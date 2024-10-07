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رينارد على طاولة الأهلي

10/7/2024 11:35:07 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن القائمين على الأهلي وضعوا المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي سبق له قيادة المنتخب السعودي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2023، لخلافة الألماني ماتياس يايسله في حال إقالته، في ظل معاناة قلعة الكؤوس تراجع النتائج تحت قيادة يايسله، حيث تعرض لأكثر من خسارة، كان آخرها على يد الهلال في قمة الجولة السادسة لدوري روشن السعودي للمحترفين.
وقد أكدت المصادر أن إدارة الأهلي تبحث عن بديل للمدرب الألماني.
يشار إلى أن رينارد ليس مرتبطا بأي عقد حاليا، بعد رحيله عن منتخب سيدات فرنسا.

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