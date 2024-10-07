Tuesday, 08 October 2024 07:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نجما الاتحاد يعودان للتدريبات

10/7/2024 11:35:07 PM
(MENAFN- Al Watan) أضحى نجما الاتحاد: البرتغالي دانيلو بيريرا وعوض الناشري جاهزين للعودة إلى تدريبات العميد الجماعية خلال الأيام المقبلة، بعد غيابهما بسبب الإصابة. وحصل الثنائي على الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات الجماعية، بعد التعافي من الإصابة.
وقد تعرض بيريرا لإصابة في عضلة الساق أمام الهلال ضمن الجولة الرابعة لدوري روشن السعودي للمحترفين، بينما عانى الناشري إصابة بالعضلة الخلفية خلال المواجهة الودية أمام القادسية، التي سبقت انطلاق الموسم. ومن المنتظر أن يعود اللاعبان للتدريبات غدا، مع استئناف تدريبات النمور بعد فترة الراحة الحالية في ظل التوقف الدولي. من جهة أخرى، طلب مدرب الفريق، الفرنسي لوران بلان، من إدارة الكرة التنسيق مع أحد الأندية من أجل لعب مباراة ودية الأحد المقبل، في إطار استعداد الاتحاد لمواجهة نظيره القادسية في الـ19 من أكتوبر الجاري لحساب الجولة السابعة للدوري.

MENAFN07102024000089011017ID1108755711

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث