصاءات عبرية إلى أن هجوم حماس تسبب بمقتل قرابة 1200 شخص واحتجاز قرابة 250.

وأدى هذا الخلل الأمني الكبير إلى سقوط أكبر عدد من القتلى في يوم واحد بالنسبة لليهود منذ المحرقة النازية.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن 42 ألف شخص تقريبا استشهدوا في الحملة التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على غزة ردا على هجوم حماس والتي دمرت القطاع المكتظ بالسكان.

MENAFN07102024000072011014ID1108755721

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث