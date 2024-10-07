برنامج لياقي يجهز النموذجي

(MENAFN
- Al Watan)
وضع مدرب الفتح، السويدي ينز غوستافسن، برنامجا لياقيا مكثفا للاعبيه خلال فترة التوقف الحالية، لرغبته في رفع المعدل اللياقي للنموذجي الذي يعاني حاليا من سوء النتائج، وتراجع إلى المركز الأخير في دوري روشن السعودي للمحترفين، وسيتخلل البرنامج تدريبات لياقية مكثفة وأخرى فنية لتطوير المستوى الفني على فترتين صباحية ومسائية.
من جهة أخرى، يواصل الرباعي المصاب مراد باتنا وأحمد الجليدان وسعيد باعطية وزياد الجري برامجهم التأهيلية قبل الدخول في التدريبات الجماعية للفريق.
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