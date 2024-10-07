نجما الاتحاد يعودان للتدريبات

(MENAFN
- Al Watan)
أضحى نجما الاتحاد: البرتغالي دانيلو بيريرا وعوض الناشري جاهزين للعودة إلى تدريبات العميد الجماعية خلال الأيام المقبلة، بعد غيابهما بسبب الإصابة. وحصل الثنائي على الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات الجماعية، بعد التعافي من الإصابة.
وقد تعرض بيريرا لإصابة في عضلة الساق أمام الهلال ضمن الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، بينما عانى الناشري إصابة بالعضلة الخلفية خلال المواجهة الودية أمام القادسية، التي سبقت انطلاق الموسم. ومن المنتظر أن يعود اللاعبان للتدريبات غدا، مع استئناف تدريبات النمور بعد فترة الراحة الحالية في ظل التوقف الدولي. من جهة أخرى، طلب مدرب الفريق، الفرنسي لوران بلان، من إدارة الكرة التنسيق مع أحد الأندية من أجل لعب مباراة ودية الأحد المقبل، في إطار استعداد الاتحاد لمواجهة نظيره القادسية في الـ19 من أكتوبر الجاري لحساب الجولة السابعة للدوري.
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