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برنامج لياقي يجهز النموذجي

10/7/2024 11:35:06 PM
(MENAFN- Al Watan) وضع مدرب الفتح، السويدي ينز غوستافسن، برنامجا لياقيا مكثفا للاعبيه خلال فترة التوقف الحالية، لرغبته في رفع المعدل اللياقي للنموذجي الذي يعاني حاليا من سوء النتائج، وتراجع إلى المركز الأخير في دوري روشن السعودي للمحترفين، وسيتخلل البرنامج تدريبات لياقية مكثفة وأخرى فنية لتطوير المستوى الفني على فترتين صباحية ومسائية.
من جهة أخرى، يواصل الرباعي المصاب مراد باتنا وأحمد الجليدان وسعيد باعطية وزياد الجري برامجهم التأهيلية قبل الدخول في التدريبات الجماعية للفريق.

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