رينارد على طاولة الأهلي

(MENAFN
- Al Watan)
بينت مصادر أن القائمين على الأهلي وضعوا المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي سبق له قيادة المنتخب السعودي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2023، لخلافة الألماني ماتياس يايسله في حال إقالته، في ظل معاناة قلعة الكؤوس تراجع النتائج تحت قيادة يايسله، حيث تعرض لأكثر من خسارة، كان آخرها على يد الهلال في قمة الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وقد أكدت المصادر أن إدارة الأهلي تبحث عن بديل للمدرب الألماني.
يشار إلى أن رينارد ليس مرتبطا بأي عقد حاليا، بعد رحيله عن منتخب
سيدات فرنسا.
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